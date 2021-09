Auf einen Kaffee mit «Eine einfache Art, Leben zu retten»: Oltner Blutstammzellspenderin im Gespräch Blut spenden ist wohl den meisten Leuten ein Begriff. Aber Blutstammzellen spenden? Diese Art der Spende ist nicht nur weniger geläufig, sondern auch um einiges komplizierter. Mirjam Nussbaumer aus Olten ist Blutstammzellspenderin. Die Assistenzärztin erzählt von ihrer Motivation, dem Verein Marrow beizutreten, und ihren Erfahrungen während der Spende. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Mirjam Nussbaumer war eine von den rund 70 jährlichen Schweizer Blutstammzellenspender. Bruno Kissling/Oltner Tagblatt

Mirjam Nussbaumer aus Olten hat ein Leben gerettet. Und das «ganz einfach» – wie sie selbst sagt. In den ersten Jahren ihres Medizinstudiums in Freiburg ist sie mit dem Verein Marrow in Kontakt gekommen. Dieser setzt sich für die Blutstammzellspende ein. An einem Informationsvortrag erfuhr Mirjam das erste Mal vom Blutstammzellspenden und liess sich sogleich als Spenderin registrieren. «Für mich war das keine schwierige Entscheidung», sagt die Assistenzärztin, die momentan im Kantonsspital Olten arbeitet. «Es ist eine einfache Art, Leben zu retten. Dazu trifft beispielsweise Leukämie oft auch junge Leute, die für die Krankheit nichts dafür können.» Für Patienten, die an einer Erkrankung des Blutbildungssystems leiden, sei eine Blutstammzellentransplantation oft die einzige Möglichkeit für eine vollständige Heilung, bestätigt Franziska Kellenberger, Leiterin Marketing und Kommunikation von der Blutspende SRK Schweiz.

Fünf Jahre lang stand Mirjam auf der weltweiten Spenderliste des SRK. Bis eines Tages Anfang 2020 das Telefon klingelte und eine Mitarbeiterin ihr mitteilte, dass sie als Spenderin in Frage käme.

«Ich hatte gar nicht damit gerechnet»,

gibt die 26-Jährige zu. Einen geeigneten Spender zu finden, ist gar nicht so einfach. Die Gewebemerkmale von Spender und Empfänger müssen nämlich exakt übereinstimmen. Dabei gibt es Milliarden von verschiedenen Kombinationen. Deshalb erhielten auch 90 Prozent der Empfänger in der Schweiz Spenden aus dem Ausland, informiert Franziska Kellenberger. Die international vernetzte Suche sei entscheidend.

Vor der Spende gab es für Mirjam Nussbaumer noch einiges zu tun: Ihr wurde Blut abgenommen und auf «alles Mögliche» untersucht. Ausserdem musste sie sich fünf Tage vor der Spende Wachstumsfaktoren spritzen, um die Produktion der Blutstammzellen im Knochenmark anzuregen. Erwachsene hätten nämlich viel weniger Stammzellen im Blut als beispielsweise Neugeborene, erklärt Mirjam. Die Nebenwirkungen von diesem Wachstumshormon seien meist Gliederschmerzen, ähnlich wie bei einer Grippe. «Ich habe aber nicht viel gespürt», sagt sie. Dies sei jedoch gar nicht so ein gutes Zeichen: Je stärker die Gliederschmerzen, desto höher die Produktion von Blutstammzellen im Knochenmark. Bei ihr habe dann die Spende auch etwas länger gedauert. Mirjam schmunzelt:

«Normalerweise geht der Spendeprozess etwa fünf Stunden – bei mir waren es acht.»

Auch die Blutabnahme verlief bei ihr etwas anders als gewöhnlich. «Leider platzen meine Armvenen ziemlich leicht, das kannte ich schon vom Blutspenden. Daher habe ich zuvor mit den Ärzten abgesprochen, einen zentralen Venenkatheter am Hals zu legen», erzählt Mirjam. Dies sei nicht weiter unangenehm gewesen, es habe sogar einen Vorteil gehabt: «Ich konnte so meine Arme frei bewegen, was normalerweise nicht geht, und während der Spende etwas essen», erklärt sie.

«Periphere» Spende Wie funktioniert eine periphere Blutstammzellspende? Bei einer «peripheren» Blutstammzellspende wird an beiden Armbeugen ein Katheter gesetzt. Das Blut zirkuliert so von einem Arm zum anderen. Zwischendrin werden die Blutstammzellen herausgefiltert, das restliche Blut fliesst zurück in den Körper. Der Spender erfährt daher keinen grossen Blutverlust. Die periphere Methode wird heutzutage am häufigsten angewendet. Eine Alternative wäre die Entnahme der Blutstammzellen direkt aus dem Knochenmark. Dies bringt aber einen grösseren operativen Eingriff mit sich.

Schlussendlich wurden die Stammzellen in Form von etwa drei Deziliter bräunlicher Flüssigkeit entnommen. Mirjam durfte dann auch schon wieder nach Hause. Nebenwirkungen habe sie keine gespürt, sie sei bloss etwas müde gewesen. Am Wochenende darauf sei sie sogar schon wieder Ski fahren gegangen.

Nach der Spende darf man einen einmaligen Briefkontakt zum jeweiligen Empfänger haben. Die ganze Korrespondenz wird vom SRK streng geregelt, um den Personenschutz zu gewährleisten. «Ich habe beim SRK angegeben, dass ich mir den einmaligen Briefkontakt wünschen würde», erzählt Mirjam.

«Bis heute habe ich leider nichts vom SRK oder meinem Empfänger gehört.»

Sie wisse aber, dass er aus den USA stamme, da sie ein zusätzliches Formular für den Transport vor der Spende ausfüllen musste. Normalerweise wisse man aber gar nichts über den Empfänger oder die Empfängerin, erläutert die Assistenzärztin. «Am Anfang fand ich dies schon etwas schade. Ich wollte wissen, ob die Transplantation geklappt hat oder wie es ihm geht.» Sie verstehe aber, dass es wichtig ist, die Anonymität von beiden Beteiligten zu schützen. «Dann kann ich als Spender nicht plötzlich eine Schuld beim Empfänger einfordern, wenn ich es auf einmal nötig habe. Auf der anderen Seite wiederum muss sich der Empfänger nicht bei jemandem zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet fühlen.»

Maximal dreimal darf man in seinem Leben Blutstammzellen spenden, erläutert Kellenberger. Jährlich seien in der Schweiz etwa 240 Personen auf einen Fremdspender angewiesen, ungefähr ein Viertel von ihnen findet dabei keinen passenden Spender.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.blutstammzellspende.ch oder www.marrow.ch