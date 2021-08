Solothurner Handy-Spürhuhund Tiesto - «Er hat einen Dickschädel»

Auf einen Kaffee mit ... JVA-Beamtin über ihren Handy-Spürhund: «Ich liebe Tiesto über alles, aber er hat einen unglaublichen Dickschädel» Auf einen Kaffee mit ... Vanessa Schneider. Sie hat ihrem Hund beigebracht, Handys aufzuspüren. Damit zogen die beiden viel Aufmerksamkeit auf sich. Sophie Deck 07.08.2021, 05.00 Uhr

Vor Tiesto hatte Schneider noch nie einen eigenen Hund, aber schon zwei Katzen. Hanspeter Bärtschi

«Als ich meinen Kollegen sagte, was ich vorhatte, meinten sie: ‹Ist das überhaupt machbar? Das ist eine schwierige Herausforderung und erst recht mit Tiesto›», erzählt Vanessa Schneider und lächelt zufrieden ihren Hund Tiesto an, der gemütlich unter dem Küchentisch liegt.

Die 32-jährige JVA-Mitarbeiterin Sicherheit und ihr vierjähriger Deutscher Schäferhund arbeiten schon lange zusammen. Im Dienst wird Tiesto als Schutzhund eingesetzt, und seit kurzem auch als Spürhund für Handys – einer der zwei einzigen in der Schweiz.

Damit hat er in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Diverse Zeitungen schrieben über ihn, und sogar das SRF kam bei Schneider in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Solothurn vorbei. Für Schneider eine unerwartete, neue Erfahrung, erzählt sie:

«Ich habe in der Nacht vorher kein Auge zugemacht. Ich war so aufgeregt. Was, wenn ich etwas Blödes sagen würde? Oder wenn Tiesto genau beim Filmen für den Beitrag das Handy nicht finden würde? Das wäre richtig peinlich gewesen.»

Allerdings ging alles gut, und Schneiders Freunde meinten, sie habe im Beitrag komplett entspannt gewirkt.

Sie hatten keinen leichten Start

Doch die Skepsis ihrer Kollegen, als es ums Handy-Aufspüren ging, sei nicht ganz unberechtigt gewesen.

«Ich liebe Tiesto über alles, aber er hat einen unglaublichen Dickschädel. Er macht es mir nicht einfach»,

sagt sie. Er hätte ihr nicht viel geschenkt, vor allem am Anfang.

Schneider bekam Tiesto als Welpen, als sie gerade mit der Ausbildung zur Fachfrau für Justizvollzug begann. Sie wechselte dann vom Innendienst der JVA in den Aussendienst und wurde eine der sechs Diensthundeführerinnen, die es unter den rund 40 Beamten gibt.

Tiesto war Schneiders erster eigener Hund, davor hatte sie nur ihre beiden Katzen Halina und Igor. Und es sei auch kein gutes Timing gewesen: Neben dem Trainieren mit Tiesto musste sie noch für ihre Ausbildung lernen. «Ich musste mich selbst und ihn ausbilden, das war kein Zuckerschlecken», erzählt sie.

Aber: An der Diensthundeprüfung (Polizei/JVA) wurde Schneider von Tiesto überrascht. «Ich war so nervös. Ich dachte: Das schaffen wir niemals. Doch dann überraschte Tiesto alle. Und am Ende gingen wir mit einem ‹sehr gut› vom Platz.»

Wie bei einem Betäubungsmittel-Spürhund, aber mit Handys



Mit der Zeit haben sich Schneider und Tiesto als Team eingespielt. Schneider hatte schon ein paar Mal überlegt, ob es wohl möglich wäre, dass ein Hund Handys aufspürt. Versteckte Handys seien in allen JVAs nämlich immer wieder ein Thema. Doch die meisten waren skeptisch.

Dann sah sie Anfang 2019 aber einen Beitrag im deutschen Fernsehen: «Dort ging es um einen Hund, der in verschiedenen deutschen Gefängnissen Handys aufspürt. Ich ging damit sofort zu meinem Chef und sagte: Es ist möglich, Hunde können Handys erschnüffeln, hier ist der Beweis.»

Danach meinte Schneiders Chef, sie sollte es ausprobieren, und sie begann mit Tiesto zu trainieren. Weil die deutschen Hundetrainer mit ihren Trainingsmethoden nicht sehr offen waren, musste sie sich selbst etwas überlegen.

«Ich holte mir dazu Tipps von Kollegen, die Drogenhunde ausbilden, und wendete dann etwa die gleiche Technik mit Handys an»,

sagt sie. Sie versteckte also ein Handy, aber so, dass es Tiesto noch sehen konnte.

Wenn Tiesto das Handy dann fand, freute sie sich riesig und lobte ihn. «Dadurch merkt er, dass es gut ist, wenn er ein Handy findet. Und nimmt den Geruch auf, damit er es auch finden kann, wenn er es nicht sieht.»

Dies sei die vereinfachte Version. Natürlich hätte sie noch viele Details beachten müssen wie, dass die Handys desinfiziert waren und nicht nach ihren Händen rochen.

Was genau Tiesto bei den Handys für einen Geruch wiedererkennt, wisse man, anders als bei vielen Drogen, nicht. Es funktioniert allerdings auch, wenn ein Handy ausgeschaltet ist und sogar dann, wenn es in seine Einzelteile zerlegt ist. Und auch bei allen Handymarken, von Smartphones bis zu alten Tastenhandys.

Bei der Einsatzüberprüfung Natelspürhund, die es in der Schweiz seit Tiesto und dem anderen Handy-Spürhund gibt, machte Tiesto Schneider auch wieder stolz. «Da wusste ich: Er kann es. Aber trotzdem war ich sehr nervös, weil ich wollte, dass er es auch zeigt. Dann hatte er nach fünf Minuten schon zwei von acht Handys gefunden und ich war so froh.» Tiesto hat am Schluss alle acht von acht Handys gefunden.

Rückblickend sei das Ganze eine schöne Erfahrung gewesen, meint sie. Auch die Arbeit mit der Presse, trotz der schlaflosen Nächte.

Nun bringt sie Tiesto gerade bei, Datenträger aufzuspüren. Damit laufe es gut und durch das Training mit den Handys habe sie gemerkt, dass Schnüffeln Tiestos Ding sei. Mittlerweile weiss sie auch genau, wie sie ihn für einen Erfolg belohnen muss.

«Bei manchen Hunden funktioniert es mit Spielen, aber Tiesto ist eher ein ernster Hund und wird mit Futter bestätigt», grinst sie. Und so bekommt er am Ende auch einen Snack, nachdem er brav mit den Katzen für das Foto posiert hat.

Weitere Fotos von Tiesto findet man auf seinem Instagram: @tiesto_von_makera