Auf einen Kaffee mit... Ein Coop-Kind fürs ganze Leben: Die Bellacherin Jeannine Bauder hält ihrem Arbeitgeber seit 40 Jahren die Treue Als Mädchen hat die Bellacherin Jeannine Bauder als Ferienjob für Coop Gemüse verpackt. Mittlerweile arbeitet sie seit 40 Jahren für das Unternehmen – und leitet in Grenchen das Ressort Gemüse. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jeannine Bauder gönnt sich im Coop-Restaurant Grenchen einen Kaffee. Hans Peter Schläfli

Ein 14-jähriges Mädchen geht jeden Tag beim Coop City am schönen Gemüsestand vorbei und hat eine Idee: Sie will sich etwas Sackgeld verdienen und fragt einfach, ob hier auch Schulmädchen als Aushilfe arbeiten dürfen. «Und tatsächlich, ich durfte während den Schulferien Früchte und Gemüse einpacken und verkaufen», erzählt Jeannine Bauder. Mit dem Sackgeld habe sie sich einiges leisten können.

Gegen Ende der Schulzeit habe sie dann gefragt, ob sie eine Lehre machen darf. «Sie haben mich tatsächlich genommen und ich durfte in Bettlach meine Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau beginnen.» Das war vor 40 Jahren, heute ist Bauder 56, arbeitet immer noch für Coop und lebt in Bellach.

Profi, Expert, Master, Leader. So heissen die internen Karrierestufen. Jeannine Bauder bildete sich Schritt für Schritt weiter. Heute leitet sie im Grenchner Coop? Natürlich das Ressort Gemüse. Der Weg führte sie zum Beispiel nach Langendorf, wo sie stellvertretende Leiterin wurde, ins Solothurner Brühl, wo sie den Kiosk führte und nach Biberist, wo sie erstmals Rayonleiterin Früchte und Gemüse war.

«In Biberist durfte ich mit Lehrlingen arbeiten und viel Verantwortung übernehmen.» Das sei eine sehr schöne Zeit gewesen. Die Ausbildung bis zum Leader-Zertifikat, das sei ihr Ziel gewesen. «Man darf stolz sein, wenn man das erreicht.»

«Ich bin ein Biotta-Rocker» auf die Schürze geschrieben

«Ich war nie eine Heilige und als ich jung war auch immer für einen Streich zu haben», erzählt sie aus dem Nähkästchen. Einmal habe sie Eier in die Schuhe eines Kollegen gelegt. Und dann habe sie den Satz «Ich bin ein Biotta-Rocker» auf den weissen Schurz des Chefs geschrieben. «Einfach so, weil in seinem Büro eine Flasche Biotta-Saft stand», erinnert sich Bauder.

«Wir haben den Schurz schön aufgehängt, damit der Chef nichts merkte. Der lief als Biotta- Rocker durch den ganzen Laden und alle lachten. Es dauerte lange, bis ihn jemand darauf aufmerksam machte.»

Einer Frohnatur wie Jeannine Bauder nimmt selbst der strengste Chef so einen Streich nicht lange übel. «Ich würde nie von Coop weggehen. Die Arbeitsbedingungen und die Sozialleistungen sind ausgezeichnet. Man wird geschätzt und fühlt sich einfach wohl», erklärt sie.

Diese Prägung habe schon ganz früh angefangen. «Ich wuchs mit drei Geschwistern in Selzach auf und für uns war dort das Coop ein Treffpunkt», erinner sie sich. Die Mutter habe ihr oft ein Weggli mit einem Schoggistängeli gekauft.

«Wir hatten Zeit für einen Schwatz und ich war immer gerne dort. Somit kann man sagen, dass ich eigentlich schon immer ein Coop-Kind war.»

Weil die verschiedenen Filialen ganz unterschiedlich funktionieren, habe sie auch nie daran gedacht, den Arbeitgeber zu wechseln. In jeder Filiale habe sie viel Neues gelernt und auch Freundschaften geschlossen.

Fokus auf italienischem Gemüse

Und was ist in Grenchen speziell? «Man merkt, dass bei uns viele Kunden italienische Wurzeln haben. Diese Kunden kaufen anderes Gemüse, italienisches Gemüse eben.» Das gelte es jeweils bei der Bestellung zu beachten.

In 40 Jahren haben sich die Welt und die Menschen verändert, «aber es ist weder besser noch schlechter, nur anders», findet Bauder. «Früher waren zum Beispiel die Arbeitstage länger, dafür sind sie heute intensiver. Aber insgesamt ist es weder strenger oder leichter geworden.»

Trotz Digitalisierung sei der Kontakt mit den Kunden wichtig geblieben. «Wir haben heute sogar mehr Zeit für die Beratung», meint die 56-Jährige. Und eines sei gleich geblieben: «Eine gute Verkäuferin merkt, wenn ein Kunde etwas sucht, geht hin und hilft diesem Kunden.»

«Dass mir Früchte und Gemüse besonders gut liegen, das ist mir selber gar nicht aufgefallen, darauf haben mich die anderen aufmerksam gemacht. Ich wurde immer wieder gelobt und erst dann habe ich gemerkt, dass ich ja eigentlich zu einer Expertin in diesem Rayon geworden bin.»

Welche Talente braucht es dazu? «Ich denke, ich gehe kreativ mit den Farben um, damit die Ware schön präsentiert ist», sagt Bauder. Die Menge müsse stimmen, denn die Kunden wollen ein gut gefülltes Regal, aber auch immer nur frische Ware.

Ware mit einem Makel wird sofort entfernt

Schonung, Pflege und Qualität sind weitere Stichworte. «Wenn nur eine einzige Frucht schlecht aussieht, dann kauft die Kundschaft von diesem Regal nichts mehr», erklärt Bauder. Man müsse aufmerksam sein und Ware mit einem Makel sofort entfernen. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt: «Egal, welches Stück der Kunde auswählt und mitnimmt, die anderen Stücke dürfen nicht davonrollen und herunterfallen.»

Als passionierte Keyboarderin trat Jeannine Bauder früher mit ihrem Mann Ernst, der Gitarre spielt, als musikalisches Duo auf. Insgesamt hat sie für Coop sogar drei Songs geschrieben und aufgenommen. «Eines der Lieder wurde immer bei den Team-Anlässen gesungen, das konnten irgendwann alle auswendig», erzählt sie. Die Aufnahmen wurden aber nie digitalisiert und existieren nur noch auf einer Kassette.

Und selbst ihre Katze sei ein Coop-Kind: «Weil sie eine langhaarige Perserkatze ist, braucht sie einen Nahrungszusatz, den es nur im spezialisierten Tierladen gibt. Aber das Katzenfutter vom Coop schmeckt ihr sehr gut. Besonders die Cat-Sticks mag sie sehr gerne.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen