Unterwasserfotografie-WM: Dieser Solothurner war dabei

Auf einen Kaffee mit ... Platz 5 in der Kategorie Fisch: Dieser Solothurner war an der WM der Unterwasserfotografie dabei Auf einen Kaffee mit … Elias Nussbaum. Der 35-Jährige aus Solothurn hat an der diesjährigen WM der Unterwasserfotografie teilgenommen. Als Assistent eines Schweizer Fotografen reiste er dafür auf die portugiesische Insel Porto Santo. Dort schaffte es das Team dreimal in die Top 15. Lea Durrer Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elias Nussbaum mit dem Hugyfot-Gehäuse in seinem Wohnzimmer. Im Hintergrund an der Wand ist eines seiner Bilder von einem Egli zu sehen. Lea Durrer

Elias Nussbaum ist Taucher und Fotograf. Seine Nikon D850 im Gehäuse mit zusätzlichen Blitzen und Lichtern begleitet ihn oft, wenn er abtaucht. Besonders interessant findet er Porträts von Fischen oder Makroaufnahmen von Krebsen und Garnelen. Bei sich zu Hause hat er das Bild eines Eglis aus dem Bielersee aufgehängt. Er weiss genau, was einen guten Unterwasserfotografen ausmacht. Dazu gehört auch eine grosse Portion Geduld und ein Auge fürs Foto.

Sein Gespür fürs Motiv konnte der 35-Jährige, der als Standortleiter Werkstatt bei der Solodaris Stiftung in Solothurn und Biberist arbeitet, Anfang Oktober an der CMAS Weltmeisterschaft in Unterwasserfotografie auf der portugiesischen Insel Porto Santo beweisen. Zwar war er nicht am Auslöser, als Assistent unterstützte er aber tatkräftig den Schwyzer Fotografen Markus Inglin, einer von zwei Schweizer Teilnehmern. «Wir kannten uns schon länger und er fragte mich Anfang Jahr wegen der WM», erzählt Nussbaum.

21 Nationen waren an der WM vertreten. zvg

Der Wettkampf und die Resultate Die CMAS Weltmeisterschaft in Unterwasserfotografie und -video fand zwischen dem 4. und 9. Oktober 2021 statt. Teams aus 21 Nationen tauchten an vier Plätzen rund um die Insel verteilt. Im Bereich Foto gab es sechs Kategorien: Fisch, Weitwinkel mit Model, Weitwinkel ohne Model, Thema Krustentiere, Nahaufnahme und Kreativ. In deren vier konnten die Teilnehmenden je ein Foto einreichen. Die Fotos durften vorher am PC nicht mehr bearbeitet werden. Das Team Inglin/Nussbaum holte drei Top-15-Platzierungen: Fisch Platz 5, Weitwinkel ohne Model Platz 9, Weitwinkel mit Model Platz 10. Keine Platzierung gab es für das Krustentier-Foto. Der andere Schweizer Fotograf, Fritz Liechti, schaffte es in der Kategorie Weitwinkel ohne Model auf den 6. Rang.

Die Schweizer Fotografen Fritz Liechti und Markus Inglin, in der Mitte, mit den Assistenten Martin Hurni (l.) und Elias Nussbaumer (r.). Zvg

Mit dem Resultat ist er sehr zufrieden: «Wir reisten mit dem Ziel an, eine Top-15-Platzierung zu holen, und das haben wir mit drei Auszeichnungen mehr als übertroffen.» Am meisten freue ihn der fünfte Platz in der Kategorie Fisch. Zu sehen sind zwei Eidechsenfische, die auf dem Meeresgrund hocken und einander die Köpfe zuwenden. «Da war eine gute Portion Glück dabei.» Zuerst einmal musste Nussbaum die Fische entdecken und dann mussten diese fürs Foto auch noch liegen bleiben. «Sie hätten auch einfach wegen eines Flossenschlags davonschwimmen können», so Nussbaum.

Mit diesem Bild holte sich das Team Platz 5 in der Kategorie Fisch. zvg

Das Team: Elias Nussbaum (r.) mit Markus Inglin auf dem Hinflug. Zvg

Material betreuen und als Model posieren

Zu seiner Aufgabe als Assistent gehörte neben der Suche nach möglichen Motiven auch die Materialbetreuung, damit sich der Fotograf auf seine Ausrüstung konzentrieren konnte. Nussbaum musste ebenfalls schauen, dass die Vorschriften während des Tauchgangs eingehalten werden: nicht tiefer als 30 Meter tauchen, maximal 90 Minuten unter Wasser bleiben und mit mindestens 20 Bar in der Flasche wieder auftauchen. Der 35-Jährige ist ausserdem auf dem Foto in der Kategorie Weitwinkel mit Model zu sehen. Er posiert mit einer Lampe in der Hand neben einer Kanone.

Das Bild aus der Kategorie Weitwinkel mit Model, das dem Team den 10. Platz einbrachte. zvg

Wie er sich am besten in Szene setzen soll, hat das Team diesen Sommer in der Schweiz geübt, denn unter Wasser muss man sich ohne Worte verstehen. «Es ist deshalb wichtig, vor dem Tauchgang zu besprechen, was man wie machen möchte und welche Objekte der Fotograf gerne vor der Linse hätte», so Elias Nussbaum.

Was waren denn die grössten Herausforderungen? Als schwierig habe sich die Suche nach Krustentieren erwiesen, meint der erfahrene Taucher. «Krebse gab es zwar schon, aber sie verschwanden sehr rasch wieder in den Spalten.» Und auch mit der Strömung hatte er zu kämpfen. Als er mit einer Boje vor dem Wrack posieren sollte, zog es ihn in die Tiefe. «Ich konnte kaum den Druckausgleich machen. Da haben wir die Szene abgebrochen.»

Die Stimmung während des Wettkampfs sei angespannt gewesen. «Teilweise waren die Teams richtig wütend, wenn etwas nicht wie gewünscht geklappt hatte, und die Captains wurden laut.» Im Schweizer Team sei die Stimmung aber gut gewesen. «Captain Fritz Liechti ist ein alter Hase und versteht sich mit allen gut.»

In der Kategorie Weitwinkel ohne Model lag der 9. Platz drin. zvg

Eigene WM-Teilnahme als Ziel

Nach dem Wettkampf, der Preisverleihung und einem Galadinner stiess Nussbaums Familie dazu. «Ich war froh, noch eine Woche bleiben zu können. Das wäre mir sonst zu stressig gewesen.» In dieser Zeit hatten er und seine Familie noch Gelegenheit, die elf Kilometer lange und sechs Kilometer breite Insel, 42 km nordöstlich von Madeira, zu erkunden. Während der WM gab es dazu keine Gelegenheit. «Wir pendelten stets zwischen Hotel und Wasser hin und her.»

Nun sitzt Elias Nussbaum in seinem weissen Wettkampf-Shirt am Esstisch bei sich zu Hause und blickt zurück auf eine «intensive Zeit und ein tolles Erlebnis». Er habe viel gelernt. Nach der Erfahrung als Assistent hat er sich ein Ziel gesetzt: «Ich möchte mich nächstes Jahr selbst qualifizieren für die WM 2023.» Ihm sei bewusst, dass es in der Schweiz ein «paar sehr gute Fotografen» gebe. Damit meint er auch die beiden erfahrenen Teilnehmer aus diesem Jahr. Versuchen möchte es Nussbaum aber auf jeden Fall.