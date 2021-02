Auf einen Kaffee mit ... Ein Wunsch ging in Erfüllung: Diese Solothurner Grafikerin bekam dieses Jahr einen besonderen Auftrag Auf einen Kaffee mit ... Lucille Solomon (31) aus Neuendorf, die für die Schweizer Post Sonderbriefmarken gestaltet hat. Sophie Deck 13.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lucille Solomon mag flauschige Tiere und grüne Flächen. Sophie Deck

Wenn Lucille Solomon sich morgens im Homeoffice an ihren Tisch setzt, dann schaltet sie nicht nur ihren PC ein, sondern auch ihr riesiges Zeichentablet, auf dem sie mit einem Stift digitale Linien ziehen kann. Die 31-Jährige ist nämlich wissenschaftliche Illustratorin und Grafikerin.

«Ich bin glücklich, dass ich das als Job machen kann»

, meint Lucille und taut beim Erklären ihrer Arbeit langsam auf. Hauptsächlich mache sie medizinische Illustrationen; diese finde man auch auf ihrer Website. Dafür wird Lucille von Ärzten oder Wissenschaftern angestellt.

Zum Beispiel arbeitet sie zwei Tage im Monat für einen plastischen Chirurgen, für den sie hauptsächlich Brustimplantate und die Ergebnisse von Brust-OPs designt, sodass seine Klientinnen sich davon ein Bild machen können.

Tiere in den Städten Olten und Solothurn

Nun durfte Lucille dieses Jahr etwas machen, was für sie ganz besonders gewesen sei: Für die Schweizer Post hat sie vier Sonderbriefmarken mit dem Sujet «Tiere in der Stadt» gestaltet, die ab März verwendet werden können.

«Vor einigen Jahren hatte ich schon einmal einen Artikel über jemanden gelesen, der das auch machen durfte», erzählt sie. Auch damals sei es ein Sujet mit Tieren gewesen und sie war sofort fasziniert.

«Ich dachte mir: ‹Wow, das würde ich also auch mal gern machen.› Und dann habe ich es wieder vergessen»,

grinst sie. Doch sie wurde von der Post höchst selbst wieder an ihren Wunsch erinnert.

Anfang Jahr fragte man Lucille an, ob sie ihre Vorschläge zum Thema einschicken wolle. Dies tat sie gemeinsam mit noch zwei anderen Illustratoren und wurde am Ende ausgewählt.

Bei der Wahl ihrer Motive hat sich Lucille an zwei Städten orientiert, die ihr in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen seien. «Vor etwa sechs Jahren bin ich nach Neuendorf gezogen», erzählt sie. «Seitdem sind das Gäu und der Kanton Solothurn richtig zu meinem Daheim geworden.»

So platzierte sie Fuchs, Waldmaus, Hermelin und Maulwurf an ganz bestimmte Orte der Umgebung der Städte Olten und Solothurn. Ihr habe das besser gefallen als die Tiere «mit Wolkenkratzern in eine Grossstadt» zu zeichnen. Auch, weil es in Olten und Solothurn noch viele schöne grüne Plätze habe, an denen sich die Tiere wirklich wohlfühlen könnten.

Der Fuchs auf dem begrünten Areal der Berufsschule Solothurn Die Schweizerische Post AG Die Waldmaus in einer Dachrinne der Altstadt Olten Die Schweizerische Post AG Das Hermelin auf einer wildbewachsenen Mauer am Stadtrand von Olten Die Schweizerische Post AG Der Maulwurf auf seinem Hügel auf einer der Rasenflächen rund um das Kunstmuseum Solothurn Die Schweizerische Post AG

Von den Tieren, die sie illustriert hat, gefalle ihr selbst der Maulwurf am besten. «Ich habe echt lange überlegt, wie ich es schaffe, dass er niedlich aussieht, obwohl man seine Augen nicht sehen kann», erklärt sie. «Aber ich glaube, am Ende habe ich es geschafft.»

Flauschige Zuschauer bei der Arbeit

Speziell hat Lucille das Thema gefallen, weil sie sowieso sehr gerne «süsse flauschige Tiere» möge, so sagt sie mit einem entzückenden Lächeln. Sie habe zu Hause vier Kaninchen, die sie in einem Gehege in ihrem Arbeitszimmer hält.

«Sie kuscheln sogar brav auf meinem Schoss», meint sie und fügt zwinkernd hinzu: «Wenn für sie dabei Essen herausspringt.» Nicht nur schauen Lucille die Kaninchen beim Arbeiten zu, sie füllen auch einen grossen Teil ihrer Freizeit «wie ein kleines Hobby», so sagt sie.

Sonst reite sie, treibe Sport oder verbringe Zeit draussen. «Einfach Dinge, bei denen man nicht vorgebeugt am Tisch sitzt und auf einen Bildschirm schaut», meint sie. Denn obwohl sie das Zeichnen in ihrem Beruf sehr geniesse, habe man dann irgendwann auch genug.

Bei der Frage, was sie für die Zukunft so plane, beginnt Lucille zu lachen. «Ich dachte mir schon, du könntest das fragen», grinst sie. Und sie habe sich auch überlegt, was sie Antworten solle, doch eigentlich «will ich weiterhin einfach genau das machen, was ich jetzt auch schon mache», erklärt sie zufrieden.

Und sie hoffe dabei natürlich, dass sie weitere so coole Projekte machen dürfe wie die Sonderbriefmarken.

Die Sonderbriefmarken sind ab 4.3 erhältlich, können aber schon jetzt vorbestellt werden.