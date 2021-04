Auf einen Kaffee mit... Mit Handicap zum Fahrlehrer: «Als ich meinen Berufswunsch geäussert habe, waren alle erst einmal überrascht» Auf einen Kaffee mit... Martin Bieri, der durch einen Unfall Unterschenkel und Arm verlor. In Solothurn absolviert er nun seinen praktischen Teil der Ausbildung zum Fahrlehrer – auch für handicapierte Personen. Lea Durrer 10.04.2021, 05.00 Uhr

Martin Bieri macht es Spass, Fahrschüler unterrichten zu können. Lea Durrer

Die Ausfahrt aus der Tiefgarage ist schmal. Kein Problem für Martin Bieri: Er lenkt seinen weissen VW geschickt ans Tageslicht. Auf dem Dach prangt das Zeichen der Solothurner Fahrschule Straubhaar. Dort absolviert Bieri seit Mitte Januar ein Praktikum. Wenn er dieses und die anschliessende Prüfung erfolgreich abschliesst, darf er sich Fahrlehrer nennen. Was speziell ist: Der 52-Jährige aus Kräiligen nahe der Solothurner Kantonsgrenze hat ein Handicap, und lehrt selbst auch Menschen mit einer Behinderung das Autofahren. «Da bin ich der erste in der Schweiz», erzählt er im Gespräch. Mit seiner rechten Hand unterstützt er seine Worte mit Gesten, immer mal wieder klemmt er sie unter den linken Oberarmstumpf.

Den Arm und auch das linke Bein hatte er bei einem schweren Motorradunfall im August 2015 verloren. Ein abgelenkter Autofahrer war auf der Gegenfahrbahn in ihn geprallt. Nach Monaten in der Rehaklinik Bellikon musste sich der Berner mit seiner beruflichen Wiedereingliederung befassen. «Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll», sagt Bieri. Fest stand für ihn aber, dass er nicht in einem Büro arbeiten konnte. Seine Vorstellung: Gerne etwas mit Menschen; eine Arbeit, die ihm Freude bereitet, der er Teilzeit nachgehen und bei der er die Termine selbst einteilen kann. «Als ich meinen Berufswunsch geäussert habe, waren die Psychologen, Therapeuten und Ärzte in Bellikon erst einmal überrascht», erinnert sich Bieri lachend.

Er meldete sich 2018 bei einer Fahrlehrerschule in Wohlen AG an. Samstags nahm er am theoretischen Unterricht teil, unter der Woche war er weiterhin vier Mal in der Therapie. «Das war für mich schon eine Umstellung, nach 30 Jahren wieder zur Schule zu gehen», blickt der 52-jährige gelernte Maler auf eine stressige Zeit zurück. Auch mit der Konzentration hatte er Mühe. «Man sagt, dass Amputierte rund 40 Prozent mehr Energie brauchen.»

Chance auf dem Arbeitsmarkt

Für den praktischen Teil hatte er das Glück, bei der Fahrschule in Solothurn eine Chance zu bekommen. «Da bin ich extrem dankbar.» Es sei schwierig, Menschen mit Handicap wieder in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern, sagt Bieri und betont: «Es ist wichtig, dass die Arbeitgeber ihnen eine Chance geben.»

Mit dem eigenen Verein ufstah.ch hilft er zudem weiteren Betroffenen, sich auszutauschen, Antworten zu finden. Und er kämpft für den Zugang zu besseren Prothesen. «Bei uns in der Schweiz gilt das Gesetz: einfach, wirtschaftlich, zweckmässig. Und das in der heutigen Zeit. Das begreife ich nicht.» Mittlerweile sei man aber auch in der Schweiz so weit, dass nicht nur Alltagsprothesen vergeben würden. Martin Bieri hat es geschafft: Er wird als erster in der Schweiz eine Gedanken gesteuerte Armprothese erhalten.

Eine solche hatte er vor Jahren schon einmal in Wien getestet:

zvg

Sogar ohne Beine Auto fahren

Bieri selbst fährt und unterrichtet aufgrund seiner Einschränkung nur in Autos mit automatischem Getriebe. Ein Aufsatz am Lenker erlaubt das Blinken, das Betätigen des Scheibenwischers und weitere Funktionen, für die man eine zweite Hand brauchen würde.

Vor einem Jahr konnte er ein Lehrfahrzeug für Handicapierte übernehmen. Menschen, denen ein Arm oder Bein oder mehr fehlt, können damit fahren. «Es funktioniert sogar ganz ohne Beine», erklärt Martin Bieri. Dafür gibt es dann einen Hebel, den man fürs Beschleunigen nach hinten ziehen und fürs Bremsen nach vorne drücken kann.

Wie das funktioniert, zeigt er auch im Video:

Lea Durrer

Aus eigener Erfahrung weiss er, wie wichtig es ist, die Fahrtüchtigkeit wiederzuerlangen. «Für mich war es damals das Höchste der Gefühle, wieder selbst Auto zu fahren.» Die Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und die zurückgewonnene Freiheit bedeuteten ihm enorm viel.

Fahrschüler sensibilisieren

Momentan hat Martin Bieri einen handicapierten Fahrschüler. Weil ihm der rechte Unterschenkel fehlt, muss der Fahrlehrer in seinem VW das Gas auf die linke Seite umstecken. Sonst kurvt er an drei Nachmittagen mit Fahrschülern herum, die einfach auf Automat lernen wollen. Das seit Januar 2019 gültige Gesetz, wonach auch Automatik-Fahrer geschaltet fahren dürfen, kam ihm da sehr gelegen. Sonst hätte er schon Mühe gehabt, genug Arbeit zu finden.

Er habe sich auch Gedanken gemacht, wie die Jungen reagieren würden, erzählt Bieri. «Bis jetzt war es nie Thema. Die sind cool.» Klar werde seine Behinderung registriert. Später kämen vielleicht Fragen. Dann erzähle er schon. «Ich will aber für den Fahrschüler da sein und nicht meine Geschichte erzählen.» Im Verkehrskundeunterricht berichtet er dann aber von seinem Schicksal, zeigt zur Sensibilisierung auch ein Video:

Youtube/ufstah

«Da merke ich, dass sie geschockt sind», so Bieri. Den Schülern soll bewusst werden, dass Ablenkung die meiste Unfallursache ist. «Wenn ich auch nur einen Kursteilnehmer bewegen kann, das Handy während der Fahrt nicht hervorzunehmen, ist schon viel erreicht», meint er.

Die Zeit geniessen und Ferien machen

Bieris Wohnung ist mit Bildern seiner Frau Edith dekoriert. Lachende Menschen, Hunde und andere Tiere hängen an der Wand. Daneben ein altes Telefon und der Spruch Plan B.

Die Wohnung musste nach dem Unfall rollstuhlgängig gemacht werden.

In der Küche bereitet Martin Bieri die italienische Kaffeekanne vor und serviert den Kaffee auf der Terrasse in roten Tassen mit weissen Punkten. Das Leben zu geniessen, das ist ihm jetzt sehr wichtig. «Es ist schön, auch einfach mal draussen zu sitzen und die Vögel zu beobachten», meint der Naturliebhaber und schaut sich um. Nur sechs Monate vor seinem Unfall hatte der Vater zweier erwachsenen Kindern seine Selbstständigkeit als Maler aufgegeben, um mehr Freizeit und Ferien zu haben. «Ich habe mir schon vorgestellt, wie ich Ski- und Töfffahren kann und wie meine Frau und ich mit dem Wohnmobil verreisen.» Letzteres tun die beiden auch nach dem Schicksalsschlag. «das geht ja trotzdem.»

Lea Durrer

Erst kürzlich meldete sich Martin Bieri von der Abschlussprüfung im Juni ab und verlängerte sein Praktikum. Er braucht mehr Zeit. Stressen lassen will er sich nicht. «Ich möchte mich in allen Gebieten sicher fühlen, vorher gehe ich nicht an die Prüfung.» Er arbeite aus Freude und nicht des Geldes wegen. Was ihm viel Druck wegnahm: Der Geschäftsführer der Fahrschule Straubhaar will ihn nach seiner Ausbildung weiter beschäftigen.

Der Kräiliger ist überaus dankbar, dass er noch lebt. «Das Positive am Unfall ist, dass ich viele Menschen kennen gelernt habe, die das Herz am richtigen Fleck haben. «Das gibt mir extrem viel.»

Martin Bieri erzählte seine Geschichte 2018 im «TalkTäglich» auf TeleZüri. Das Gespräch sei sehr interessant gewesen, sagt er 3 Jahre später.