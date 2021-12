Auf einen Kaffee mit ... «Ich bin noch immer voller ‹Füür›» – der leitende Berufsberater Renato Delfini geht in Pension Er hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung im Kanton Solothurn umgekrempelt. Nun geht Renato Delfini in den Ruhestand. Von Ruhe kann aber nicht wirklich die Rede sein – der Grenchner bezeichnet sich selbst als «kreative Unruhe». Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich werde zwangspensioniert», sagt Renato Delfini scherzhaft. Wenn es nach ihm ginge, würde er wohl noch lange weiterarbeiten. Carole Lauener

Halb sechs Uhr morgens: Zu dieser frühen Stunde findet man Renato Delfini normalerweise im Bademantel und mit einer Tasse Kaffee im heimischen Büro. Während er seine E-Mails beantwortet, läuft parallel dazu das Frühstücksfernsehen. So ist er stets up to date. Doch damit ist bald Schluss: Letzten Samstag ist Delfini 65 Jahre alt geworden. Für viele wohl ein langersehnter Geburtstag, meint er.

Nicht so aber für ihn: «Ich verstehe die Leute nicht, die nicht warten können bis zur Pension. Ich habe immer gerne gearbeitet und bin immer noch voller ‹Füür›.» Der Leiter der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) im Kanton Solothurn geht nach 23 Jahren Ende Dezember in den Ruhestand. Wie ist das, nach so langer Zeit aufzuhören? «Ambivalent», meint er. «Ein bisschen Wehmut schwingt sicher mit.»

Delfini kam Ende der Neunziger als Quereinsteiger zur BSLB. Berufsberatung hatte er selbst aber nie nötig: Sein Grossvater hatte ein Baugeschäft in Grenchen. Delfini durfte schon als kleiner Bub mit auf die Baustellen:

«Irgendwie wusste ich schon immer: Es gefällt mir so auf diesen Baustellen – ich werde Architekt.»

Fast 20 Jahre lang führte Delfini ein Architektenbüro. Zudem war er an vier Katastropheneinsätzen im Militär beteiligt. Doch Kreativität, Beratung und Lösungssuche hätten in der Selbstständigkeit immer weniger Platz eingenommen. «Ich kam in einen Trott hinein und dachte: Das kann es doch nicht gewesen sein.»

Also schaute er sich nach etwas Neuem um – und da war diese Stelle beim Kanton für ein Management-Projekt ausgeschrieben. Ein Experiment für beide Seiten: Der Kanton hatte Probleme, einen Zentralstellenleiter zu behalten und wollte es mit jemand Externem versuchen. Der anfangs befristete Teilzeitjob wurde für Delfini nach einigen Jahren zu seinem Hauptberuf. Das Architekturbüro gab er auf und wurde zum Leiter der BSLB.

«Eigentlich bin ich immer noch Architekt. Ich arbeite auf der grössten Baustelle der Schweiz: der Berufsbildung.»

Delfini betrat diese ruhelose Baustelle mit unbeirrtem Tatendrang, voller Ideen und neuer Lösungsansätze. Mit seiner Erfahrung als Architekt krempelte er die Berufsberatung im Kanton um: «Beim Bauen muss man vernetzen. Und zuerst macht man das Fundament und am Schluss kommt erst das Dach.» Er erklärt: «Die klassische Berufsberatung ist so flach wie ein Handy. Man hat sich gescheut, die Arbeitswelt zu kontaktieren.» Er und sein Team versuchten, die Beratung dreidimensional zu gestalten. Mit engen Netzwerken zur Arbeitswelt und wirtschaftsnah. Er betont: «Wir haben es gemacht, nicht nur davon geredet. Wir haben uns als Dienstleistungsunternehmen gesehen, nicht als Verwaltung.»

Ein Beispiel: Schon vor der Pandemie habe sich Delfini Gedanken zu einer ortsunabhängigen Beratung gemacht und bei seinen Mitarbeitenden abgeklärt, wie sie denn zu Hause ausgerüstet seien. Als dann alle ins Homeoffice geschickt wurden, sei die Solothurner Berufsberatung auf Knopfdruck für Videoberatungen parat gewesen. «Dass wir es geschafft haben, solche Themen zu antizipieren, das macht mir Freude. In bestimmten Themen sind wir anderen etwa drei Jahre voraus», sagt Delfini. Dies sei nicht immer gut angekommen – man habe sich schweizweit nicht nur Freunde gemacht.

Sozialkompetenz ist wichtiger als gute Noten

Trotzdem, die Architekten-Taktik ist aufgegangen: 2006 wurde das Projekt Berufswahlplattform mit dem «Enterprize», einem freien Unternehmenspreis, ausgezeichnet. Auch das Projekt Nachholbildung Produktionsmechaniker schlug schweizweit Wellen. Ältere Arbeitnehmer, die meisten mit Migrationshintergrund und ohne berufliche Grundbildung, holten ihren Abschluss nach. Delfini erinnert sich noch genau an die Diplomfeier der frisch gebackenen Produktionsmechaniker. All die schick angezogenen, stolzen Familien: «Das sind so Momente, wo das Herz ‹gumpet›», meint er.

In den über zwei Jahrzehnten habe das Tempo der Veränderung in der Berufswelt enorm zugenommen. Globalisierung, Technologisierung und Digitalisierung würden die ganzen Berufsprozesse beschleunigen. Neue Berufe tauchen auf, andere verschwinden. Der Kampf um die Talente auf dem Lehrstellenmarkt sei noch dramatischer geworden, erzählt Delfini. Die Anforderungen in vielen Lehrberufen seien gestiegen. Er versuche den Lehrbetrieben zu erklären, dass persönliche und soziale Kompetenzen wichtig sind. Wichtiger als die Schulstufe oder Bestnoten im Abschlusszeugnis:

«Die Arbeitswelt sucht primär die besten Mitarbeitenden, nicht die besten Schüler.»

Stärker in den Fokus rücke momentan die Laufbahnberatung: Heutzutage rechne man mit drei bis fünf Jobwechsel in der gesamten Arbeitskarriere. Erwachsene müssen sich plötzlich umorientieren, lebenslanges Lernen ist gefragt. Dafür gebe es nächstes Jahr das Projekt «viamia», erzählt Delfini.

Dann wird er aber bereits im Ruhestand sein. «Ich werde zwangspensioniert», meint er scherzhaft. Seinem Nachfolger überlasse er die Leitung aber mit gutem Gewissen: «Das sind Leute aus dem inneren Zirkel, die wissen, worum es geht.» Nach der Pensionierung wolle er drei Monate lang nichts machen, sich selbst in der neuen Situation finden. Bei einer «kreativen Unruhe», wie Delfini sich selbst bezeichnet, aber eher unwahrscheinlich: Erst seit kurzem ist er Präsident der Spitex Grenchen, ist aktiv in vier Stiftungen und im Kiwanis-Club Grenchen. Ausserdem verbringt er gern Zeit mit seinen Grosskindern. Langweilig wird es ihm nach der Pension also bestimmt nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen