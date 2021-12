In der japanischen Edo Periode (1600 - ca. 1870) wendeten die Leibwächter des damaligen Kaisers die Kampfkunst Hojōjutsu, die Vorgängerin des heutigen Shibari, im Nahkampf an. Sie hatten ein Seil mit einem Haken, den sie versuchten, während des Kampfes an ihrem Gegner festzumachen. So sollte der Gegner, egal wie er sich danach bewegte, am Ende gefesselt sein.

Fesseln hatte damals eine wichtige Bedeutung in Japan. Man sage sogar, dass die Art, wie ein Gefangener gefesselt war, dem Richter schon sein Verbrechen verriet.

Irgendwann verschwand die Kunst und tauchte dann nach dem zweiten Weltkrieg als Shibari in der Rotlicht-Szene Tokyos wieder auf. Es fand in gewissen Kreisen grossen Anklang, was dazu führte, dass es in Pornos vorkam, die dann über Videokassetten und später über das Internet nach Europa überschwappten.

In Europa begannen verschiedene Leute Shibari-Workshops anzubieten. So gewann die Fesseltechnik auch ihren künstlerischen Aspekt wieder zurück.