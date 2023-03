Däniker Rolf Enz wird Sportdirektor des Motorradverbands

Auf einen Kaffee mit ... «Mir ging das Benzin richtiggehend ins Blut»: Däniker Enduro-Pilot Rolf Enz wird Sportdirektor des Motorradverbands Kürzlich wurde Rolf Enz zum Sportdirektor der Föderation der Motorradfahrer der Schweiz gewählt. Der langjährige Motorradsportler spricht über Höhepunkte und Tiefschläge sowie die zukünftigen Pläne des Schweizer Motorradsports. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Rolf Enz mit seinem Siegermotorrad und der Trophäensammlung bei sich zu Hause in Däniken. Bild: Bruno Kissling

Vorletzte Woche startete die Enduro-Schweizer-Meisterschaft im französischen Gyé-sur-Seine. Ebenfalls am Start war Rolf Enz aus Däniken, der das Rennen auch gleich gewann. Dass der 56-jährige Däniker parallel zum Amt als Sportdirektor der Föderation der Motorradfahrer (FMS) die Mission Verteidigung des Schweizer-Meister-Titels bei den Veteranen antreten konnte, erstaunt wegen zweier schwieriger Operationen im letzten Spätjahr.

Mit der Wahl zum Sportdirektor ist der hauptberuflich selbstständige Headhunter Enz neben Verbandspräsident und SVP-Nationalrat Walter Wobmann bereits der zweite Niederämter an der Spitze der FMS. Das Amt übernahm er jedoch unabhängig von dieser Bekanntschaft: «Wir kennen und schon viele Jahre, weil wir in derselben Region wohnen und uns als aktive Motorradfahrer hin und wieder bei unserem gemeinsamen Motorradhändler getroffen haben.» Weiter hätten sie sich auch regelmässig an politischen Anlässen getroffen, als Enz zwischen 2009 und 2013 politisch aktiv war und 2017 für den Kantonsrat kandidierte.

Mit Nationalrat Walter Wobmann und Rolf Enz sind zwei Niederämter an der Spitze der FMS. Bild: zvg

Trotz der starken Vertretung in der FMS hält Enz das Niederamt für keine Motorradhochburg: «Sicherlich wohnen aktuelle und frühere erfolgreiche Fahrer im Niederamt.» Doch: Nicht alle würden ursprünglich aus der Region stammen, so ist Enz etwa in Vauffelin BE nahe Biel aufgewachsen.

Mit Risiko und Mut an die nationale Spitze

Vernarrt in motorisierte Zweiräder ist Enz von klein auf. Bereits als Teenager habe er sein Töffli frisiert und später einen Kollegen als Rennmechaniker an Motocrosswettkämpfe begleitet. «In dieser Zeit ging mir das Benzin richtiggehend ins Blut», sagt Enz. Seine Eltern hatten kein grosses Interesse am Hobby ihres Juniors, die finanziellen Mittel fehlten ebenso. So blieb der aktive Motorradsport für den jungen Enz lange nur ein Traum.

«Erst mit 20 Jahren hatte ich das nötige Geld zusammengespart.» Und bereits zwei Jahre später stand er ein erstes Mal bei der nationalen Motocross-Meisterschaft am Start: «Da meine Gegner bereits jahrzehntelange Erfahrung hatten, musste ich zum Erreichen meiner Ziele viel Risiko auf mich nehmen.»

Rolf Enz bei einem Rennen 2021. Bild: zvg

Als er mit 30 Jahren das Motorrad ein erstes Mal beiseite stellte, war er zweimal haarscharf am Titel vorbeigeschrammt. Der heute geschiedene Vater dreier erwachsener Kinder wollte sich vermehrt auf seine Familie und seinen Beruf konzentrieren. Denn: «Auch bei den nationalen Rennserien finden ein Grossteil der Trainings und Rennen im Ausland statt, weshalb der Aufwand enorm ist.»

Mit ambitionierten Zielen in die Zukunft

«Vor ungefähr zehn Jahren begann ich mit meinem Sohn wieder mit dem Motorradfahren», erzählt Enz. Während sein Sohn das Motorrad wieder zur Seite stellte, entflammte bei Enz das Feuer erneut. Seither fuhr er bei der Enduro-Schweizer-Meisterschaft stets auf Podest. Zweimal holte er gar den Titel.

Mittlerweile geht seine aktive Rennkarriere dem Ende zu: «Im Winter musste ich einen Lendenwirbel sowie zwei Bandscheiben operieren lassen. Der Weg zurück erwies sich als steinig.» Doch dies ist sich Enz schon sein ganzes Leben gewohnt gewesen. Insgesamt habe er sich während seiner Karriere 25 Knochenbrüche zugezogen, jedoch alle nicht auf dem Motorrad.

2013 holte Rolf Enz den Schweizer-Meister-Titel. Bild: zvg

Nun zieht sich Enz als Sportdirektor von der Rennstrecke in den Hintergrund zurück. Seit Monatsbeginn präsidiert er die diversen Sportkommissionen der FMS und vertritt diese im Zentralvorstand. «Ich bin begeistert davon, meine langjährige Erfahrung und meine Leidenschaft für den Sport auf dieser Ebene einzubringen», sagt Enz.

Hochgesteckte Ziele: Die FMS will klimaneutral werden

«Eines der Hauptprobleme des Schweizer Motorradrennsports ist, dass trotz des 2022 aufgehobenen Rundstreckenrennverbots kaum Trainingsstrecken in der Schweiz existieren», erklärt Enz. Einsprachen wegen der Unverträglichkeit mit der Umwelt verunmöglichen dies meist.

Doch dagegen plant die FMS nun einen womöglich entscheidenden Schachzug: «Wir prüfen zurzeit die Möglichkeiten, einer der ersten nationalen Motorsportverbände überhaupt zu werden, der über ein Carbon-Zero-Label verfügt», sagt Enz. Mit Investitionen in klimaneutrale Technologien und Umweltprojekte an den Wettkampforten wolle man den CO 2 -Ausstoss aller Lizenzfahrerinnen und -fahrer kompensieren.

In Zukunft sollen die Renn- und Trainingsmöglichkeiten verbessert werden. Denn die heutigen Juniorinnen und Junioren sollen dereinst nicht mehr wie einst Enz im Ausland trainieren müssen. Am Vorbild der Topnationen möchte er moderne Trainingsstätten für Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer gründen und damit eine Kultur des Erfolgs fördern.

Auch wenn sein Job als selbstständiger Headhunter und das Amt bei der FMS viel Zeit in Anspruch nehmen, möchte Enz in seiner Freizeit dem Endurosport weiterhin verbunden bleiben. «Einzelne Rennen werde ich auch in Zukunft noch fahren. Dann jedoch ohne Ambitionen, sondern aus reiner Leidenschaft.»

