Stephan Frey hat seiner Krankheit ADHS ein Buch gewidmet

Stephan Frey arbeitet bei der Spitex im Kanton Solothurn. Erst als Erwachsener erhielt er die Diagnose ADHS. Eine Erlösung sei das gewesen. Nun hat er darüber ein Buch geschrieben.

Stephan Rey. Auf dem Tisch vor ihm sein Buch «Warum zum Teufel Ritalin?». Christina Varveris

Heute hat er das Ritalin etwas zu spät genommen: Stephan Rey hat sein Handy zuhause liegen lassen. «Ich kann ja nicht den ganzen Tag Ritalin nehmen», sagt er. Faktisch aber nimmt er alle zwei bis drei Stunden eine Tablette, um seine Impulse unter Kontrolle und seinen Kopf klar zu halten.

Stephan Rey hat ADHS – Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung – und der 54-Jährige ist froh um die Diagnose, die er erst als Erwachsener bekommen hat. Seither darf er Ritalin nehmen und das hat sein Leben verändert. «Ich kann endlich mit mir alleine sein», sagt er. Weg sind die Zwänge, die Unruhe in seinem Innern, die starken Emotionen und das Verlangen nach Bewegung, um sich zu beruhigen.

«Ich hatte null Selbstvertrauen»

Dermassen froh ist er um Ritalin, dass er dem Medikament ein Buch gewidmet hat. «Warum zum Teufel Ritalin?» heisst es, und er erzählt darin freizügig aus seinem Leben, seinen Kinderjahren im Freiamt im Kanton Aargau, wo das Anderssein, das Wildsein, das Unkonzentriertsein ein grosses Problem war. «Ich musste fast jeden Tag vor die Tür», sagt er.

Dies und die schlechten Noten nagten an seinem Selbstbewusstsein. Als unfähig und blöd, als einer, der nichts kann, nahm er sich wahr. «Ein Urvertrauen war nie da.» Überfordert mit dem Leben, hätte er sich nie vorstellen können, Pflegefachmann and einer höheren Fachschule zu studieren, sein Wunschberuf.

Auch Autofahren war ein steter Stress und andere Verkehrsteilnehmer Idioten, was er ihnen häufig mit Handzeichen oder auch verbal zu verstehen gab. Und ein Buch zu schreiben, das war keine Option, denn bereits eins zu lesen, war ein Ding der Unmöglichkeit.

Mit 45 Jahren bekam er die Diagnose ADHS . «Das war eine Erlösung», sagt Stephan Rey. Endlich hatte sein Problem einen Namen. Und eine Lösung: Ritalin. Heute ist er Psychiatriepfleger bei der Spitex im Kanton Solothurn, fährt mit seinem roten VW Bus wöchentlich aus dem Aargau nach Oensingen und ins Gäu und schreibt an seinem dritten Buch.

Burnout als Nebenerscheinung

Stephan Rey trägt ein T-Shirt mit einem Aufdruck von Patti Smith, eine Autorin und Sängerin aus den USA, von der er ein grosser Fan ist. Am Grab von Herman Hesse habe er sie mal gesehen, erzählt Rey. Das war vor Ritalin, und dank seinen unkontrollierten Impulsen sprach er sie ganz unschweizerisch an und liess sogar ein Foto machen.

Das war aber auch schon der einzige Vorteil von ADHS. Zwar scheint das Syndrom Kreativität zu fördern – viele Künstler haben ADHS – aber es zerrt an einem. Es brauche viel Energie, die Impulse und das Chaos im Kopf unter Kontrolle zu halten, denn «ADHS wächst sich nicht raus, sondern kehrt vielfach gegen innen», sagt Rey.

Einer erwachsenen Person sieht man den Zappelphilipp zwar unter Umständen nicht mehr an, aber im Innern ist er nach wie vor getrieben, gestresst, will alles richtig machen und reitet sich nicht selten in eine Erschöpfungs-Depression rein, zu neu-deutsch: Burnout.

Wenn ein Kind leidet, soll es Ritalin bekommen

Auch Stephan Rey ging es so. Er bekam dann Anti-Depressiva. Aber erst nach genauen Abklärungen und mit Ritalin kehrte Ruhe ein in sein Leben. Er empfiehlt Personen mit Symptomen unbedingt eine Abklärung beim Facharzt – nicht nur beim Kinderarzt. «Wenn ein Kind unter den Symptomen leidet», sagt er, weil es schlecht in der Schule ist und gemobbt wird, «dann soll man Ritalin in Betracht ziehen».

Eine der Nebenwirkung sei, dass man den Hunger nicht mehr spürt, was bei einem Kind natürlich ein Problem sein kann. Dafür kann es das Chaos im Kopf kontrollieren.

«Ich wäre sehr froh gewesen, hätte ich früher Ritalin bekommen.»

ADHS kann man aber nicht heilen. «ADHS ist ein Handicap, mit dem man lernen muss zu leben», sagt Rey.

So wie er: vor wichtigen Terminen und vor längeren Autofahrten nimmt er eine Tablette Ritalin, die ihm für zwei bis drei Stunden über die Runden hilft. Dass er immer noch ein bisschen ein Chaot ist und hin und wieder das Handy liegen lässt, müsse ja nicht unbedingt vom ADHS sein, sagt er und schmunzelt.

