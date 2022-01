Kurz nach Start Flugzeug der Flugschule Grenchen muss im Zürichsee notwassern Eine Maschine der Flugschule Grenchen musste am Donnerstag im Zürichsee notwassern. Der Pilot war auf dem Weg nach Grenchen. Online-Redaktion 07.01.2022, 16.53 Uhr

Der Motorsegler vom Typ ASK 16 wird vom Seerettungsdienst aus dem See gezogen. Kantonspolizei Schwyz

Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, startete das Flugzeug am Donnerstag um 15.30 Uhr am Flughafen Flugplatz Wangen-Lachen im Kanton Schwyz. Während des Starts kam es zu einem Leistungsabfall. Der 49-jährige Pilot konnte rund 100 Meter vom Ufer entfernt im Zürichsee notwassern. Weshalb es zum Leistungsabfall kam, ist noch unklar.

Gemäss Mitteilung beobachtete ein Bootsführer den Vorfall und barg den Piloten. Der 49-jährige blieb unverletzt, war aber unterkühlt. Er wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Das Flugzeug wurde vom Seerettungsdienst ans Ufer gezogen und anschliessend von der Feuerwehr geborgen. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf Anfrage gibt die Kantonspolizei Schwyz bekannt, dass sich der Pilot auf dem Weg zum Heimatflughafen in Grenchen befand. Die Flugschule Grenchen bestätigt, dass es sich um eine Maschine der Flugschule handelt. Der Pilot hatte diese am Donnerstag in Grenchen gemietet.

Kantonspolizei Schwyz