Solothurner Turnverein aTuTi wird 100: Präsidentin Ines Gerber

Auf einen Kaffee mit... Ines Gerber präsidiert eine 100-jährige Turn-Vereinigung: «Es geht um die Liebe zum Turnen» Sophie Deck

Ines Gerber ist in einer Turnerfamilie aufgewachsen. Hanspeter Bärtschi

Ines Gerber wird in zwei Wochen pensioniert. «Mein Mann meinte schon: Dann hörst du aber dann auf mit aTuTi», sagt sie lachend. Das kommt für die 63-jährige Vereinspräsidentin nicht in Frage: Sie sei mit dem Turnen sowie mit der Vereinigung fest verbunden.

Das ist auch der Sinn der Alt-Turner und Turnerinnen Solothurn: Dass Turnerinnen und Turner, die nicht mehr aktiv turnen und älter als 40 sind, eine Gemeinschaft aufrechterhalten können. Ausserdem benutzt die Vereinigung die Mitgliederbeiträge der über 2000 Mitglieder, um Vereine aktiver Turnerinnen und Turner zu unterstützen – so zum Beispiel den Solothurner Turnverband SOTV oder den Kunstturnverband.

«Die Freundschaft und vaterländische Gesinnung pflegen»

Als die Vereinigung vor 100 Jahren, am 23. Juli 1921 – dem Eröffnungstag des Kantonalturnfests in Olten – gegründet wurde, war noch vieles anders. Aber die Idee hinter der Vereinigung war die Gleiche.

Ines Gerber zitiert aus den Satzungen von damals: «Sammlung der älteren Turner, die an den turnerischen Bestrebungen und Idealen Interesse bekunden und die Freundschaft und vaterländische Gesinnung pflegen wollen. Die Turnveteranenvereinigung will ferner den Kantonalturnverband und seine Sektionen unterstützen sowie die Wehrkraft des Schweizervolkes im Eidgenössischen Turnverein fördern.»

Es sei halt etwas altmodisch formuliert, meint Gerber, aber im Grunde beschreibe es die gleichen Ziele wie heute.

Die erste Frau an der Spitze

Etwas, das aber anders ist: Der Name der Vereinigung. Achtet man sich gut, entdeckt man in den Satzungen die Bezeichnung «Turnveteranenvereinigung». So hiess der Verein bis ins Jahr 2005, also bis die Mitglieder entschieden, dass nun auch Frauen beitreten durften. Damit benannte man sich um in «Alt-Turner und Turnerinnen» (aTuTi).

Gerber ist die erste Frau, die den Verein präsidiert. Sie habe aber nie etwas davon gespürt. Sie sagt:

«Es geht bei uns nicht darum, ob man eine Frau oder ein Mann ist, sondern um die Liebe zum Turnen.»

Bevor Gerber zur Präsidentin gewählt wurde, war sie bereits fast 10 Jahre Mitglied bei aTuTi.

«Ich bin in einer Turnerfamilie aufgewachsen. Das Turnen war immer Teil meines Lebens», erzählt sie. Durch ihre Eltern inspiriert, begann sie als Kind auch mit Turnen und engagierte sich schon damals in verschiedenen Vereinen.

«Eine Spitzenturnerin war ich nie. Aber es hat mir immer Spass gemacht»,

sagt sie.

Sie lernte auch ihren Mann an einem Turnanlass auf dem Dorfplatz kennen. Er selbst war damals kein Turner, aber «ich habe ihn dann natürlich auch da reingezogen». Auch er ist bis heute Mitglied von aTuTi.

Die Gemeinschaft bei aTuTi und in Gerbers Stammverein der Damenriege Lommiswil sei unglaublich stark, sagt Gerber. Sie sei mit drei anderen aTuTi-Frauen gut befreundet, die auch jeweils einen Mann im Verein haben. Und die vier Paare haben noch eine weitere gemeinsame Leidenschaft entdeckt: das Campen. So gehen sie jetzt jedes Jahr gemeinsam campen.

aTuTi ist eine Gemeinschaft für das ganze Leben

Ausserdem kümmert sich die Vereinigung um jedes Mitglied: Wenn jemand im Altersheim krank ist, dann geht ihn oder sie ein Vereinsmitglied aus dem Ort besuchen. Und für Mitglieder, die dies möchten, wird an ihrer Beerdigung die aTuTi-Flagge gehisst.

«Das alles finde ich unglaublich schön», sagt Gerber. Sie werde für immer bei aTuTi bleiben und auch so lange wie möglich Präsidentin sein.

aTuTi ist momentan darauf fokussiert, noch die restlichen Jubiläumsanlässe zum 100-Jahr-Jubiläum durchzuführen und ein neues Vorstandsmitglied aus der Region Olten-Gösgen zu finden. Mit diesen Aufgaben beschäftigt sicher Gerber gern, aber: Nach der Pension geht sie erst einmal eine Woche in die Ferien. Und zwar auf einen Wander-Campingtrip mit ihrem Mann und drei befreundeten Turner-Paaren.