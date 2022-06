Auf einen Kaffee mit Vikar Roy Jelahu

Auf einen Kaffee mit... Manchmal ist es der Reis, der verbindet: Kirchenmann Roy Jelahu spricht zu Pfingsten über den interreligiösen Dialog Vikar Roy Jelahu kommt aus Indonesien. Sein Urgrossvater war Muslime, seine Grossmutter Protestantin, die Eltern Katholiken, und ein Schwager ist Hindu. Feste wie Pfingsten, Weihnachten und Ostern feiert die Familie zusammen. Im Gespräch erzählt er, wie das funktioniert. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 05.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roy Jelahu vor der St.-Ursen-Kathedrale. Hanspeter Bärtschi

«Kaffee oder Tee?» Roy Jelahu lacht: «Natürlich Kaffee.» Schliesslich gehört der Arabica zu einem der wichtigsten Exportartikel Indonesiens, dem Inselstaat mit der weltweit grössten Anzahl Muslime. Vikar Roy ist auf der christlich geprägten Insel Flores geboren und in der Hafenstadt Labuan Bajo aufgewachsen, in der viele Moslems leben.

«Der interreligiöse Dialog klappt in einem entspannten Umfeld», sagt Roy. «Mein Urgrossvater war Muslime, die Grossmutter Protestantin, meine Eltern Katholiken, und ein Schwager ist Hindu. Feste wie Pfingsten, Weihnachten und Ostern feiern wir zusammen. Um Konflikte zu vermeiden, decken wir einfach zwei separate Tische, so werden die Speisegesetze eingehalten.» Reis essen beide Gruppen.

Von der Polenta enttäuscht

Doch Vikar Roy meidet das Hauptnahrungsmittel seiner Heimat. Er will in der Fremde die regionalen Spezialitäten kosten und schwärmt:

«Raclette und Fondue mag ich besonders und im Sommer das Grillieren.»

Mit einem Augenzwinkern ergänzt er: «Ich lernte sogar Brot zu frühstücken».

Spontan erwähnt er einen Restaurantbesuch, bei dem er auf der Menükarte «Polenta» entdeckte und sich auf etwas Exklusives freute. Die Ernüchterung war gross, als sich die Delikatesse als Mais entpuppte, welcher daheim zu den Grundnahrungsmitteln gehört.

Vor zwei Jahren hat er seine Stelle als priesterlicher Mitarbeiter im Pastoralraum Solothurn-Unterer Leberberg angetreten. Mittlerweile spricht er gut Deutsch und ist in der Pfarrei St. Ursen/St. Marien angekommen.

Zwei Jahre auf das Visum warten

Der Berufsweg hat sich für den heute 40-jährigen Pfarrer schon früh abgezeichnet. Mit dreizehn kam er ins sogenannte «kleine Seminar», bevor er ins «grosse Seminar» wechselte und danach Theologie studierte.

«Ich lebte in geschlechtergetrennten Welten und Studenten-Gemeinschaften. Gelegenheiten, mit Frauen anzubandeln, gab es selten. Da fiel es mir leicht, mich mit dem Priesteramt für ein zölibatäres Leben zu entscheiden.» Viel schwieriger empfand er die zwei Jahre, die er in Jakarta auf das Visum für die Schweiz warten musste.

Die Zeit überbrückte er mit Deutschkursen, paukte das neue Alphabet und die in seiner Muttersprache nicht existenten Zeitformen. Was er nicht lernen musste, sind Spontaneität, Kontaktfreude und wie er sagt, das «Talent zum Lachen».

Der fröhliche Kirchenmann geht auf die Menschen zu, unternimmt Hausbesuche, betet mit Ratsuchenden, lebt Gottvertrauen vor. Er lobt die Schweizer Organisationsstrukturen der Kirche mit dem dualen System, engagiert sich in der Seelsorge, feiert Gottesdienste in allen Kirchen Solothurns.

Das Miteinander

Bevor er im Pfarrhaus eine Wohnung bezog, wo er gemeinsam mit Stadtpfarrer Thomas Ruckstuhl die Mahlzeiten einnimmt, wohnte er mit Pater Konrad Mair in einem Neben­gebäude im Kloster Visitation.

«Ich schätze es, zusammen zu arbeiten und etwas zu unternehmen. Dieses Miteinander, wie auch die Unterstützung, die ich dabei erfahre, empfinde ich als Gottesgeschenk. Meine Sprachfortschritte verdanke ich dem Stadtpfarrer. Er gab mir Zeitungen und Bücher zu lesen, anschliessend diskutierte er mit mir über die Themen.»

Kürzlich wanderte er mit Thomas Ruckstuhl vom Weissenstein nach Grenchen. Als dieser ihn auf die schönen Jurawälder hinwies, brachte er den Regenwald-erprobten Indonesier zum Schmunzeln. «Dies sind im Vergleich Gärten», meint er.

In Solothurn ist er gern mit dem Velo unterwegs

Zuhause betreute er in einer weitläufigen Pfarrei siebentausend Gläubige. «Wegen der unwegsamen Strassen konnte ich während der Regenzeit die Kirchen nicht mit dem Motorrad, sondern nur zu Fuss besuchen. Also hiess es übernachten und am nächsten Tag wieder weitergehen.» In der Ambassadorenstadt ist er hingegen mit dem Velo unterwegs. Der sportliche Vikar liebt das Zweirad und die Musik.

Sein Perkussionsinstrument sind die in der Volksmusik gebräuchlichen Löffel. Ein Videoclip, in dem Pfarrer Thomas Akkordeon spielt, Kaplan Konrad Gitarre zupft, begleitet von Vikar Roys Löffel-Rhythmus, wurde zum virtuellen Hit. Das im Trio Musizieren zeugt von der Kameradschaft der Geistlichen.

Kaplan Konrad Mair, Stadtpfarrer Thomas Ruckstuhl und Vikar Roy (von links) spielen «Marina». zvg

Die Kaffeetasse ist leer, das Velo steht bereit und Vikar Roy flitzt zum nächsten Termin: Mit leuchtenden Augen und motiviert, die Pfingstliturgie vorzubereiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen