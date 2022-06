Auf Tournee Stephan Eicher über sein Konzert im Attisholz: «Ich will den Leuten in die Augen schauen können.» Stephan Eichers «Floss der Unbeirrbaren» legt nächstes Wochenende für zwei Konzerte im Attisholz an. Über die Entstehung der Tournee mitten in der Pandemie und die unübliche Art, sie mit einem Crowdfunding zu finanzieren. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 14.06.2022, 12.00 Uhr

Stephan Eicher und Crew auf dem Floss der Unbeirrbaren. Zvg

Ihre aktuelle Tournee «Floss der Unbeirrbaren» führt Sie nächstes Wochenende ins Attisholz. Wie kommt das?

Bevor wir im Sommer auf die grossen Festivals gehen, wollten wir noch einmal unser Floss aufbauen. Wir haben studiert, wo das sein könnte. Eine Schiffswerft hätte mir beispielsweise gefallen. Dann hat Claudia, unsere Tourmanagerin, diesen Ort hier gefunden. Wir haben das Areal besucht und gemeinsam überlegt, ob wir an der Aare spielen oder auf der Betontribüne.

Und wofür haben Sie sich entschieden?

Weder noch. Wir fragten uns stattdessen, wie es wäre, wenn wir in der grossen Halle spielen würden. Wie im Bauch eines Riesenwalfischs, der uns Musiker durch die Digitalisierung verschluckt hat. Ganz ehrlich, ich frage mich, wie eine junge Band das heutzutage macht. Selbst mit 100’000 Streams kann man ja nicht mal Saiten kaufen.

Was erwartet das Publikum in der über 3000 m2 grossen Kiesofenhalle?

Wenn ich Musik mache, gibt es genau genommen keine Musikagenten, keine Plattenfirma, keinen Musikaward. Es gibt nur meine Stimme und das Publikum. Mit dem Floss geht es genau darum. Es ist eine ganz spezielle Art, Musik zu machen. Das geniesse ich. Leider können wir im Attisholz nicht für das Publikum kochen, wie wir das in Lavaux gemacht haben. Doch durch die Beschränkung von 250 Plätzen wird die Energie dennoch eine besondere sein.

Wie meinen Sie das?

Ich will den Leuten in die Augen schauen können. In einer solch grossen Halle ist es «huere» spannend, wenn die Band vorne klein und filigran wirkt, als könnte sie mit einem Windstoss davon fliegen.

Sommer 2021, viele Festivals und Konzerte mussten abgesagt werden. Sie aber sind mit dem «Floss der Unnötigen» auf Tournee gewesen? Wie kam das?

Ich habe Ende 2020 innerhalb von sechs Wochen beide Eltern verloren. Das war nicht nur beruflich gesehen, sondern auch privat eine ruppige Zeit. Ich wohnte damals noch in der Camargue und habe dann eine gewisse Zeit in Lavaux, bei einem Winzerfreund verbracht. Die Pandemie lastete auf allen, die davon leben, am gleichen Ort zur gleichen Zeit den gleichen Moment zu erleben. Musiker, Schauspielerinnen, Restaurants. In dieser Zeit sind auch in meiner Crew Depressionssachen passiert. Und eines Tages, beim Blick auf den See, kam es mir vor, als läge da ein Wrack von einem Schiff, das im Lac Léman versoffen war.

Ein Untergang?

Wir Musiker und Musikerinnen, wenn wir nicht zusammen spielen, verlieren wir etwas ganz Wichtiges. Denn Musik ist nicht etwas Einsames, nein, das macht man zusammen. Das habe ich während der Pandemie gemerkt. Wenn wir nicht zusammen spielen können, verlieren wir etwas vom Wichtigsten, nämlich das Zusammenspiel.

Und dann?

Ich lud meine Crew nach Lavaux ein. Wie der Baron von Münchhausen habe ich Geschichten erzählt: «Loset, wir können spielen, das kommt gut», sagte ich. «Wir müssen nur draussen spielen und Distanz halten.» So begannen wir, aus den Holzstücken, die von diesem Wrack über waren und an der Oberfläche aufschwammen, etwas Neues aufzubauen. Wir haben angefangen, eine Theaterbühne zu bauen, finanziert mit dem Musikpreis, den ich im selben Jahr erhalten habe. Im darauffolgenden Sommer haben wir 60 mal gespielt.

Also auf dem «Floss der Unnötigen»?

Ja. An Orten, die keinen Bezug zur Musik hatten. Mal war das auf einer Alp ob Zermatt, mal im Jura, mal in Lavaux. Wir haben für das Publikum gekocht, ihm besondere Weine kredenzt. Noch bevor wir Musik gemacht haben, ist da schon etwas passiert. Das Publikum durfte für den Anlass bezahlen, was es ihm wert war.

Wie war das für Sie?

Ein bisschen wie ein Familienfest. Um punkt halb neun auf der Bühne eine Rockshow abziehen, das kann ich gut, das mach ich gern. Darum ging es aber diesmal nicht. Wir haben es sehr genossen, die Leute zu bewirten. Es war sowieso eine sehr besondere Zeit. Das Publikum so lange nicht gesehen zu haben, war, wie wenn man Freunde lange nicht gesehen hat. Eine Zeitlang durften wir ja nicht mehr als 15 Leute im Publikum haben. Man stelle sich vor: Wir sind zu viert auf der Bühne, mit fünf Technikern. Finanziell geht das ja überhaupt nicht auf.

Diese Tournee finanziert sich nun über ein Crowdfunding. Warum?

Als wir uns die Flosstournee ausgedacht haben, wollten wir damit experimentieren, was alles möglich ist. «Erfinden wir uns doch total neu», war meine Devise, «auf Augenhöhe mit dem Publikum.» Die Zukunft liegt dort. Nicht bei einem noch grösseren Ticketsystem. Durch ein Crowdfunding ist man als Publikum mit der Idee auf Augenhöhe. Man unterstützt die Idee, einen Gedankengang. Und jene, die mehr bezahlen können investieren in die, die weniger bezahlen. Es ist ein bisschen wie bei einer Aktiengesellschaft, die der Crowd gehört. Ich bin überzeugt, bald werden wir eine Privatbank brauchen, die den Leuten gehört. Handel und Geld - ich bin nicht sicher, ob das so wie bisher beibehalten werden kann. Versuchen wir doch, neue Wege zu finden.

Warum? Was ist an den alten nicht gut?

Sie haben mich, ehrlich gesagt, etwas gelangweilt. Die Musik ist mir zu nahe am Herz, als dass sie eine Routinesache werden kann. Ich habe mich übrigens entschieden, aus den schönen Holzplatten, die wir für das Floss verwendet haben, eine elektrische Gitarre zu bauen.

Symbolisch. Aus dem Wrack entsteht ein neues Musikinstrument. Die Pandemie als Wendepunkt?

Ich verstehe es, wenn man weg schaut und tut, als wäre in den letzten zwei Jahren nichts gewesen. Vielleicht ist es aber gut, zusammen darüber zu reden, was passiert ist. Es ist ähnlich wie in einer Beziehung, wenn eine der beiden Personen eine wirklich grosse Dummheit begeht. Man kann dann so tun, als wäre nichts vorgefallen. Aber da wird dann immer etwas dazwischen stehen. Oder man kann zusammen hinschauen, um sich anschliessend in die Arme zu nehmen und gemeinsam weiterzumachen.

Sie haben bereits zu Beginn die Digitalisierung erwähnt. Was bedeutet sie Ihnen?

Wir reden viel darüber. Man versucht, alles zu digitalisieren, erst recht seit der Pandemie. Aber es fühlt sich für mich nicht gut an. Musik hat einen Rhythmus, den das ganze Publikum übernimmt. Musik ist eine gute Form, Leute zusammenzubringen und zu synchronisieren. Früher machte das die Religion. Oder das Fussballstadion macht das auch. Obwohl für mich die Lösung für die Menschheit nicht im Fussball liegt.

Wo liegt sie dann?

Musik hat einen Rhythmus, eine Melodie, vielleicht noch einen Text. Musik wird nicht nur von einer Person gemacht, sondern von einer ganzen Crew. Ein gutes Konzert schafft es, dass die Leute am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, ungeachtet jeder politischen Gesinnung, ob Mann, Frau oder eine Mischform, das Gleiche spüren. Man weiss wieder zu welchem Team man gehört. Zur Menschheit, voilà. Und auf dieser Tournee, auf dem Floss, kann man gut darauf eingehen.

Inwiefern?

Es ist eine andere Art, den Menschen zu begegnen. Künstlerisch bereichert es mich extrem. Ökonomisch ergibt es nicht wirklich einen Sinn. Aber es ist dennoch wertvoll. Auch die Musiker freuen sich. Im Übrigen haben wir kein fixes Repertoire, wir entscheiden die Stücke im Moment. Und ich frage gern auch mal das Publikum nach seinen Wünschen.

Und Ihre Beziehung zu Solothurn? Haben Sie eine?

Ja, ich bin ja in Münchenbuchsee aufgewachsen. Meine Eltern sind mit uns für Wanderungen in den Jura gefahren oder auf den Weissenstein. Ich kenne die Gegend gut. Das Barocke, das Grosszügige, wie es auch Neuenburg hat, das gefällt mir gut. Solothurn hat im Kleinen eine Grösse.

