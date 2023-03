Samuel Misteli, Afrika-Korrespondent aus Solothurn

Auf einen Kaffee mit ... Von Aeschi nach Afrika: «Ich will so viel sehen, wie nur geht», sagt NZZ-Korrespondent Samuel Misteli Samuel Misteli ist Afrika-Korrespondent für die NZZ. Seine ersten journalistischen Beiträge hat er hier in der Region, für diese Zeitung, geschrieben. Heute ist er in Nairobi stationiert, berichtet über Krisen und Kriege – will aber auch andere Seiten von Afrika an die Schweizer Leserinnen und Leser bringen. Noëlle Karpf Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Samuel Misteli ist Afrika-Korrespondent der NZZ und hat Solothurner Wurzeln. Bild: Hanspeter Bärtschi

Samuel Misteli steht in der Solothurner Kreuzgasse. Dunkle Kleidung, Rucksack über der Schulter, braun gebrannt. Vor ihm steht ein Fotograf, richtet die Kamera auf ihn und weist Misteli dann scherzhaft an: «Jetzt den Blick Richtung Afrika!» Afrika: Dort ist Misteli derzeit stationiert, als Auslandkorrespondent für die NZZ. Für einige Tage ist er zurück in der Schweiz, kommt in dieser Zeit bei Freunden in Zürich unter.

Für den Artikel dieser Zeitung – inklusive Fototermin in der Altstadt – ist er nach Solothurn gekommen. Denn ursprünglich ist der Korrespondent aus Aeschi. «Ich verspüre schon gewisse Nostalgie», erzählt er, eine engere Verbundenheit zur Heimat, seit er so oft so weit weg von ihr sei. Eine Woche wird er noch in der Schweiz bleiben. Dann kommt er erst wieder im Sommer zurück, «etwas länger», für drei Wochen.

Freier Journalist während des Studiums

«Ja und nein», antwortet Misteli auf die Frage, ob Korrespondent schon immer sein Traumjob gewesen sei. Nach der Matura an der Kantonsschule Solothurn studierte er Geschichte und Politologie in Bern und Basel. In dieser Zeit war er bereits als Journalist tätig – für diese Zeitung. Misteli berichtete über Fussballspiele, ging regelmässig ans Gericht oder an Gemeindeversammlungen.

Bei einem Einsatz in Burkina Faso. Bild: zvg

Geschrieben habe er schon als Kind gerne, als Schüler hat er auf einer Zeitungsredaktion geschnuppert. Später kam dazu sein Interesse für Ungleichheiten auf dieser Welt. Bereits als Jugendlicher reiste er zudem gerne, verbrachte als Schüler ein Austauschjahr in Mexiko, als Student war er auch in New York an der Universität.

Nach seinem Abschluss – und dem Abbruch seiner Dissertation – bewarb er sich für verschiedene Stellen, international tätige NGOs etwa, und im Journalismus «klappte es». Er kam als Volontär zur NZZ, für die er seit 2018 fest angestellt arbeitet.

Den Leuten hier zeigen, was dort ist

Der 39-Jährige ist für rund 50 Länder zuständig. «Das ist etwas absurd», sagt Misteli – alles abzudecken sei gar nicht möglich. Er müsse Schwerpunkte setzen. Stationiert ist er seit Herbst 2020 in Nairobi, Kenia, wo es «uu huere schön» sei; die Wüste, der Regenwald, die Küste.

Der Entscheid, mit der Partnerin dort zu wohnen, sei aber vorerst ein praktischer gewesen: Von Kenia aus lässt sich der Kontinent einfacher bereisen als von anderen Ländern aus, und das muss der Korrespondent für seine Arbeit. Zudem befinde sich in Nairobi ein «Korrespondenten-Hub»; andere Journalistinnen und Journalisten aus Europa, mit denen sich Misteli regelmässig austauscht.

In Benin City im Gespräch mit dem Museumsdirektor. Bild: zvg

Das tat er dieses Jahr etwa, bevor er nach Tigray – Äthiopien – reiste, wo zwei Jahre lang Krieg geherrscht hat. In Tigray sprach Misteli mit Frauen, die vergewaltigt worden sind, Menschen, die ihre Liebsten verloren haben. «Das kann man nicht zu nahe an sich heranlassen – sonst kann man diesen Job nicht machen.»

Zum Job gehöre, den Leuten hier aufzuzeigen, was dort passiert. Auch wenn er manchmal das Gefühl habe, dass es «hier keinen Menschen interessiert». Der Journalist präzisiert: «Vielleicht nicht gerade keinen Menschen», aber das Interesse sei begrenzt – und oftmals dann vorhanden, wenn es um Themen wie Migration oder Bevölkerungswachstum gehe. Themen, die laut Misteli den Leuten auch Angst machen.

Aber gerade wegen der wachsenden Bevölkerung wird «Afrika wird für uns einfach immer wichtiger», erklärt Misteli. Er berichtet von Ärzten, die aus Nigeria nach Europa auswandern, ebenso Pflegefachpersonen aus Kenia – weil es dort zu viele gibt, hier zu wenige.

Nicht nur Geschichten über Krisen

Als Journalist ist Misteli an die Aktualität gebunden, an Wahlen, an Krisen wie Krieg oder Dürre – «rächt strub». Gleichzeitig sei es ihm wichtig, auch schöne Geschichten vom afrikanischen Kontinent zu erzählen. «Die Gesellschaft ist aufgrund des tiefen Altersdurchschnitts sehr dynamisch. Es gibt sehr viele junge Menschen, die nach dem Abschluss nicht wie hier einen Job finden und darum etwas Eigenes auf die Beine stellen.»

Treffen mit einer Naturheilerin in Nigeria. Bild: zvg

Ein Beispiel: Im Sudan sei ihm ein Geschäft namens «iikea» - mit zwei i – aufgefallen. Es stellte sich heraus, dass die Besitzerin ein Möbelgeschäft aufgebaut hat. Weil es aufgrund von Sanktionen kein Ikea-Geschäft im Land gab, lautet das Geschäftsmodell: Ikea-Möbel im Ausland einkaufen und im Inland unter die Leute bringen. Eben als «iikea».

«So viel sehen, wie nur geht»

«Kreative Arbeit, spannende Leute, grosse Bandbreite», sagt der Mann aus Aeschi über das Korrespondenten-Leben. «Ich will so viel sehen, wie nur geht.» Er wolle sicher noch ein paar Jahre in Afrika bleiben, dann interessiere ihn etwa auch der Nahe Osten.

Gleichzeitig schlage er es auch nicht aus, irgendwann in die Schweiz zurückzukommen, im Lokaljournalismus tätig zu sein. Auch hier gebe es Spannendes zu erzählen. Hauptsache, er sei unterwegs, auf Reportage – nicht beim Pressesprecher im Büro, sondern beim Bauern auf dem Feld. Dann spielt auch gar keine Rolle, auf welchem Kontinenten Misteli berichtet: Am Ende des Tages gehe es den Landwirten um eine gute Ernte. Ob man jetzt einen Bauern in Kenia interviewe – oder einen in Aeschi.