Auf einen Kaffee mit ... Kantonaler Feuerwehrinspektor über die Hochwasserzeit: «Die Leute öffneten die Tür nicht, weil sie am EM-Schauen waren» Auf einen Kaffee mit ... Markus Grenacher. In seinem Amt koordiniert er die 83 Feuerwehren im Kanton. In der Hochwasserzeit hatten diese viel zu tun. Sophie Deck 24.07.2021, 05.00 Uhr

Mit seinem Auto ist er immer vor Ort, wenn er kann: Feuerwehrinspektor Markus Grenacher. Tom Ulrich

Feuerwehrinspektor Markus Grenacher schlief unruhig in der Nacht auf den 15. Juli. Immer wieder schaute er aufs Handy und überprüfte die Wassermenge in der Aare. Der Kanton rechnete mit Hochwasser – also Arbeit für die 83 Feuerwehren, für die Grenacher verantwortlich ist.

Bereits eine Woche zuvor nahm Grenacher teil an der Telefonkonferenz des Sonderstabs Hochwasser. Dieser wird einberufen, wenn Hochwassergefahr besteht. Dort sind alle relevanten Stellen im Kanton vertreten, wie zum Beispiel das Amt für Umwelt, wie Grenacher erklärt.

An der Sitzung beschloss der Sonderstab Massnahmen, um Überschwemmungen vorzubeugen. Zum Beispiel wurden im Raum Olten in der Aare Dammbalken angebracht und Pumpen vorbereitet.

Dann stellte sich nur noch die Frage, ob diese Massnahmen bei den starken Regenfällen am Montag auch wie geplant funktionieren würden. Deswegen war Grenacher in der Nacht angespannt.

«Als ich dann am Morgen um vier Uhr sah, dass der Pegel die kritische Höhe erreicht hatte, machte ich mich auf den Weg Richtung Olten und ins Niederamt, um zu sehen, ob die Massnahmen wirkten»,

erzählt er. Zum Glück klappte es und die Aare blieb weitgehend in ihrem Bett. Sonst hätten die Überschwemmungen viel schlimmer werden können, noch schlimmer als 2007, als es diese Schutzmassnahmen noch nicht gab, sagt Grenacher.

Die Leute riefen wegen 1 cm Wasser an

Dennoch blieb der Kanton Solothurn bekanntlich nicht ganz verschont von Überschwemmungen. Neben der Überflutung der Badi Olten und unter Wasser stehenden Feldern und Gärten betraf dies auch viele Kellerräume und Häuser.

Bei Wassereinbrüchen in Kellern ist auch die Feuerwehr zuständig. Es hätte dabei allerdings ein kurioses Phänomen gegeben, erzählt Grenacher:

«Bei den starken Regenfällen am 28. Juni riefen viele Leute an wegen Wassers im Keller. Als die Feuerwehr dann eintraf, öffneten sie aber die Tür nicht, weil sie am EM-Schauen waren. Oder sie öffneten und meinten: Ihr könnt das hier machen, wir schauen oben den Match.»

Das hätte sie natürlich nicht gefreut, besonders dann, wenn es im Keller bloss etwa 1 cm Wasser hatte:

«Ich verstehe, dass das für die Leute in diesem Moment schlimm ist. Und klar, wenn es ältere Menschen sind, die nicht mehr selber in den Keller gehen können, dann hilft die Feuerwehr auch bei wenig Wasser. Aber sie gehen nicht noch mit dem Putzlumpen und trocknen den Boden.»

Auch in Grenachers eigenem Keller hatte es etwa 2–3 cm Wasser. Er hat allerdings nicht die Feuerwehr gerufen.

Er ist 24/7 per Telefon erreichbar

Nicht nur wegen solcher Bagatelleinsätze hatten die Feuerwehren im Kanton in diesen Wochen viel zu tun. Daneben gab es auch noch dringendere Fälle, sagt Grenacher.

Als sie mit ihrem Personal und Material an ihre Grenzen kamen, wurde auch noch der Zivildienst aufgeboten. «Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Zivildienst in solchen Fällen ist vorgesehen und hat reibungslos funktioniert.»

So sei das Ganze grundsätzlich glimpflich verlaufen. Als Feuerwehrinspektor hat Grenacher vor allem versucht, überall möglichst präsent zu sein und die Feuerwehr wo nötig zu unterstützen:

«Ich fahre dazu auch gerne mal quer durch den Kanton, wenn es mich braucht»,

sagt er. Trotz des glimpflichen Verlaufs mache sich Grenacher Gedanken wegen der zunehmenden starken Niederschläge und auch der immer häufigeren Waldbrände. Bei der Ausbildung der Feuerwehren solle man in Zukunft den Fokus mehr auf diese Dinge legen.

Obwohl sich die Hochwasserlage mehr oder weniger entspannt hat (ein Unwetter ist noch für Sonntag und die nächste Woche angesagt) hat Grenacher auch beim Kaffee am Mittwoch eine unruhige Nacht hinter sich.

Um ein Uhr am Morgen rief ihn nämlich ein Feuerwehrkommandant an, weil eine Kuh einen Berghang hinunteruntergerutscht war und die Feuerwehr Probleme hatte, diese zu bergen.

Grenacher war noch nicht im Bett, weil er beim Kleinflugzeugabsturz am Dienstag am Absturzort gewesen war – die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und war bei der Bergung der Besatzung im Einsatz. Also stieg er wieder ins Auto und fuhr zur Feuerwehr, die sich um die Kuh kümmerte.

«Als ich mein Amt 2014 antrat, habe ich den Feuerwehren gesagt, dass ich 24/7 telefonisch erreichbar bin. Dieses Angebot nehmen sie zum Teil auch wahr. Und wenn ich gebraucht werde, dann rücke ich aus»,

sagt er. In Einklang damit möchte er lieber nicht beim gemütlichen Kaffee fotografiert werden. «Im Dienst bin ich eigentlich immer der Letzte, der einen Kaffee trinkt», sagt er. So wird das Foto bei seinem Auto gemacht, in das er immer steigt, wenn nachts sein Telefon klingelt.