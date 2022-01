Auf einen Kaffee mit Nadine Vögeli, der höchsten Solothurnerin

Auf einen Kaffee ... Nadine Vögeli: Die höchste Solothurnerin kam eher zufällig zur Politik – und mag Hunde noch etwas mehr als Katzen 2017 glaubte sie eigentlich gar noch nicht daran, überhaupt gewählt zu werden, jetzt ist Nadine Vögeli schon Kantonsratspräsidentin. «Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig», sagt die Sozialdemokratin aus Hägendorf. Urs Moser Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Kurze Kaffeepause am ersten Sessionstag als «höchste» Solothurnerin. Hanspeter Bärtschi

Die SVP tobt und überlegt sich, wegen angeblich «skandalöser Rechtsverletzungen» in der Januarsession, die kurzfristig um einen Sitzungshalbtag verlängert wurde, sogar vor Gericht zu ziehen.

Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli (SP, Hägendorf) macht beim Treffen am Tag danach einen recht entspannten Eindruck und zeigt sich ganz zufrieden mit ihrem Einstand im Amt als «höchste» Solothurnerin. Aber ja, es sei schon «grad ein happiger» Einstieg gewesen mit den gewichtigen und komplexen Vorlagen Volksschulgesetz und der Volksinitiative «Jetz si mir draa» mit Gegenvorschlag.

Lampenfieber? «Eine Anspannung war da», sagt Vögeli. Man musste sie aber schon gut kennen, um ihr das anzusehen. Ihre Mutter zum Beispiel, welche die Eröffnung der Session im Livestream mitverfolgte, habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie irgendwie nicht wie sonst gewesen sei. Aber nach einer halben Stunde sei sie wirklich schon wieder ganz entspannt gewesen.

Die Kantonsratspräsidentin verrät, dass man dafür Hilfe hat: Der Ratssekretär erstellt ein minutiöses Drehbuch für die Sitzungen. Die Kunst besteht dann eigentlich nur noch darin, den Blick auf den «Spick» nicht zu verlieren. Klingt doch etwas einfacher, als es in Wirklichkeit wahrscheinlich ist.

Nach dem Gang zur Toilette ging es aufwärts

Das Kantonsratspräsidium ist ein Ehrenamt mit Prestige. Oft nominieren die Parteien altgediente Parlamentarierinnen und Parlamentarier dafür, um deren langjähriges Engagement mit einem glanzvollen Höhe- und dann auch Schlusspunkt zu würdigen. Oder sie wollen jemandem mit Potenzial eine Bühne bieten. Nadine Vögeli gehört definitiv in die zweite Kategorie. Sie wurde 2017 in den Kantonsrat gewählt. Das heisst: Ihr Weg zur «höchsten» Solothurnerin 2022 wurde vorgespurt, als sie erst zwei Jahre Parlamentserfahrung hatte. Das ist doch ein recht steiler Aufstieg für eine, die eigentlich eher zufällig in der Politik gelandet ist.

Nadine Vögeli rekapituliert im Zeitraffer: Als gelernte Pflegefachfrau kam sie in Kontakt mit vielen engagierten und emanzipierten Frauen, begann sich selber im Berufsverband zu engagieren, politisch konnte es nur die SP sein. Also «irgendwann mal» der Partei beigetreten und auch gleich das Sektionspräsidium in Hägendorf übernommen, als dort Not an der Frau war. Da kommt man in Kontakt mit den Parteigremien.

Eine erste Anfrage für eine Kantonsratskandidatur aber noch abgelehnt, dann 2017 doch angetreten. «Eigentlich nur so als Listenfüllerin», wie sie dachte und dann eher etwas perplex war, als sie am Wahlsonntag mal kurz auf Toilette musste und ihr alle zur Wahl gratulierten, als sie zurückkam. Und heute eben «höchste» Solothurnerin.

Nicht geschaffen für ein Leben «am Bett»

Für das Amt wurde sie nicht einfach berufen, sie hat parteiintern ihr Interesse angemeldet. Eine Karrieristin? Vögeli sagt:

«Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig und bringe mich aktiv ein.»

So lenkt man halt im Milizsystem, wo die Kandidatinnen und Kandidaten für diverse Ämter auch nicht Schlange stehen, die Aufmerksamkeit schnell auf sich. Aber ja: Führungsfunktionen liegen ihr, sagt Vögeli.

So übernahm sie letztes Jahr zusammen mit Kantonsratskollege Hardy Jäggi (Recherswil) auch gleich das Co-Präsidium der Kantonalpartei, eine ungewöhnliche Konstellation in Kombination mit dem Kantonsratspräsidium, das eher zur parteipolitischen Zurückhaltung verpflichtet.

Und für die heute 42-Jährige wurde bei aller Wertschätzung für den Pflegeberuf auch beruflich schnell klar: «Ich bin nicht dazu geschaffen, das ganze Leben ‹am Bett› zu arbeiten.» Sie war in der Unternehmensentwicklung des Spitals Baden tätig, nach Weiterbildungen folgte 2019 schliesslich der Schritt in die Selbstständigkeit mit einer eigenen Consulting-Firma.

«Eigentlich aus der Not heraus», meint Vögeli. Denn alles unter einen Hut bringen zu wollen, politisches und berufliches Engagement – womöglich mit einem weiten Arbeitsweg – und das familiäre Zusammenleben mit Ehemann Samuel Frey: Das wäre einfach zu viel. Die selbstständige Arbeit von zu Hause in Hägendorf aus gibt da mehr Freiraum.

Schon als Teenager auf den Hund gekommen

Und wie der zu nutzen ist, war für Tiernärrin Nadine Vögeli schnell klar: Seit Dezember 2019 gehört Hündin India, ein knapp dreijähriger Brackenmischling, zur Familie. Als junges Mädchen konnten sie Strandferien mit den Eltern in Spanien nicht locken, sie half lieber auf einem Bauernhof im Emmental mit und bekam dort für ihren Einsatz einen Welpen geschenkt. Als sie «flügge» wurde, blieb der Hund im elterlichen Haushalt zurück.

Nun gibt es endlich wieder einen vierbeinigen Begleiter. Der komme aber nicht mehr ins Haus, habe es bei den Eltern geheissen, erzählt Vögeli. Aber Vater Cäsar und Mutter Doris seien dann eben doch auch sofort ganz vernarrt in India gewesen und an vorderster Stelle, wenn die Kleine mal gehütet werden muss.

Geschichten über die Spaziergänge mit ihrem Hund oder dass sie bei «Candle in the Wind» gleich heulen muss, gibt die toughe SP-Präsidentin auch immer wieder mal in den sozialen Medien preis. Sie wählt die Einblicke ins Private mit Bedacht, findet aber, dass das für Politikerinnen auch dazu gehört: sich ein Gesicht zu geben, sich nahbar zu machen.

Übrigens: Zu ihrem Haushalt gehört auch die Katze «Madame schön», die immer ins Schlafzimmer rennt, wenn sich Nadine Vögeli umzieht – weil sie denkt, es gehe jetzt ins Bett. Aber sie sei schon eher der Hundetyp, sagt die Kantonsratspräsidentin. Das liege wohl daran, dass sie selber auch sehr viel Wert auf Loyalität lege.

