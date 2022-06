Auf einen Kaffee mit... Max Rötheli: Vom Hägendörfer, der auszog und sich im Kanton Obwalden einen Namen als Gemeindelobbyist machte 40 Jahre in der SP, davon 28 Jahre in zwei Kantonsräten: Max Rötheli sass sowohl im Solothurner als auch im Obwaldner Kantonsparlament. Nun räumt er seinen Sessel in Obwalden. Für ihn ist klar: In der Innerschweiz gehts im Parlament deutlich gepflegter zu und her. Alleine wer in Jeans erscheint, wird gemassregelt. Daniela Deck Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Der SPler Max Rötheli bringt seit Jahrzehnten die Anliegen der Gemeinden in den Kantonsrat. Philipp Unterschütz

Von der Grosspartei in Solothurn zur kleinen Oppositionspartei in der Innerschweiz. So lässt sich der politische Werdegang von Max Rötheli umschreiben. Bemerkenswert daran: Der Sozialdemokrat aus Hägendorf wurde im Kanton Obwalden 2006 in den Kantonsrat gewählt, nur drei Jahre, nachdem er mit seiner Frau und den vier Töchtern zugezogen war. Er sagt:

«In Obwalden ist es sehr selten, dass ein Auswärtiger ins Parlament kommt. Das war eine sehr grosse Auszeichnung für mich.»

Die Wahl kam nicht von ungefähr. Zehn Jahre lang, 1993 bis 2003, politisierte Rötheli im Kantonsrat Solothurn, Seite an Seite mit Vollblutpolitikern wie Roberto Zanetti.

Hobbyfussballer Rötheli wusste auch politisch stets, wie der Ball zu führen ist. Das heisst, nahe am Fuss. Mit seiner Sachkompetenz dribbelte er am Gegner vorbei und um Hindernisse herum. Prompt hat die SP-Fraktion in Obwalden den Sitz an die Grünliberalen verloren, nachdem Rötheli nun aufgrund der Amtszeitbeschränkung nicht mehr kandidieren durfte.

Die Anliegen der Gemeinden im Kanton vertreten

Am Erfolgsrezept hat er nie etwas geändert. Röthelis Herzblut gehört dem Engagement in der Gemeinde. Seit 31 Jahren ist er als Gemeindeschreiber tätig, die ersten elf Jahre in Hägendorf, wo schon sein Vater das Banner der sozialen und politischen Tätigkeit hochhielt. Seit 2003 ist der 63-jährige Gemeindeschreiber und Geschäftsführer von Sarnen OW.

Er sagt: «Ich habe davon profitiert, dass viele Geschäfte im Kantonsrat zuvor in der Gemeinde im beruflichen Rahmen über meinen Tisch gegangen sind. Ohne diesen Vorteil wäre ich der Kantonspolitik bestimmt nicht so lange treu geblieben.» So kam es, dass sich Rötheli in Solothurn wie auch in Obwalden den Namen als zuverlässiger Fürsprecher der Gemeinden machte.

Bis Ende Mai kombinierte er das Engagement als Gemeindeschreiber mit der Geschäftsführung der Gemeinde, ein 50-Prozent-Pensum, das er nun abgegeben hat. Den Freiraum, den er so gewinnt, soll dem Sport, Fussball, Velo- und Skifahren, der Familie und der Fasnacht zugutekommen.

Max Rötheli verrät das Erfolgsrezept: Nahe bei den Leuten sein

Auch im Hinblick auf die fünfte Jahreszeit setzt Rötheli auf sein bewährtes Rezept, und das heisst «Verbindlichkeit»: In Hägendorf gab er zeitweise bei den Höckelern den Takt an.

Max Rötheli, der Fasnächtler, vor dem Brunnen der Lällizunft in Sarnen, deren Zunftmeister er 2019 war. Philipp Unterschütz

Die Nähe zur Einwohnerschaft ist für ihn das ganze Jahr hindurch unverzichtbar. Gern besucht er Vereinsanlässe, nimmt Repräsentationspflichten wahr und mischt sich, wann immer möglich unters Volk: So erfährt Max Rötheli stets aus erster Hand, was die Leute bewegt.

Er sagt: «Natürlich kommt es vor, dass Leute bei mir Frust abladen. Das gehört dazu.» Er ist überzeugt:

«Wer mit solchen Dingen nicht umgehen kann, ist als Gemeindeschreiber am falschen Platz und wird in dem Beruf nicht alt.»

Auch wenn Max Rötheli seit bald 20 Jahren in der Innerschweiz lebt, der Kontakt zu Hägendorf ist eng geblieben. Wenigstens alle zwei Monate besucht er dort Verwandte und Freunde, zum Beispiel solche vom FC. Dennoch: Dieses Gespräch mit ihm findet nicht am selben Tisch statt, sondern fernmündlich. Erst weltgewandt per Teams, als die Leitung im Solothurner Homeoffice schwächelt, kommt das gute alte Telefon zu Ehren – mit Schnur.

Lob dem gepflegten Politbetrieb

Selbst das hiesige politische Geschehen verfolgt Rötheli noch mit einem Auge – und einer gewissen Erleichterung, dass er im Rathaus in der Ambassadorenstadt nicht mehr politisiert.

Der altgediente Politiker erklärt, warum er den Obwaldner Parlamentsbetrieb so schätzt: «Hier geht es gepflegter zu, man hört den Rednern aufmerksam zu. Da wäre es undenkbar, während der Debatte Zeitung zu lesen. Und wer auf die Idee käme, in Jeans zu erscheinen, würde von der Ratsleitung zitiert und ermahnt.»

Wird auch Solothurn einmal von Nehmer- zum Geberkanton?

Abgesehen von mangelnder Verbindlichkeit im Kantonsrat bedauert Max Rötheli, dass sein Herkunftskanton wirtschaftlich nicht längst durchgestartet ist. Er argumentiert: «Kein Kanton ist verkehrstechnisch so gut erschlossen wie Solothurn. Da müsste das Steuersubstrat eigentlich deutlich höher sein.» Ist es der fehlende See, an dessen Ufern sich Gutbetuchte bevorzugt ansiedeln? Leidet Solothurn an einem Manko an Bergen? Max Rötheli weiss es nicht.

Doch er ist zuversichtlich: «Obwalden hat 2005 wirtschaftlich den Turnaround eingeleitet und ist im Finanzausgleich von Nehmer- zum Geberkanton geworden. Das müsste doch auch für Solothurn zu bewerkstelligen zu sein.»

