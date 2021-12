Stand-Up-Paddler wirft dem Kanton Solothurn Willkür vor

Aufgehobenes Verbot «Das stinkt nach einer Alibiübung»: Stand-up-Paddler wirft dem Kanton Willkür vor Auf der Aare zwischen Lüsslingen und Flumenthal ist das Stand-up-Paddeln im Sommer wieder erlaubt. Das freut den SUPler Roland Thomke – trotzdem kritisiert er das zuständige Amt für Wald, Jagd und Fischerei scharf. Was ist passiert? Béatrice Beyeler 1 Kommentar 16.12.2021, 17.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roland Thomke freut sich über die Aufhebung des Verbots – doch mit Kritik bleibt er nicht hinter dem Berg. (Archivfoto) Hanspeter Bärtschi

Der Vogelschutz trieb im Kanton Solothurn im vergangenen Jahr zuweilen seltsame Blüten. Im Sommer 2020 informierte der Kanton über das Stand-up-Paddle-Verbot auf zwei Aareabschnitten: von Lüsslingen bis Solothurn und von Feldbrunnen bis Flumenthal. Der Hintergrund: Diese Bereiche sind seit Jahren nationales Schutzgebiet – sogenanntes Wasser- und Zugvogelreservat.

«In den Erläuterungen zum bestehenden Artikel in der Wasser- und Zugvogelreservatsverordnung im Mai 2020 sprach der Bundesrat ein explizites Verbot für Stand-up-Paddler in diesen Wildtierschutzgebieten aus», erklärt die Solothurner Jagd- und Fischereiverwalterin Silvia Nietlispach auf Anfrage. Das Verbot sei damit begründet worden, dass Stand-up-Paddler in die gleiche Kategorie wie Drachensegelbretter fallen und Wasservögel verschrecken würden.

Vom Vollzug zum Kompromiss zur Änderung

Für den Vollzug dieser Schutzbestimmungen waren wiederum die Kantone zuständig. Das Amt für Wald, Jagd und Fischerei des Kantons Solothurn verhängte daraufhin auf diesen Abschnitten ein Verbot für Stand-up-Paddler.

Im Frühling 2021 dann der Kompromiss: Stand-up-Paddling, zu Deutsch Stehpaddeln, soll auf den Abschnitten zumindest sitzend und kniend erlaubt sein. Gleichzeitig gab das zuständige Amt ein Gutachten bei der Vogelwarte Sempach in Auftrag.

Stand-up-Paddling wird, wie es der Name schon sagt, stehend betrieben. zvg

Und im Dezember nun die Wende: Aus dem Gutachten ginge hervor, dass SUPs – aufgrund der relativ geringen Breite der Aare – eine ähnlich grosse Störwirkung auf Vögel haben wie andere Wasserfahrzeuge auch. Zudem habe es ergeben, dass das Reservat im Sommerhalbjahr – bis auf wenige Ausnahmen – eine untergeordnete Bedeutung für die meisten Wasservogelarten habe.

Aufgrund dieser Erkenntnisse hat der Kanton Solothurn entschieden, SUPs im Sommerhalbjahr – analog der anderen Wasserfahrzeuge – in beiden Teilgebieten zuzulassen.

Keine neuen Erkenntnisse?

Einer, der sich vehement gegen das SUP-Verbot auf der Aare gewehrt hat, ist Roland Thomke mit seiner Organisation ProSUP. Dass er sich über die Aufhebung des Verbots freut, ist naheliegend. Doch Thomke spricht auch von zwiespältigen Gefühlen: «Das Ganze stinkt nach einer Alibiübung.»

Er finde es fragwürdig, dass ein Gutachten, das vom Amt für Wald, Jagd und Fischerei selbst im März 2021 auf zweieinhalb Jahre angesetzt wurde, nun plötzlich schon nach einem halben Jahr vorliege. Das präsentierte Gutachten enthalte mehrheitlich Daten von 2000 bis 2020, sagt der Bellacher – es sei also gar nicht neu.

Roland Thomke hat zwiespältige Gefühle (Archivfoto). Hanspeter Bärtschi

Thomke ist überzeugt, dass vielmehr sein persönlicher Einsatz die Bestimmung zum Kippen gebracht hat. Am Telefon berichtet er von seinem Unterfangen:

«Ich habe mich im Sommer extra mehrfach stehend auf der Aare bewegt und büssen lassen, die Bussen nicht bezahlt und so ein Strafverfahren provoziert.»

Ihm seien ein auf Staatsrecht spezialisierter Anwalt und weitere Anwälte beratend zur Seite gestanden, die ihm versichert hätten, dass die Rechtsgrundlage für ein solches Verbot nicht vorhanden sei. Das sei auch die Rückmeldung der Solothurner Staatsanwaltschaft gewesen: eine fehlende Rechtsgrundlage für die Bussen.

Thomke glaubt, dass das Amt für Wald, Jagd und Fischerei nun deshalb vom Verbot «zurückgekrebst» sei. Und auch wegen des grossen Widerstandes, der sich von Seiten der SUPler-Szene formiert hat. Sicher habe auch der politische Druck mit der von 34 Parlamentsmitgliedern unterzeichnete Motion ihren Teil beigetragen, so der Bellacher weiter. «Doch das wird nun unter den Teppich gekehrt und alles schöngeredet.»

Gute Argumente nötig

Die Solothurner Jagd- und Fischereiverwalterin Silvia Nietlispach weist diese Kritik zurück: «Wir haben bereits im Frühling klar kommuniziert, dass wir an einer langfristigen Lösung interessiert sind.» Als kantonale Vollzugsbehörde von bundesrechtlicher Bestimmungen müsse man gegenüber dem Bund aber gut argumentieren können, auf welcher Basis man die Umsetzungspraxis anpasse. Deshalb habe man auch das Gutachten in Auftrag gegeben.

Und bei den Ergebnissen der Vogelwarte handle es sich sehr wohl um neue Erkenntnisse. «Bislang gab es nur Studien zur Auswirkung von SUPs auf Wasservögel auf Seen», sagt Nietlispach. Letztlich hätten denn auch die Erkenntnisse aus dem Gutachten – und nicht der politische Druck – zur Aufhebung des Verbots geführt.

Dass die Ergebnisse der Vogelwarte bereits in diesem Jahr eintreffen würden, damit habe man von Anfang an gerechnet. «Der ganze nachgelagerte Prozess dauert aber wesentlich länger», erklärt die Jagd- und Fischereiverwalterin. Die neue kantonale Nutzungsplanung «Aare- Emmenmündung» soll bis 2024 vorliegen. Anschliessend werde der Regierungsrat beim Bund ein Gesuch zur Anpassung des Objektblatts einreichen.

«Aufgrund der klaren Aussagen im Gutachten haben wir entschieden, die Praxis in Sachen Stand-up-Paddling per sofort zu ändern.»

Das Winterfahrverbot im unteren Teil des Schutzgebiets bleibt bestehen. Die Empfehlung der Vogelwarte, dieses auch im oberen Teil von der Bärenbachmündung bis zur Mündung des St.Katharinenbachs umzusetzen, ist für den Kanton eine unverhältnismässige Einschränkung – insbesondere wegen der Trainings des Ruder- und des Kajakclubs.

Die Karte mit dem Wasser- und Zugvogelreservat (rot markiert). zvg

«In diesem Gebiet wurde erst kürzlich das Bootshaus ausgebaut», sagt Silvia Nietlispach. Und es wäre unverhältnismässig, dem Verein in diesem Bereich für ein halbes Jahr jegliche Trainings zu verunmöglichen. Werden hier Ruderer und SUPler unterschiedlich behandelt? «Nein», betont die Jagd- und Fischereiverwalterin. Das Gebiet bleibe ja auch für die Stand-up-Paddler im Winter offen.

Silvia Nietlispach blickt auf kontroverse Diskussionen zurück. Doch nun verfüge man endlich über saubere Daten für diesen konkreten Aareabschnitt. Sie sagt:

«Es ist ein riesiges Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen.»

Dass die Aare für Freizeitaktivitäten äusserst beliebt ist, sei nachvollziehbar. Gleichzeitig dürfe man nicht vergessen, dass es sich um ein Wasser- und Zugvogelreservat von nationaler Bedeutung handle. «Darauf können wir im Kanton Solothurn stolz sein», sagt sie.

Ziel erreicht

«Wir dürfen wieder unserem Hobby nachgehen, das ist die Hauptsache», sagt derweil Roland Thomke. Die ganze Posse sei letztlich zweitrangig. Das Strafverfahren gegen ihn ist allerdings noch hängig. «Ich habe meinen persönlichen Ruf aufs Spiel gesetzt», sagt er. Doch der Einsatz habe sich gelohnt.

Angesprochen auf die Sitze, die Thomke extra für die Kompromisslösung ausgetüftelt hat, lacht er: Das sei eher als Parodie gedacht gewesen. «Es war immer unser Ziel, wieder richtig ‹suppen› zu können.» Doch immerhin rund 20 Sitze habe er vor allem an ältere Leute verkauft, die lieber in dieser Position mit einem Kanupaddel auf der Aare unterwegs sind.

1 Kommentar Josef Alaimo vor 27 Minuten Gut, ich mag den Entscheid allen die bisher diesen Aare Abschnitt zum paddeln nutzten gönnen. Ich persönlich bevorzuge das Gebiet westlich von Bellach bis Grenchen. Einzig die Motorboote nerven dort im Sommer. Da haben es die Paddler im Osten besser, weniger Motorenlärm. Alle Kommentare anzeigen