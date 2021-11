Auf einen Kaffee mit Langendörferin ist Schweizer Meisterin im Bodybuilding: «Ich bin nie zufrieden mit meinem Körper» Stefanie Camenisch aus Langendorf hat die Schweizer Bodybuilding Meisterschaft in der Figurenklasse gewonnen. Zwei Jahre lang baute sie mit viel Disziplin ihr Muskelkorsett auf – selbst die Pandemie brachte sie nicht von ihrem Trainingsplan ab. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Bodybuilderin Stefanie Camenisch holte sich den Schweizer-Meister-Titel in Estavayer-le-Lac. Bild: Zvg

«Einen Latte bitte», sagt Stefanie Camenisch zur Kellnerin in der Kaffeehalle. Kaffee mit extra Milch – das war für sie fast ein halbes Jahr lang tabu. Die Bodybuilderin bereitete sich nämlich in der Figurenklasse auf die Schweizer Meisterschaft vor. Auf zwei Jahre Muskelaufbau folgten fünf Monate strikte Diät, um auf der Bühne in einer Idealform glänzen zu können.

Aber von vorne: Vor gut drei Jahren besuchte Camenisch mit Freunden einen Bodybuilding-Wettkampf. «Sie hatten mich eher mitgeschleppt. Aber als ich die Frauen da gesehen habe, wusste ich sofort: Das will ich auch machen!» Nach dem Wettkampf habe sie sich einen Coach gesucht. Der zeigte ihr die richtigen Trainingstechniken und stellte einen Ernährungsplan auf.

Von ihrem Umfeld sei sie zuerst belächelt worden, meint Camenisch. Das habe sich mit den ersten sichtbaren Ergebnissen aber geändert: «Dann kam mehr Respekt und Anerkennung. Sie haben begriffen ‹die will das›.» Sie sagt:

«Um Bodybuilderin werden zu können, braucht es viel Disziplin und Durchhaltevermögen.»

«Man muss ein Ziel vor Augen haben.» Ihr Ziel waren zwei Wettkämpfe: Zuerst der internationale Swiss Cup in Sempach, danach die Schweizer Meisterschaft in Estavayer-le-Lac.

Dafür musste sie zunächst mit einem individuell angepassten Training Muskeln aufbauen. Je nach Kategorie liegt der Trainingsfokus auf anderen Bereichen des Körpers. Camenisch trat in der Figurenklasse an: Dort konzentriert man sich auf den Oberkörper, die Beine und das Sixpack. «Am liebsten trainiere ich Schultern und Rücken», sagt sie.

Mit den Schliessungen der Fitnesszentren in der Pandemie wurde ihr strikter Trainingsplan über den Haufen geworfen.

«Das war Horror für mich, ich war mitten in der Vorbereitung.»

Doch ihr Freund, der denselben Sport betreibt, hatte eine Lösung parat: «Er organisierte Fitnessgeräte und richtete sie in der Garage ein.» So konnten die beiden ihre Trainings improvisiert durchziehen.

Veränderung als Motivation

Auf den Muskelaufbau folgte die Diät: Spätestens ab da habe das Bodybuilding den Alltag bestimmt. «Irgendwann bekommt man einen Tunnelblick», sagt Camenisch. Jeden Morgen legte sie eine Kardioeinheit ein, dann gab es Frühstück nach Ernährungsplan. Tagein, tagaus kamen Menus aus Eiern, Poulet, Reis und Gemüse auf den Teller. Restaurantbesuche mit Freunden – Fehlanzeige. Zwischen den Trainings rief die Arbeit beim Aussendienst einer Versicherung. Nach dem Feierabend ging es ins Fitnessstudio zum Kraft- und abermals zum Kardiotraining; sechs Abende in der Woche.

Viel Zeit für andere Hobbys, Familie und ihre zwei Hunde blieb nicht. Sie habe sich während dieser Zeit bewusst zurückgezogen: «Ich hatte aufgrund des Hungers und der Müdigkeit oft schlechte Laune und wollte niemanden vor den Kopf stossen. Die Diät ist für den Körper extrem belastend.» Nur noch ihren Freund und ihre Trainer habe sie an sich herangelassen.

Was sie motivierte, weiterzumachen, war die körperliche Veränderung:

«Es macht unheimlich Spass, wenn man die Resultate des Trainings sieht.»

Camenisch sieht aber stets Verbesserungspotenzial: «Ich bin nie zufrieden mit meinem Körper.» Sie habe daher gelernt, die Bewertung des Aussehens weitestgehend ihren Coaches zu überlassen: «Wenn etwas mit der Form nicht passt, dann sind sie da und passen die Pläne entsprechend an.» Die Coaches bereiten ihre Ernährungs- und Trainingspläne vor, machen Formchecks und helfen mit dem Posing. «Alleine hätte ich das nie geschafft. In meinen Augen ist Bodybuilding kein Einzelsport», sagt Camenisch.

Einen Tag vor der Schweizer Meisterschaft wurde das Training zurückgefahren, Entspannung war angesagt. Dann trat sie nach eineinhalb Stunden Styling und mit zwei Schichten Ganzkörperbräune vor die Jury. «Bewertet werden die Muskelsymmetrie, Muskelhärte, die Muskeldefinition, das Posing und das Styling. Das Schwierigste war für mich, in hohen Schuhen zu laufen», sagt sie lachend.

In vier Grundposen wurden alle Mitstreiterinnen der Figurenklasse verglichen. Camenisch berichtet: «In diesen maximal zehn Minuten, in denen man auf der Bühne steht, spannt man jeden Muskel an, der geht.» Der Aufwand zahlte sich aus: Stefanie Camenisch holte in der Figurenklasse den ersten Platz.

Nun ist sie wieder zu Hause. Und ihr Ziel, worauf sie zweieinhalb Jahre lang hingearbeitet hat, gibt es nicht mehr. Sie erzählt:

«Schon in der Diätphase hat mich die Frage gequält: Was kommt danach?»

Nach dem Wettkampf werden die Portionen wieder grösser und die Kardioeinheiten kürzer. Auf der einen Seite freue sie sich enorm, wieder mehr essen zu können, auf der anderen Seite verschwindet dadurch ihre Form. «Ich bin mir im Klaren, dass mein Körper die Erholung jetzt braucht.» Aufhören komme aber nicht in Frage. «Ich peile an, 2023 wieder auf die Bühne zu gehen.»

