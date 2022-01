Auf einen Kaffee mit ... Er zieht Lastwagen und hebt 140 Kilo Steine – Luca Scheidegger ist ein Strongman Luca Scheidegger aus Zuchwil will stärker werden. Ihre Kräfte messen die Strongmen in den verschiedensten Disziplinen. Dabei gilt: Man kann alles heben. Von Steinen über Sandsäcke bis zu Metallfässern. Scheidegger hat in dieser Sportart seine Leidenschaft und einen gesünderen Zugang zum Sport gefunden. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Ein kleiner Raum in einem Luftschutzkeller in Burgdorf. Hier trainiert Strongman Luca Scheidegger aus Zuchwil seit zweieinhalb Jahren. Sein Ziel – das Hauptziel aller Strongmen: stärker werden. Und dafür trainiert der Ernährungsberater nicht mit gewöhnlichen Hanteln. Stattdessen hebt er riesige Steine, schwere Sandsäcke, schubst Traktorreifen vor sich her oder zieht ganze Lastwagen.

Dreimal in der Woche trainiert Luca Scheidegger im Luftschutzkeller in Burgdorf. Hansjörg Sahli

Scheidegger entdeckte seine Leidenschaft für den Strongman-Sport an einem Wettkampf für Newcomer. Gleich an diesem allerersten Wettkampf zog er einen Lastwagen. Nicht ganz ohne für ihn, zumal er damals mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte. Und dann machte die Jury nach dem ersten Durchgang auch noch einen Fehler beim Bewerten. Die Runde musste wiederholt werden.

Keine Angst mehr vor Bier oder Pizza

Scheidegger konnte den zweiten Platz nur erreichen, wenn er den Lastwagen nochmals zog. Trotz Rückenschmerzen überwand er sich: «Ich war schon komplett am Ende und ging doch ein zweites Mal. Ich war sogar schneller als beim ersten Durchgang», sagt er lachend. Er wurde also tatsächlich Zweiter und merkte: «Das liegt mir gut.» Das Lastwagenziehen gehört mittlerweile zu seinen Lieblingsdisziplinen. «Das hat mich schon als Kind begeistert», sagt der 27-Jährige.

Um einen Lastwagen ziehen zu können, braucht es viel Kraft, aber auch die richtige Technik. Kletterschuhe sorgen für die nötige Bodenhaftung. Zvg

Nach dem Wettkampf fand er über Facebook den Fitnessraum in Burgdorf und fing an, dort zu trainieren. Zuvor hatte er Powerlifting gemacht, noch weiter zurück war er ins Fitnesstraining gegangen, um abzunehmen. Damals hatte der Sport ihn im Griff – er wurde nervös, wenn er mal nicht trainieren konnte, ging in jedem Training an seine Grenzen.

Im Strongman-Training geht er aber anders an die Sache heran. Trainiert wird immer nur bis kurz vor dem Limit, sodass man noch eine Wiederholung machen könnte. Zudem sagt Scheidegger:

«Mir gefällt die Atmosphäre. Alle feuern sich gegenseitig an und unterstützen einander. Das kannte ich so nicht.»

Auch nach dem Training treffe man sich öfters auf ein Bier. Ein weiterer Unterschied zu seinem früheren Lifestyle: keine Angst mehr vor Bier oder Pizza. Das einzig grundlegende sei es jetzt, sein Gewicht zu halten, meint Scheidegger. Eine Aufgabe, die dem Ernährungsberater nicht allzu schwerfällt.

Im Fitnessraum in Burgdorf hat es das wichtigste Equipment für die Strongmen. Bild: hjs

Während eines Wettkampfs oder dem Training sieht es aber etwas anders aus. Da gilt es, möglichst schnell an viel Energie zu kommen. Die Lösung: Gummibärli. Ein paar offene Packungen stehen auf einem Regal im Fitnessraum. «Davon nehme ich im Training oder am Wettkampf ab und zu eine Handvoll», erklärt Scheidegger. Er meint lachend: «Die Gummibärli sind Reis, Poulet und Broccoli des Strongmans.»

Selbst Waschmaschinen wären als Gewichte zulässig

An den meisten Wettkämpfen misst man sich in fünf verschiedenen Disziplinen. Standardisiertes Material gibt es aber nicht. Wenn auf dem Wettkampfprogramm «Waschmaschine heben» steht, dann heben die Teilnehmenden eben eine Waschmaschine. «Das macht den Reiz des Sportes aus», sagt Scheidegger. Einige Disziplinen könne man vor dem Wettkampf schlicht nicht trainieren – nicht jedem Strongman steht ein Lastwagen zum Üben zur Verfügung. Deshalb heisst es im Training kreativ werden und flexibel bleiben.

Durch das Powerlifting, das er früher betrieben hat, hatte Scheidegger eine technische Grundlage. Einen Coach hat er nicht. Allein probierte er scheinbar unrealistische Übungen aus – mit Erfolg. Er sagt:

«Mit einem Coach hätte ich nie rausgefunden, wie stark ich eigentlich bin.»

Im Sandsacktragen stellte er einen Schweizer Rekord auf: 160 Kilogramm über 40 Meter. An der Schweizer Meisterschaft dieses Jahr erreichte er in seiner Gewichtsklasse den zweiten Rang.

Dreimal in der Woche kommt Scheidegger in den Fitnessraum in Burgdorf, um stärker zu werden. Etwa zehn Leute trainieren regelmässig dort, schätzt er. Ab und zu trainieren sie in der Gruppe, meist gehe aber jeder für sich. Dank dieses Systems konnte Scheidegger während dem Lockdown sogar mehr trainieren als vorher. Nächstes Jahr will er wieder an der Schweizer Meisterschaft teilnehmen – und am liebsten den Titel holen. Auch für das Eidgenössische würde er sich gern mal qualifizieren, um den Unspunnenstein zu stossen.

Eine Einheit einer Disziplin dauert jeweils höchstens zwei Minuten. Zvg

Steine hochheben – auch diese Disziplin gehört zu Scheideggers liebsten Kraftübungen: «Es ist zwar immer mit Schmerzen verbunden, vor allem an den Händen. Aber es ist ein sehr spezielles Gefühl, einen Stein auf den Schultern zu haben.» Seine beste Leistung bisher: Einen 140-Kilo-Stein auf einer Schulter zu halten. Es soll aber noch schwerer gehen: «In Island gibt es den Húsafell-Stein, der 186 Kilo wiegt», sagt Scheidegger schmunzelnd. «Den würde ich gerne mal hochheben können und ein paar Meter rumtragen.»

