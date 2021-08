Auf einen Kaffee mit Oekingen: Die ganze Familie spielt Disc Golf – und das ziemlich erfolgreich Familie Ferro aus Oekingen spielt in ihrer Freizeit oft und gerne Disc Golf, sei es in ihrem Garten oder an der Europameisterschaft. Auf den Parcours geniessen sie die gemeinsame Zeit in der Natur. Für die noch relativ unbekannte Sportart haben sie in der Region grosse Pläne. Anja Neuenschwander 21.08.2021, 05.00 Uhr

Luke, Tony und Iris Ferro (v.l.) in ihrem Garten. Im Vordergrund steht ein Discgolf-Korb mit den Ketten als Auffanghilfe für die Discs. Hanspeter Bärtschi / SZ

Die vierköpfige Familie Ferro aus Oekingen hat ein aussergewöhnliches Hobby: Sie spielen alle Disc Golf. Vater Tony Ferro, ein gebürtiger Amerikaner, habe den Sport in Kalifornien für sich entdeckt – und nun betreibt ihn die ganze Familie. Mutter Iris Beyeler-Ferro sei seit etwa dreizehn Jahren mit dabei. Der neunjährige Luke Ferro hat dieses Jahr seine erste Schweizer Meisterschaft gespielt. Leo Ferro, der Jüngste, sei auf jeder Tour dabei und habe auch schon fleissig mit dem Werfen begonnen. An den Turnieren spiele er aber noch nicht mit. In ihrem grossflächigen Garten lagern in einer Ecke Bauteile für die Körbe, welche den Disc Golfern als Ziel dienen. In einer anderen Ecke stapelt sich Kunstrasen für kommende Turniere. Die Familie trainiere öfters im Garten. Vor allem die Zielwürfe auf kurze Distanz, sogenanntes «putten», könne man zu Hause optimal üben.

Disc Golf funktioniert grundsätzlich genau gleich wie normales Golf. Es gibt Kurse mit normalerweise achtzehn Löchern beziehungsweise Körben, und das Hauptziel ist, mit möglichst wenigen Würfen den Korb zu treffen. Die grössten Unterschiede liegen dabei im Wurfgeschoss und im Ziel: Man wirft nämlich eine Disc, die wie ein Frisbee gebaut ist, auf einen mit Ketten bestückten Korb. Aussehen und Gewicht der Discs variieren, je nachdem wie weit und in welche Richtung man sie werfen will. Man könnte sie also mit den verschiedenen Schlägern im Golf vergleichen.

Familienvater Tony geht auch ab und zu allein auf Tour. Am liebsten spielt er Turniere in England. Zvg / Solothurner Zeitung Ein offizieller Parcours ist oftmals zwischen drei und vier Kilometer lang und mitten in der Natur. Zvg / Solothurner Zeitung Tony Ferro in voller Aktion. Zvg / Solothurner Zeitung Die ganze Familie Ferro auf einem ihrer Disc Golf Ausflüge. (v.l. Tony, Luke, Iris und Leo) Zvg / Solothurner Zeitung Der sechsjährige Leo ist auf den langen Parcours meistens mit dem Velo als Caddie dabei. Zvg / Solothurner Zeitung Die Familie ist schon von einigen Turnieren erfolgreich heimgekehrt. Zvg / Solothurner Zeitung

Seit fünfzehn Jahren spielt Hausmann Tony schon Disc Golf. Den Ansporn, etwas ambitionierter und professioneller zu spielen, habe ihm aber erst seine Frau Iris gegeben. Als sie angefangen habe zu spielen, sei sie sehr systematisch an das Training herangegangen und daher schnell erfolgreich geworden. Tony, der zuvor Disc Golf eher als angenehmen Zeitvertreib sah, wollte mithalten. Dabei habe es auch einige Eifersüchteleien gegeben. «Aber das haben wir hinter uns gelassen», erzählt Iris lachend. Die Sportart habe sie durch die vielen Reisen zu Turnieren und das ständige «Aufeinanderhocken» letztendlich näher zusammengebracht. Auch heute seien die Ausflüge zu den Disc Golf Parcours ihre gemeinsame Freizeitbeschäftigung mit der Familie.

Im Kanton Solothurn gäbe es leider keine grossen Parcours, erzählt Iris. Daher gehe die Familie oft nach Langenthal, wo ein 18-Korb Parcours steht. Man übe mindestens zweimal pro Woche, teilt Tony mit. Ihm gefalle es besonders gut, wenn ein Parcours im Wald liege. Die Bäume seien dabei eine zusätzliche Challenge. Auch Iris schätzt am Disc Golf die Nähe zur Natur, und dass die Familie so gemeinsam Ausflüge machen und reisen kann. «Durch die Disc Golf-Turniere, die in ganz Europa stattfinden, entdeckt man oft wunderschöne Orte, die sonst niemand kennt», schwärmt Tony. Der 38-jährige und zweifache Schweizer Meister zeichne sich besonders durch seine Präzision und seine gute Kondition aus, informiert seine Frau, die als SAP und Financial Beraterin arbeitet.

Vor wenigen Tagen war die Familie von der Europameisterschaft in Tschechien zurückgekehrt, im Wohnzimmer stehen noch die Rucksäcke vollgepackt mit Discs. Das Turnier sei aber nicht wirklich optimal verlaufen. Durch die unsichere Pandemie-Situation war lange unklar gewesen, ob die EM überhaupt stattfinden kann. Man habe dann erst einen Monat vor Beginn den definitiven Bescheid erhalten, dass das Turnier stattfinden würde. Somit blieb fast keine Zeit für eine gute Vorbereitung und man sei in keinen richtigen Trainingsrhythmus gekommen. Dies sei auch mental eine Herausforderung gewesen. Als die Familie endlich in Tschechien ankam, habe sich die ganze Situation ziemlich surreal angefühlt und alle seien recht müde gewesen. Am Turnier angetreten sind nur die Eltern. Iris wurden dabei 17. und Tony 27. in ihren jeweiligen Kategorien. Kurz vor der Europameisterschaft habe aber noch die Schweizer Meisterschaft stattgefunden. «Da waren wir noch fit», bemerkt Iris lachend. In der Tat: Tony gewann den Titel im Men Open, Iris belegte den zweiten Platz in der Kategorie FP40 und Sohn Luke wurde ebenfalls Zweiter in der Kategorie J18.

Während der Sport in Nordeuropa bereits weit verbreitet ist, werde Disc Golf auch in der Schweiz immer populärer. In den letzten zwei Jahren während der Pandemie sei die Sportart fast schon explodiert. «Disc Golf ist ein sehr coronafreundlicher Sport», bemerkt Iris. Man könne es draussen in kleinen Gruppen spielen und brauche nur wenig Equipment. Die Familie will nun den Sport auch in der Region fördern. Ganz frisch sei der «Discovery Disc Golf Club» im Kanton Solothurn gegründet worden. Ausserdem wollen die Ferros mit ihrer ebenfalls neu gegründeten Firma neue Disc Golf Parcours designen und Events organisieren. Zusätzlich mache Tony nun Trainerkurse und einen J&S Kurs, um unter anderem auch Schülern die Sportart näherzubringen. Iris konzentriere sich momentan vor allem auf das Training der beiden Jungs und wolle gerne ein Junioren-Team gründen. Ein weiteres Ziel der ambitionierten Familie sei auch ein richtiger Disc Golf Parcours im Kanton Solothurn. Es fehle aber leider grundsätzlich am Platz. Dabei sei ein Disc Golf Parcours doch recht einfach aufzubauen, nicht wartungsintensiv, zugänglich für alle und naturnah. Und auch das Wichtigste am Disc Golf wäre dort gegeben – nämlich «having fun».