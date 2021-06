Nordwestschweizer Gehörlosenseelsorger geht in den Ruhestand

Auf einen Kaffee mit... Zwölf Jahre lang hat er zugehört – jetzt geht der Nordwestschweizer Gehörlosenseelsorger in den Ruhestand Auch Gehörlose gehen in die Kirche. In der Nordwestschweiz gibt es für sie Gottesdienste, geleitet vom Gehörlosenseelsorger Felix Weder aus Grenchen. Nach über zehn Jahren Dienst als Zuhörer in der Gebärdensprache wurde er Mitte Juni verabschiedet. Noëlle Karpf 19.06.2021, 05.00 Uhr

Felix Weder an seinem Abschiedsgottesdienst in der Kirche St.Marien in Olten. Patrick Luethy

Felix Weder reibt sich mit einer Hand über die Brust, dort, wo das Herz liegt. «Seelsorge» bedeutet diese Gebärde. Der 65-jährige Grenchner spricht die Gebärdensprache nicht nur, er hat in ebendieser in den vergangenen Jahren auch Gottesdienste geleitet. In den Kantonen Solothurn, Bern und den beiden Basler Halbkantonen. Im Juni wurde er verabschiedet.

Rund 250 gehörlose und hörbehinderte Menschen gehören der Gemeinschaft an. 2009 hat Weder begonnen, sie zu begleiten. Im Rahmen von Gottesdiensten, an denen er Texte auf Leinwände projizierte, laut und deutlich sprach, und parallel dazu Gebärden gebrauchte. In Gesprächen, die nach den Gottesdiensten beim obligaten Kaffee und Kuchen entstanden. Und oft in der Natur, auf Spaziergängen. Bei Todesfällen, Konflikten in der Familie, Schwierigkeiten im Umgang mit der Gehörlosigkeit – «wenn jemand traurig ist, ist die Gang in der Natur etwas vom Besten».

Felix Weder zeigt im Video Gebärden, die mit seiner Arbeit als Gehörlosenseelsorger zu tun haben:

Weder spricht ruhig, wählt Worte sorgfältig aus. Auch gut zuhören kann er – das gehört zum Job als Seelsorger. Und demjenigen eines Gehörlosenseelsorgers. Wie die Jungfrau Maria zum Kind sei er zu dieser Aufgabe gekommen, so der Theologe. Weder wurde in Grenchen in einer katholischen Familie gross, ging sonntags zur Kirche, war Ministrant und leidenschaftlicher Pfadfinder. Der Pfadi-Vikar, den er so kennen lernte, gab auch den Ausschlag dafür, dass sich Weder zum Theologiestudium entschied.

Er studierte in Luzern und Paris, trat seine erste Stelle in Birsfelden an, hatte mit der Bethlehem Mission Immensee einen Einsatz in Peru, arbeitete als Seelsorger für die Solothurner Spitäler AG. 2009 habe ein Bekannter – der Pastoralverantwortliche des Bistums – erklärt, dass man in Münchenbuchsee «jemanden mit Geduld» für die Gehörlosenseelsorge suche.

«Spiritualität ist für mich nicht zur Kopfsache»

Weder hebt eine Hand, legt Daumen und Zeigefinger aneinander, und imitiert, wie er sich eine Lesebrille vom Gesicht nimmt. «Felix» bedeutet diese Gebärde – sein Name. Dieser hat Weder im Rahmen des zweijährigen Kurses erhalten, den er 2009 begann, um die Gebärdensprache zu lernen. Nach und nach vergrösserte sich dann das Einzugsgebiet, bis der vierfache Vater als Gehörlosenseelsorger die erwähnten vier Kantone betreute. «Das ist schon eine ganz neue Sprache, mit eigener Grammatik. Es braucht einfach Übung», erklärt der Theologe.

Bei manchen Gebärden sei die Übersetzung logisch nachzuvollziehen – bei anderen weniger. Und dann gibt es Wörter, für die es verschiedene Gebärden gibt; auch je nach religiöser Einstellung. Die Gehörlosenseelsorge gehört zur Spezialseelsorge – wie etwa diejenige in einem Spital oder Heim. Gottesdienste sind drum offen für Angehörige aller Konfessionen – und sexueller Orientierung.

Es sei total in Ordnung, wenn jemand nicht ganz nach strikten Vorgaben Religion lebe, so Weder. Spiritualität sei nicht nur Kopfsache, «Spiritualität hat für mich mit dem ganzen Körper zu tun». «Offen, freundlich einladend», so beschreibt Weder seine Theologie.

Solothurn: «Ein wunderbarer Ort»

Weder streckt den Zeigfinger in die Höhe und fährt damit einen Kreis durch die Luft. «Solothurn» bedeutet diese Gebärde. «Für mich war hier der schönste Ort für Gottesdienste», erklärt der Seelsorger. In Solothurn fanden die Gottesdienste in der St.Peterskapelle statt. «Ein wunderbarer Ort», so der Grenchner, der heute mit seiner Familie in der Region Biel lebt.

In Olten wurde der Seelsorger Mitte Monat verabschiedet. Und jetzt? Weder streckt ein Bein aus, der Fuss steckt in einer Wandersandale. Pilgern will er, entlang dem Jakobsweg, rund vier Monate lang. Der Seelsorger will sich Zeit nehmen für die Familie, allenfalls, wie er das auch schon getan hat, weiter Handauflegen anbieten. «Ich mache einfach das, was mich nährt.»

Der Grenchner zeigt ein paar Gebärden, und übersetzt dazu in die gesprochene Sprache.

«Mein Name ist Felix, ich bin katholischer Gehörlosenseelsorger für die Kantone Solothurn, Bern und beide Basel.»

Unter anderem imitiert er wieder, wie er sich eine Lesebrille vom Kopf nimmt – «Felix» –; er fährt mit dem Zeigefinger einen Kreis durch die Luft – «Solothurn» –, und reibt sich mit der Hand über die Brust, dort, wo das Herz liegt – «Seelsorge».