Matthias Nold - Buchautor von "Die StoryKüche"

Auf einen Kaffee mit Matthias Nold will das Handwerk des Geschichtenerzählens lehren: «Storytelling ist wie Kochen» Geschichten – für Matthias Nold sind sie allgegenwärtig. Mit ihnen lassen sich auch die trockensten Fakten schmackhaft machen. Jetzt hat der Biberister sein erstes Buch veröffentlicht. In «Die StoryKüche» will er mit Rezepten für Business-Storys Unternehmen das Storytelling näherbringen. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über 3500 Bücher stehen bei Autor Matthias Nold zu Hause in Biberist. Hanspeter Bärtschi

Bücher haben es Matthias Nold aus Biberist schon als Kind angetan: «Meine Mutter hat mich früher in Buchhandlungen abgesetzt», erzählt er. Dort sei er völlig in die Welt der Bücher eingetaucht. Seine erste eigene Geschichte «Flying Bombs» schrieb er mit zwölf Jahren: Er machte sich Sorgen um die Atombomben, denn damals war der Kalte Krieg in vollem Gange. Auf die Geschichte folgten Gedichte, Kurzgeschichten und Theaterstücke. Trotz seiner Liebe zum Schreiben und zu den Büchern, durchlief er eine Ausbildung zum Kellner.

Im Gastgewerbe hielt es ihn aber nicht lange: In den folgenden Jahren begann er die Schauspielschule, brach sie wieder ab, arbeitete in vielen Kurzzeitjobs mal als Buchhalter, mal als Journalist. Schliesslich machte er sich selbstständig mit einer Agentur für Unternehmenskommunikation und liess sich in Biberist nieder. Der 53-Jährige berät Unternehmen und schreibt Geschichten für sie: Das Ambiente eines Gasthauses habe er aus der Sicht einer Schneeflocke beschrieben. Die Herstellung einer Ladentheke stellte er anhand der Abenteuer eines verliebten Leimtropfens dar.

Die Nähe zum Gastgewerbe ist Nold aber die ganze Zeit über geblieben; Kochen ist seine Leidenschaft. In den Genuss seiner Kochkünste kommen neben Freunden und Bekannten vor allem seine Familie:

«Bei uns zu Hause koche ich.»

Geschichten entwerfen - fast wie Grammatik büffeln

Vor etwa zwei Jahren erlebte Nold eine Enttäuschung: Für ein Projekt mit einem Kollegen organisierte er Schulungen. Seine Unterlagen und Skripte wurden verwendet, er selbst durfte aber keine Kurse geben. Das habe ihn zuerst traurig und wütend gestimmt.

Doch dann habe er seinen Anfall von Selbstmitleid für beendet erklärt: «Ich fasste den Entschluss, ein Buch zu schreiben.» Es sollte an kleinere und mittlere Unternehmen sowie Redner gerichtet sein, denen er auf diese Weise sein Wissen und seine Erfahrungen vermitteln wolle.

In seinen Seminaren war ihm nämlich etwas aufgefallen: Leute hatten Probleme damit, eigene Storys zu konstruieren. «Dabei erzählen wir Menschen schon seit mindestens 70`000 Jahren Geschichten. Mir hat meine Mutter Märchen beim Bügeln erzählt, heute lernen die Kinder die Erzählstrukturen im Fernsehen oder mit Games kennen.»

Dieses Wissen bewusst anzuwenden, bereite aber oft Schwierigkeiten. Das sei, wie wenn man in der Schule Grammatik lernen müsse: Plötzlich scheinen Aktiv und Passiv unglaublich kompliziert, obwohl man sie im Alltag intuitiv richtig anwendet.

Matthias Nold spricht in Geschichten. Oft ringt er nach den richtigen Worten, sucht passende Formulierungen und untermalt seine Aussagen mit Beispielen und Anekdoten.

«Je mehr Fakten ich jemandem an den Kopf werfe, desto weniger bleibt hängen.»

Verpackt in Geschichten aber bleiben sie im Gedächtnis, weil sie uns bewegen.

Nold holt sein Buch aus seiner Umhängetasche. Er habe nachgezählt: Auf 17 verschiedenen Wegen lässt sich «Die StoryKüche» lesen. Am Ende jedes Kapitels stehen Vorschläge, wo man mit lesen weiterfahren könnte. Die Ratschläge sollen verständlich sein, auch für Leute ohne Vorkenntnisse, die nicht gerne lesen oder wenig Zeit haben.

Eine Story braucht Helden und Stolpersteine

Die meisten anderen Bücher über Storytelling würden sich an berühmten Beispielen bedienen. «Das hat mich aufgeregt. Wenn man sich daran ein Beispiel nimmt, wird man meist nur frustriert.» In seinem Buch erzählt er daher unter anderem von Bäckermeister Hug aus Luzern, der eine Zwiebackfabrik gründete. Ein nahbares und unbekannteres Beispiel. Auch eigene Erfahrungen hat Nold eingearbeitet: «Im Buch steckt ein Stück meiner Persönlichkeit.»

Auf der Suche nach einer Struktur griff er zu Kochbüchern: «Storytelling ist wie Kochen», meint der Hobbykoch. In seinem Buch biete er ein Grundrezept, die Würze müsse einer Geschichte aber jeder selbst verleihen: «Es gibt nicht ‹das› Rezept für eine gute Story.» Eine Story werde dann lebendig, wenn jemand sie schreibe.

«Was ich den Leuten beibringe, ist das Handwerk des Storytellings – nicht Kunst.»

Am Anfang sei es gut, sich an ein Rezept zu halten. Mit der Zeit sollte man aber anfangen, die Storys anzureichern und zu verändern. Und dann: Unzufrieden sein, überarbeiten, anderen zeigen, wieder überarbeiten. «Das Buch erfindet Storytelling nicht neu, sondern soll diesen ganzen Prozess abkürzen.»

Es gebe jedoch ein paar Zutaten, die jede Story beinhalten sollte: Einen Helden oder eine Heldin, mit denen man sich identifizieren kann, und einen Stolperstein, der für Schwierigkeiten sorgt. «Nichts ist langweiliger, als eine reine Erfolgsgeschichte», findet Nold. Der wichtigste Tipp des Autors: «Trau Dich zu schreiben. Es gibt keine Leute, die keine Geschichten erzählen können.»

Mehr Informationen zum Buch: www.diestorykueche.com