Ein Neurowissenschaftler und Hypnosetherapeut erzählt

Auf einen Kaffee mit... Er ist Neurowissenschaftler und Hypnosetherapeut in einem – und sagt über Hypnose: «Das ist wie bei Roger Federer beim Aufschlag» Auf einen Kaffee mit ... Philipp Stämpfli aus Starrkirch-Wil, bei dem sich als Neurowissenschaftler, Hypnosetherapeut und Kunstmacher alles ums Gehirn dreht – das «schönste und komplexeste Organ des Menschen». Herbert Lanz Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Philipp Stämpfli mit einem nach einer MRI-Aufnahme mit einem 3-D-Drucker nachgebauten «Originalabdruck» vom Hirn seines Sohnes. Bruno Kissling

Philipp Stämpfli lacht schallend auf die Frage, ob er sich eigentlich unterbeschäftigt fühle. Der 43-Jährige stellt seinen Kaffee auf den Tisch, damit er ihn nicht ausschüttet. «Unterbeschäftigt, das ist gut», sagt der Starrkircher. Und lacht über seine eigene Bemerkung.

Stämpfli ist ein ungemein humorvoller und vielfältig engagierter Mensch. In seinem Hauptberuf ist er Neurowissenschafter, «Hirniforscher», wie er zuweilen sagt. Er arbeitet seit elf Jahren als Leiter des Magnetresonanz-Zentrums an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Zugleich ist er in Starrkirch und Zürich in einer Privatpraxis als Hypnosetherapeut tätig.

Aus MR-Bildern unseres Denkorgans schafft er daneben farbenfrohe Kunstwerke, die zum Sinnieren anregen und für Diskussionen sorgen. Er sieht sich dabei nicht als Künstler, sondern als «Brückenbauer» zwischen Kunst, Wissenschaft und Philosophie.

Damit nicht genug, war er in seiner Freizeit bis vor kurzem auch jahrelanger Präsident der Spielgruppe «Spielchischte» von Olten/Starrkirch-Wil.

Früher war es für ihn «esoterischer Habakuk»

Wie ist er als durch und durch rational geprägter Wissenschafter, der sein Studium als Informatiker, Schwerpunkt biomedizinische Technik, mit einem Doktorat abgeschlossen hat, und seit über drei Jahren Privatdozent für Magnetresonanz-Bildgebung an der Universität Zürich ist, auf die Tätigkeit als Hypnosetherapeut gekommen?

Stämpfli weiss um die Vorbehalte, mit denen Hypnose noch immer behaftet ist. Und er gesteht:

«Wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass ich mal was mit Hypnose zu tun haben werde, dann hätte ich ihn ausgelacht.»

Damals war dies für ihn «esoterischer Habakuk», dem man mit Vorsicht begegnen müsse.

Das änderte sich, als er vor sechs Jahren in ein Forschungsprojekt involviert wurde, welches die Wirkmechanismen von hypnotischen Zuständen auf das menschliche Gehirn untersuchen sollte.

«Wir konnten erstmals aufzeigen, dass es je nach Hypnosetiefe zu signifikanten Netzwerkveränderungen im Gehirn kommt.»

Da war für ihn klar: «Hey, da tut sich was, das ist eine coole Technik, da will ich mehr darüber wissen.» Und er hat sogleich eine Ausbildung als Hypnosetherapeut gemacht.

«Aus Spass an der Freude habe ich zuerst meine Frau, Freunde und Bekannte in Hypnose versetzt. Es funktionierte!» Auf seiner Visitenkarte als Hypnosetherapeut steht heute: «Hypnose verleiht Flügel».

Wenn es um die therapeutische Wirkung der Hypnose geht, gibt es für Philipp Stämpfli kaum ein Halten mehr. Begeistert erzählt er von Menschen, die nach ein-, zweimaliger Sitzung keine Rückenschmerzen mehr verspüren, den quälenden Tinnitus los sind oder den langjährigen Heuschnupfen.

Einmal habe er jemanden, der panische Angst vor Spritzen hatte, zum Zahnarzt begleitet und dort auf dem Stuhl hypnotisiert. Das Loch im Zahn sei bis auf den Nerv runter geflickt worden, ganz ohne Spritzen. «Der Patient war dabei völlig entspannt und schmerzfrei.»

Wie ist das möglich? Mit der sogenannten aufdeckenden Hypnosetherapie versuche er, an das ursprüngliche, initiale Ereignis zu kommen, welches die gleiche Emotion hervorruft wie das aktuell belastende Symptom.

Plötzlich tauche beispielsweise bei einem depressiv verstimmten Menschen in Hypnose auf der Suche nach dem ursprünglichen verknüpften Ereignis eine Situation in der Primarschule auf, in der ein Lehrer aufgrund einer schlechten Note dem Klienten einst gesagt habe: Aus dir wird nie was. Damals habe dieser die gleiche negative Emotion gespürt und sich zum ersten Mal ähnlich schlecht gefühlt wie jetzt.

«Wenn man dieses initiale Ereignis, welches tief im Unterbewusstsein verankert ist und rational oftmals nicht mit dem eigentlichen aktuellen Symptom in Verbindung gebracht werden kann, auflösen kann, dann ist der Kampf oftmals gewonnen.»

«Die Heilung macht der Klient»

«Das meiste ist Kopfsache. Mit der entsprechenden Einstellung, dem Geist, kann Unglaubliches bewirkt werden.» Voraussetzung sei, dass die Klientin oder der Klient zu 100 Prozent eine Änderung, ein unbeschwerteres Leben, will. «Die Heilung macht ausschliesslich der Klient, nicht der Therapeut.»

Hypnose habe nichts mit Schlaf, Ohnmacht, Willenlosigkeit oder gar Übersinnlichem zu tun. «Der Klient kann jederzeit die Augen öffnen, und er hat jederzeit die volle Kontrolle.»

Und wie fühlt sich der Patient im Hypnosezustand? «Tiefenentspannt, fokussiert und völlig bei sich», erklärt Stämpfli. «Wie Roger Federer beim Ballaufschlag.» Die Beschäftigung mit Hypnose hat den Vernunftmenschen Philipp Stämpfli «viel offener» werden lassen.

«Hätte mir vor Jahren jemand etwas von einem ‹früheren Leben› erzählt, hätte ich gesagt: Vergiss es! So ein Mist!»

Angesichts von berichteten Nahtoderfahrungen, für die es zwar noch keine wissenschaftlichen Messmethoden gebe, und Erfahrungen aus dem therapeutischen Alltag wäre er heute in seiner Aussage zurückhaltender. «Dass es ein früheres Leben gibt, würde ich zumindest nicht mehr ausschliessen.»

Ein Standbein in der Wissenschaft, eines in der Therapie: Für Philipp Stämpfli ist das «eine faszinierende Kombination». «Gegenüber den Hypnose-Klienten habe ich den Vorteil, dass ich nicht aus der Esoterik-Ecke komme, sondern dass ich als Neurowissenschafter die neuesten Forschungsergebnisse in die Therapie einfliessen lassen kann.»

Für Philipp Stämpfli ist das menschliche Gehirn mit Abstand das spannendste und komplexeste Organ im menschlichen Körper. «Dessen Schönheit, Eleganz und Perfektion hat mich vollends in den Bann gezogen», sagt er.

Kein Wunder, berechnet er aus speziellen Magnetresonanzbildern am Computer in stundenlanger Feinarbeit Kunst, in Form von Bildern, die die Nervenfasern im menschlichen Gehirn darstellen, oder als 3D-Druck. Für seine Kinder ist er der «Chef der Röhre».

Sohn Vinzent (10) hat bereits einen knallgrünen 3D-Druck seines eigenen Gehirns, nachdem er sich zuvor in die enge Magnetröhre gewagt hat. Tochter Maeva (12) kann sich noch nicht genau festlegen. Fast zu nationaler Berühmtheit gelangt wäre das «Hirni» seiner Ehefrau Sonja (45). Dieses sollte die neue 200er-Banknote zieren. Doch die entsprechende Serie gewann damals leider den Wettbewerb nicht. «Das wäre lustig gewesen», sagt Philipp Stämpfli.

