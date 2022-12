Rüttener wird Methodisten-Bischof

Auf einen Kaffee mit ... Stefan Zürcher: Der neu gewählte Bischof aus Rüttenen will Brücken bauen zwischen Kulturen und Glaubensüberzeugungen Der Rüttener wird Bischof der evangelisch-methodistischen Kirche Mittel- und Südeuropa. Mit seinen Reisen will er den Kirchgemeinden eine Basis für Zusammengehörigkeit vermitteln. Daniela Deck Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Stefan Zürcher aus Rüttenen wird Bischof der evangelisch-methodistischen Kirche für Mittel-und Südeuropa. Bruno Kissling

«Kirche hilft entdecken, worum es im Leben geht. Sie ist die Gemeinschaft der Glaubenden, Suchenden und Zweifelnden.» Das sagt Stefan Zürcher. Der 55-jährige gebürtige Rüttener wird Bischof der evangelisch-methodistischen Kirche (EMK) für Mittel- und Südeuropa. Er ist hier der siebte Bischof seit dem Zweiten Weltkrieg. Bei dem Amt handelt es sich um das höchste, das die methodistische Kirche kennt.

Das Wirkungsfeld umfasst Kirchgemeinden in 13 Ländern, von Algerien über Frankreich bis nach Serbien und Albanien. Der stärkste Partner im Verband ist die Schweiz mit 90 Kirchgemeinden. In den übrigen Ländern sind es oft nur eine Handvoll, was die riesige geografische Ausdehnung des Bistums erklärt. Dessen Geschichte geht ins 19. Jahrhundert zurück.

Was wäre passender, als den Bahnhof Olten als Treffpunkt zu wählen? Denn der Pfarrer und Noch-Distriktsvorsteher Nordwestschweiz wird als Bischof fast ständig auf Achse sein. Die Reisen zu den Gemeinden werden einen Drittel des Jahres beanspruchen, vorzugsweise mit dem Zug, sonst im Flugzeug. «Privat fliege ich nicht, aber nach Tunis kommt man nicht auf Rädern», sagt der neu gewählte Bischof mit einem Schmunzeln.

Beziehung zu Solothurn ist nie abgerissen

Er habe die Herausforderung nicht gesucht, sagt Stefan Zürcher. «Aber als ich von mehreren Seiten darauf angesprochen wurde, habe ich mich mit der Frage intensiv auseinandergesetzt und im Gespräch mit Gott ein klares Ja dazu gefunden.» Zürcher ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern. Bevor er im Pfarramt seine Berufung gefunden hat, studierte er in Zürich Agronomie.

Als Pfarrer war er viele Jahre im Zürcher Oberland tätig. Dabei sei die Beziehung zu Solothurn nie abgerissen. «Die EMK Solothurn ist meine geistliche Heimat», sagt er. Aufgewachsen ist Zürcher in Rüttenen oberhalb der Verenaschlucht auf dem gleichnamigen Hof. Seine Eltern und zwei seiner Brüder leben hier – und so ist Stefan Zürcher regelmässig «daheim». «Auf Solothurn und den Weissenstein möchte ich nicht verzichten», sagt er.

Ab dem Dienstantritt im Februar bis zum Sommer wird Stefan Zürcher seinen Vorgänger Patrick Streiff begleiten. Dieser soll dem Nachfolger Beziehungen vermitteln, Türen öffnen und ihn mit lokalen Besonderheiten vertraut machen. Letztere spielen eine gewichtige Rolle, denn die einen Gemeinden bestehen inmitten einer muslimisch geprägten Leitkultur. Andere haben ein katholisches oder orthodoxes Umfeld oder – wie in der Schweiz und Frankreich – ein säkulares.

Der Vereinzelung entgegenwirken

«In der Ausrichtung der Gemeinden gibt es grosse Unterschiede. Manche, gerade in Osteuropa, sind konservativ geprägt, andere, mehrheitlich in Westeuropa, begegnen gesellschaftlichen Veränderungen offener», sagt Zürcher. Er sieht seine Aufgabe darin zuzuhören, zu ermutigen und Brücken zwischen Kulturen und Glaubensprägungen zu bauen.

Praktisch kann das bedeuten, dass Zürcher, der bisher ohne besondere Dienstkleidung gearbeitet hat, an gewissen Orten liturgische Kleider tragen wird. «In Österreich etwa, besonders bei ökumenischen Begegnungen, ist das wichtig und darauf nehme ich gern Rücksicht.» Zürcher sagt: «Ich sehe meine Berufung darin, Freude am grossen Ganzen der methodistischen Bewegung zu wecken. Zentral ist die Ausrichtung auf Christus.»

Gerade angesichts einer der grössten Herausforderungen heute, der Vereinzelung, sei die Verbundenheit mit einer Kirchgemeinde eine Hilfe. Der Bischof ist überzeugt: «Wir Menschen sind dazu geschaffen, in Gemeinschaft zu leben, darin aufgehoben zu sein und von der Gemeinschaft getragen zu werden, wenn die eigene Kraft versagt. Wir sollen aber auch selbst zum gelingenden Miteinander beitragen.»

Mit seinem Predigt- und Reisedienst will Stefan Zürcher einen Beitrag zur Stärkung dieses Gemeinschaftsverständnisses leisten. Zum Abschalten spielt er entweder Geige oder schwingt sich aufs Rennvelo.

Helvetische Übermacht und fast eine Bischöfin

Dass ein Solothurner das Amt von einem Bieler übernimmt, sei Zufall, sagt Zürcher im Bahnhofbuffet über den dampfenden Kaffee hinweg. Bei der Wahl Mitte November in Basel hätten unter anderen Personen aus Polen, Ungarn und Tschechien Stimmen erhalten. Schliesslich habe er sich gegen eine Kollegin aus der Schweiz durchgesetzt.

Angesichts der helvetischen Übermacht im Verband ist es kein Zufall, dass ein Schweizer das Rennen machte, wie immer seit 1954; zuvor waren es meistens Amerikaner. Die Bischöfe seien bei der Weltkirche mit Sitz in den USA angestellt, Pfarrer und Distriktvorsteher hingegen beim Landesverband.

Dass die EMK erneut einen Mann als Oberhaupt bekommt, hat nichts damit zu tun, dass Frauen vom höchsten Amt ausgeschlossen wären. Weltweit seien ungefähr ein Drittel der Bischöfe Frauen, so Zürcher. Ein Umstand, der in der Ökumene (noch) nicht überall goutiert werde. «Was die Schweiz angeht: Wir haben seit über 60 Jahren Pfarrerinnen, früher sogar als einzelne Landeskirchen.»

