Thomas Fürst, neuer Präsident des Solothurner Anwaltsverbandes

Auf einen Kaffee mit... Thomas Fürst ist der neue Präsident des Solothurner Anwaltsverbandes – und darüber hinaus noch vieles mehr Der Oltner Thomas Fürst ist Anwalt, Politiker und in verschiedensten Verbänden aktiv. Neu präsidiert er etwa den Solothurner Anwaltsverband. 09.07.2022, 05.00 Uhr

Thomas Fürst lebt in der Oltner Altstadt. Hans Peter Schläfli

An einem milden Sommerabend ist es in der Oltner Altstadt am schönsten und Thomas Fürst geniesst im Schatten des Ildefonsturms vor der Waadtländerhalle seinen Feierabend. «Tiger», korrigiert er. «Es ist eines der traditionsreichsten und beliebtesten Fasnachtslokale und wir Oltner nennen es Tiger.»

Er sei oft mit Freunden hier. «Das ist noch eine richtige Beiz, hier ist jeder Tisch ein Stammtisch. Rita Ledermann ist einfach eine tolle Gastgeberin.» Hier ist Thomas Fürst an der Fasnacht auch mit der Fröscheweid Zunft anzutreffen, die für ihre Schnitzelbänke berühmt ist.

Nun gibt es aber böse Zungen, die behaupten, wo es viel Fasnacht gibt, da bleibe kein Platz für Humor. «Bei uns ist das definitiv nicht so», sagt Fürst, «die Oltner Fasnacht ist kreativ und sehr humoristisch.» Selbst wenn Deville in seinem Programm Olten zur hässlichsten Stadt kürt, nehme man das mit Humor. «Alle, die einmal hier gelebt haben, wissen, wie schön es in unserer Stadt ist.»

Von Schönenwerd nach Olten

In Schönenwerd aufgewachsen, lebt der heute 38-jährige Jurist schon seit langem in der Oltner Altstadt. Seit seiner Schulzeit an der Kanti sei sein Lebensmittelpunkt hier, sagt er. Studiert hat Fürst an den Universitäten Basel, Freiburg im Breisgau und Strassburg und arbeitet inzwischen als Partner in der Kanzlei Stampfli Rechtsanwälte in Solothurn.

«Ich bin spezialisiert auf das Zivilrecht und hier wiederum auf das Vertragsrecht.» Er finde aber auch das Strafrecht sehr spannend. Eine breitere Bekanntheit hat sich Thomas Fürst mit seinen öffentlichen Engagements verdient. Er ist Kantonsrat und Oltner Gemeindeparlamentarier für die FDP.

Als Geschäftsführer des Verbandes deutschschweizerischer Unternehmen der Uhren- und Mikrotechnik (VdU) vertritt er in den Verhandlungen für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag die Interessen der Arbeitgeber. Er behalte dabei aber das Allgemeinwohl im Auge. «Wir können in der Schweiz stolz auf unsere Sozialpartnerschaft sein. Es geht darum, tragfähige Bedingungen festzulegen, von denen langfristig alle profitieren können.»

Fürst ist in diversen Verbänden aktiv

Seit kurzem ist nun Thomas Fürst auch Präsident des kantonalen Anwaltsverbands. Zudem ist er Geschäftsführer des Solothurner Hauseigentümerverbandes (HEV). Hier erwarte er spannende Monate und Jahre.

«Ich bin nicht in erster Linie Ökonom und wage keine Prognose, wie es mit den Hypothekarzinsen weitergehen wird. Ich will mich mit dem HEV dafür einsetzen, dass möglichst viele Menschen in der Schweiz ihren Traum von den eigenen vier Wänden realisieren können. Damit das möglich bleibt, müssen wir jetzt die passenden Rahmenbedingungen schaffen.»

Er nennt die geplante Revision des Katasterwertes für Immobilien, der zur Berechnung der Steuern dient. «Wir müssen schauen, dass die Änderungen nicht zu einem Anstieg der Steuerbelastung der Hauseigentümer führen, weil sonst der Traum vom eigenen Haus oder der Eigentumswohnung für viele Menschen nicht mehr realisierbar wäre.»

Der HEV kämpft gegen den Eigenmietwert

Eine weitere «Baustelle» ist der Eigenmietwert, den Fürst als «Unding» bezeichnet.

«Die Idee, dass aus dem Wert einer Immobilie ein theoretisches Einkommen berechnet wird, ist nicht logisch nachvollziehbar.»

Er werde sich mit dem HEV dafür einsetzen, dass der Eigenmietwert abgeschafft wird.

So viele Engagements fordern eine grosse Leistungsbereitschaft. «Die Tätigkeiten für Verbände und in der Politik nehmen mittlerweile etwa die Hälfte meiner Arbeitszeit und einen guten Teil meiner Freizeit ein. Aber ich mache alles, was ich tue, sehr gerne und darf mit tollen Leuten zusammenarbeiten. Und nicht zuletzt ergänzen sich die Tätigkeiten auch sehr gut mit meiner Anwaltstätigkeit. Das bereitet mir sehr grosse Freude und ist mir persönlich auch viel wert», sagt Fürst.

In der Stadt Olten beschäftigt er sich derzeit mit dem Projekt für das neugestaltete Kunstmuseum.

«Ich bin der Meinung, dass die Bevölkerung möglichst bald einen Grundsatzentscheid fällen sollte, ob der Bau realisiert wird oder nicht. Sonst riskieren wir, dass wir den Kredit für die Detailplanung in der Höhe von 2,5 Millionen Franken ausgeben, aber später die Bevölkerung das Bauprojekt ablehnt.»

Die Philosophie ist auch eine Leidenschaft

Die Philosophie sei eine weitere Leidenschaft. Immanuel Kant habe es ihm besonders angetan. «Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen», lautet einer der wichtigen Grundsätze der durch Kant propagierten Aufklärung. Wichtig sei ihm die individuelle Freiheit, weshalb er bei der FDP politisiere.

Thomas Fürst bezeichnet sich selbst als einen Liberalen – aber keinen Libertären. «Mir ist wichtig, dass der Staat den Menschen möglichst viel Freiraum gewährt, aber ich anerkenne, dass es in vielen Bereichen staatliche Regeln braucht, damit die Gesellschaft funktionieren kann.»

