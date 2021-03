Auf einen Kaffee mit... «Ich bin gerne Gastgeber»: Der neue Chef der Literaturtage glaubt an die Zukunft der Bücher Auf einen Kaffee mit … Dani Landolf (52), neuer Geschäftsführer der Solothurner Literaturtage. Fränzi Zwahlen 13.03.2021, 05.00 Uhr

«Ich hatte schon im letzten Jahr einen guten Einstieg in die Arbeit der Solothurner Literaturtage», sagt der neue Geschäftsführer der Solothurner Literaturtage, Dani Landolf. Dies trotz der erstmals nur online durchgeführten Ausgabe. «Ich konnte gut hinter die Kulissen schauen, lernte alle Mitarbeitenden und ihre Tätigkeiten kennen, was sehr gut war.»

Noch war seine Vorgängerin Reina Gehrig mit dabei, aber dadurch, dass Landolf in einem Sabbatical war, konnte er sich diese Zeit nehmen.

Dani Landolf zusammen mit Reina Gehrig. (Archiv) Hanspeter Bärtschi

Zum ersten Mal in der Geschichte der Literaturtage wird dieses Autorenfestival von einem Mann geführt. Dem gebürtigen Thurgauer, der seit vielen Jahren in Bern lebt, war aber sicher nicht dieser Umstand Motivation, sich für die ausgeschriebene Stelle zu melden. «Ich arbeitete vorher zwölf Jahre lang als Geschäftsführer des SBVV, des Schweizerischen Buchhändler- und Verlegervereins. Im Alter von knapp über fünfzig sagte ich mir: Jetzt oder nie – wenn es noch eine berufliche Änderung geben soll.»

So habe er gekündigt und sich eigentlich vorgenommen, sich Zeit zu nehmen, um sich in einem selbst auferlegten halbjährigen Sabbatical umzusehen. «Doch dann sah meine Frau ­diese Stelle in Solothurn, und ich meldete mich. Denn alles, was mit Büchern und Autoren zu tun hat, fasziniert und interessiert mich.» Berufswunsch Journalist ging in Erfüllung Ursprünglich hat Landolf sich zum Lehrer ausbilden lassen. «Doch ich unterrichtete nur ein knappes Jahr und zog dann nach Bern, um Schweizer Geschichte, Soziologie und Journalismus zu studieren. Es war mein Berufsziel, Journalist zu werden, was dann auch geschah.» Landolf arbeitete zunächst beim «Langenthaler Tagblatt», danach beim «Bund» und betreute dort die «Berner Woche», ein Ausgehmagazin. «Dort kam ich auch mit der Kulturszene näher in Berührung, und das begeisterte mich.»

Das Bücher-Gen wurde geweckt

Nach zwölf Jahren im Journalismus war 2007 die Zeit für einen Wechsel und Landolf übernahm die bereits erwähnte Stelle als Geschäftsleiter des SBVV.

«Ich hätte beim Start nicht gedacht, dass Verbandsarbeit so spannend sein kann»

, gibt er zu, denn es war die Zeit, als es um die Buchpreisbindung ging. Das Bücher-Gen war also geweckt. «Bei meiner Arbeit beim SBVV war ich auch in die Teilnahme der Schweiz an den Buchmessen in Leipzig oder in Bologna involviert. Eine Sache, die mich sehr begeistert hat.» Dieses Organisieren-Können kommt ihm jetzt in seinem neuen Amt als Literaturtage-Geschäftsleiter zugute. «Ich bin gerne Gastgeber. Solothurn ist bei den Autoren bekannt als der Ort, wo man wärmstens empfangen wird. Das will ich so weiterführen.»

Im Video erklärt Dani Landolf, wie er nach Solothurn gefunden hat und wie er hier in seinem neuen Job angekommen ist:

Solothurner Zeitung

Allerdings ist auch dieses Jahr das physische Gastgebersein sehr eingeschränkt. Dennoch: Achtzig Autorinnen und Autoren werden während der Literaturtage vom 14. bis 16. Mai nach Solothurn kommen. «Je nachdem, welches Schutzkonzept dann auch vorherrscht, werden wir auch Aussenlesungen durchführen», freut sich Landolf jetzt schon.

Ansonsten werden diese Literaturtage ähnlich der Ausgabe 2020 durchgeführt.

Autoren stellen ihre Bücher online vor. Frb

Grundsätzlich ist Landolf der Meinung, dass ausgerechnet in der Pandemie bewiesen ­wurde, dass das Buch nicht tot ist. «Auch wenn es keine Autorenlesungen geben konnte, ist doch der Verlags- und Buchhandel recht gut über die Krise gekommen», weiss er. «Grundsätzlich wird heute mehr gelesen als noch vor der Pandemie, und das beweist mir: Das Buch hat Zukunft – trotz der vielen anderen Medien».

So ist für ihn eines sicher: «Die Solothurner Literaturtage sollen ein Ort der Begegnung der Autorinnen und Autoren mit den Leserinnen und Lesern sein und dies auch bleiben.» Mit Landolfs Netzwerk kommen vielleicht auch noch ein paar Verleger und Buchhändler mehr in die Ambassadorenstadt. «Wenn es dann zu einem Fest der ganzen Buchbranche wird, umso besser.»