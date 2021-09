Nicola Bernhard spielt und unterrichtet Trompete in Solothurn

Auf einen Kaffee mit ... Er unterrichtet Musik und spielt in acht Bands: «Ich bin eigentlich faul, aber das Trompetenspielen fällt mir leicht» Auf einen Kaffee mit ... Nicola Bernhard. Er unterrichtet Musik in Mümliswil und in Langendorf und macht seinen Master in Musikpädagogik in Bern. Gleichzeitig tritt er mit verschiedenen Bands im In- und Ausland auf. Sophie Deck Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Nicola spielte in der Kanti mehr Fussball als Trompete. Hanspeter Bärtschi

«Die Trompete war bei uns zu Hause wohl das einzige Instrument, das nie gebraucht wurde», sagt Nicola Bernhard auf die Frage danach, wie er zum Trompetenspielen kam.

Nicola stammt aus einer musikalischen Familie und somit standen zu Hause viele Instrumente rum. Nicola probierte aber, bis er acht war, nie eines davon aus. Bis sein Vater die verstaubte Trompete vom Estrich holte und meinte: «Probier doch mal!»

«Tatsächlich ging es sofort», erzählt der heute 24-Jährige. «Ich weiss auch nicht wie. Ich hatte in der Primarschule nicht einmal Blockflöte gespielt.» Damit war klar: Er würde Trompetenunterricht nehmen.

Schon in der Oberstufe wusste Nicola eigentlich, dass er Musik studieren wollte. Doch er hing gleichzeitig noch an einer anderen Leidenschaft: Fussball.

Der junge Mann aus Attiswil konzentrierte sich zu Beginn seiner Zeit an der Kantonsschule Solothurn eher auf den Fussball als auf die Musik und übte nur selten Trompete. Das gefiel seinem Trompetenlehrer natürlich nicht. Und ein Vorfall in der ersten Unterrichtsstunde an der Kanti trug noch zu dieser Missgunst bei:

«Wir redeten vor der Stunde kurz miteinander. Ich habe ein bisschen was vom Fussball erzählt und habe dann halt aus Versehen klar gemacht, dass mir Fussball wichtiger ist als Trompete. Das fand er nicht so cool», erzählt Nicola.

Der Fussball machte Platz für die Trompete

Schliesslich fing Nicola im zweitletzten Kanti-Jahr so richtig mit Trompetenspielen an. Da nahm seine Fussballkarriere durch einen Unfall nämlich ein jähes Ende:

«Es war der Tag vor meiner Konfirmation. Wir hatten ein Spiel und meine Grossmutter sagte noch: Pass dann auf, dass du an der Konf fit bist! Ich dachte: ‹Ja, ja›. Dann stiess ich mit einem anderen Spieler zusammen und brach mir dabei das Schienbein. Den nächsten Tag verbrachte ich natürlich im Spital. Ich verpasste meine Konf und mit Fussballspielen war es vorbei. Ich war am Boden zerstört», erzählt er.

Aber der Unfall hatte auch etwas Gutes: Ohne das Training hatte Nicola nun Zeit zum Üben. So habe es ihm auch begonnen Spass zu machen und er trat der Kanti Big Band bei, wodurch er noch mehr Gefallen am Instrument fand und auch noch mehr übte.

Allerdings übe er im Vergleich zu anderen Musikern gar nicht so viel, gibt der junge Musiklehrer zu: «Ich muss zu mir selbst sagen: Ich bin eigentlich faul. Der Grund, warum es mit dem Trompetenspielen so gut klappt, ist, dass es mir leichtfällt», sagt er. Er habe das Glück, dass er ein neues Stück einfach schnell lerne: «Man sagt, man müsse sein Instrument etwa vier Stunden am Tag üben, um wirklich gut zu sein. Ich übe selten mehr als drei Stunden am Tag.»

Wie ein Briefträger, der gut Briefe austrägt

Während des letzten Jahres an der Kanti machte Nicola bereits einen Vorkurs, um sich aufs Musikstudium vorzubereiten.

Nun studiert er im fünften Semester Musik-Pädagogik in Bern und macht dieses Jahr seinen Master-Abschluss. Daneben gibt er zwei Tage in der Woche in Mümliswil und in Langendorf Trompetenunterricht und spielt in mehreren Bands.

Neben dem Auftreten habe ihn das Unterrichten auch schon länger fasziniert. Er geniesse es, etwas weiterzugeben. «Wenn man jemandem etwas erklärt oder einen Weg vorschlägt und dann klappt es tatsächlich - das ist so ein tolles Gefühl», sagt Nicola.

Mit den acht Bands, in denen Nicola Mitglied ist, spielt er unterschiedliche Stilrichtungen. Diese gehören alle zum Jazz – aber Jazz sei durch seine lange Geschichte sehr vielfältig. So geht es von Auftritten auf Geburtstagsparties, an denen er neue Popsongs spielt, bis zu Auftritten im Luzerner KKL, wo klassischer Jazz gefragt ist.

Daneben hat Nicola regelmässig noch einzelne Engagements bei Bands und Orchestern. Dazu gehören etwa die «Pfistermen’s Friends Streetband», das «Matt Stämpfli Big Band» und «Error 404: Band not Found».

Dieser Teil seines Lebens mache im Gegensatz zum Studium und Unterrichten den ungeplanten und spontanen Teil aus. Er übt mit keiner Band regelmässig, sondern kommt mit ihnen zusammen für bestimmte Projekte wie Alben oder Konzerte.

Gestern Freitag spielte Nicola mit der Matt Stämpfli Big Band an einem Geburtstag im Konzertsaal in Langendorf und morgen Sonntag wird er mit der «Pepe Lienhard Big Band» im KKL auftreten. Und in zwei Wochen ist er mit seiner Hochschul-Big-Band am «Generations – International Jazz Festival» in Frauenfeld dabei.

Darauf angesprochen, dass er schon in jungen Jahren als Musiker recht gefragt sei, meint er: «Das ist wie, wenn ein Briefträger gut Briefe austrägt oder ein Journalist gut schreiben kann. Sie haben ihren Beruf gelernt und geübt, deswegen beherrschen sie ihn.» Und so wie andere Briefe austragen, mache Nicola eben Musik.