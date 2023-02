Auf einen Kaffee mit Marion Rauber, Oltner Fasnächtlerin

Sie ist die Ausnahme Die Oltner Stadträtin Marion Rauber ist die einzige Frau im Fuko: «Die Fasnacht steht über der Politik» Die Oltner SP-Stadträtin Marion Rauber ist durch und durch fasnachtsbegeistert. Sie erzählt, was Politik und Fasnacht gemein haben (oder auch nicht). Und wieso es wichtig ist, auch die Jungen für die Fasnacht zu begeistern. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 17.02.2023, 17.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marion Rauber im Zunftlokal «ihrer» Sälizunft in der Oltner Altstadt. Bruno Kissling

Nur ein paar grosse, herzförmige Konfetti auf den Planken der Alten Brücke weisen am Donnerstagmorgen in der Oltner Altstadt noch auf den vergangenen Abend, den Narreschtopf, hin. Während in Solothurn die Chessler durch die Beizen ziehen und Mehlsuppe löffeln, ist es in Olten ruhig. An den Laternen hängen zwar Hasen, die aus Zylindern springen und das Konterfei des Oberchesslers, aber so richtig los geht es erst wieder am Donnerstagmittag mit der Chinderfasnacht.

«Die Chesslete haben wir in Olten schon vor einigen Jahren abgeschafft», sagt Marion Rauber, eines der elf Mitglieder des Fuko, des Fasnachts- und Umzugskomitees. Das Komitee ist die Dachorganisation der Zünfte, Cliquen und Guggen. Die Chesslete sei damals von den Schulen organisiert worden, aber es seien immer weniger Kinder gekommen.

Es sei im Übrigen schade, dass es nicht mehr Beziehungen gebe zwischen der Oltner und der Solothurner Fasnacht, findet sie; auch wenn der Solothurner Regierungsrat die Oltner besuche am Schmudo, dem schmutzigen Donnerstag.

Das Wort Narreschtopf – das für alle Nicht-Oltner – komme von «Narren aus dem Haus stopfen», quasi treten, damit sie aus der Winterträgheit erwachen. Das sei jeweils ein sehr schöner, emotionaler Anlass, da der Obernarr auf einem Schiffchen die Aare hinauffährt und dann mit Laternen empfangen wird und so durch die ansonsten abgedunkelte Stadt zum Ildefonsplatz geleitet wird.

«Es ist eine unbändige Freude»

Wenn Marion Rauber erzählt, spürt man ihre Begeisterung. Seit ihrer Kindheit ist sie bei der Fasnacht dabei, «das wurde mir von den Eltern in die Wiege gelegt». Sowohl ihre drei Geschwister wie auch die eigenen Kinder sind aktive Fasnächtler. Rauber hat kein einziges Fasnachtsfest verpasst, ausser natürlich die wegen Corona ausgefallenen.

Sie sitzt im Saal des Sälizunft und schaut etwas nachdenklich, als sie sagt: «Nach Corona brauchte es wieder einen Kick, Corona war ein Bruch. Doch jetzt merkt man, dass die Freude extrem gross ist; es ist eine unbändige Freude, denn man kann wieder das Leben feiern.» Man dürfe wieder zusammen sein und geniesse es.

Die Oltner Fasnacht hat keinen einheitlichen Charakter: Es gibt eben Laternen, aber auch Trommler und Pfyffer wie in Basel; aber auch die andere, weniger «strenge» Fasnacht, wie man sie aus Solothurn oder Luzern kennt. «Das ist etwas Besonderes hier in Olten. Geändert hat sich in all den Jahren nicht viel, ausser dass es nun zwei Zünfte gibt, die nur Frauen aufnehmen, die Oltner Läckerli und die Rätschwyber-Zunft Olten.» Von den anderen elf nimmt nur die Säli-Zunft auch Frauen auf. Die Zünfte sind also nach wie vor männerdominiert.

Marion Rauber, die als Stadträtin das Bauamt leitet und Mitglied der SP ist, verneint die Frage, ob Fasnacht und Politik zusammengehören. «Die Fasnacht steht über der Politik.» Dass Mitglieder der SP aber eher selten in höheren Funktionen der Fasnacht vertreten sind, sieht sie auch so. «Obwohl die SPler sicher nicht weniger Humor haben als Vertreter anderer Parteien.»

«Es ist wichtig, auch die junge Generation zu begeistern»

Aber die SP vertrete, zumindest traditionell, eher die Arbeiterschicht. Und in den Fasnachtsgremien seien früher vor allem Gewerbetreibende und Sportverbände gewesen. Aber wie gesagt, man feiere das Leben, die Solidarität sei auch unter dem Jahr parteiübergreifend gross. Man helfe etwa anderen bei Anlässen aus, «das Wirgefühl macht es aus». Klar knüpfe man als Aktiv-Fasnächtler ein besonders grosses Beziehungsnetz, sagt sie.

Was wünscht sich die Zünfterin für die Fasnacht der Zukunft? Sie überlegt kurz, sagt dann: «Dass der Nachwuchs gesichert ist. Es ist wichtig, auch die junge Generation für die Fasnacht zu begeistern.» Privat ist sie dieses Jahr übrigens als blauer Panther unterwegs. «Ich mag es bunt und knallig», ihr Lieblingskostüm ist ein bunter Vogel.

Marion Raubers grosse Leidenschaft ist die Fasnacht, aber daneben und neben der Arbeit im Bauamt ist sie als Yogalehrerin tätig und kocht ab und zu gerne. «Geschmortes ist das Beste», findet sie. Das passt beides gut zu ihr: Trotz dem Fasnachtsgen wirkt sie ausgeglichen und geduldig.

Am Morgen war sie im Werkhof und brachte den Arbeitern ein Znüni: «Die haben schliesslich während der Fasnacht viel mehr zu tun und haben das verdient.» Jetzt kommt ein anderer Sälizünftler und verlangt nach Marion Rauber, sie steht auf und weiter geht's – im Fasnachtstakt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen