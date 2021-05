Auf einen Kaffee mit... Der Polit-Büezer macht Feierabend: Niklaus Wepfer war 12 Jahre Parteisekretär der SP Solothurn Landwirt, Bauarbeiter, Lastwagenchauffeur, Parteifunktionär. Eigentlich eine klassische Karriere für einen Genossen, findet Niklaus Wepfer. Denn ihm war es als Sekretär der Solothurner SP ein Anliegen, dass der «Büezergroove» in der Politik seiner Partei spürbar bleibt. Urs Moser 22.05.2021, 05.00 Uhr

Zusammen mit Präsidentin Franziska Roth ist auch Niklaus Wepfer als Parteisekretär der Solothurner SP abgetreten. Am Donnerstag hatte er seinen letzten Tag im Sekretariat, den er unter anderem mit Putzen verbrachte. Für ihn eine Ehrensache, seinen Arbeitsplatz hinterlässt man picobello.

Bei der Verabschiedung am Parteitag waren Roth und Wepfer als «Dreamteam» bezeichnet worden. Das ist nicht geflunkert, sonst hätte ihn die Nationalrätin kaum als neuen persönlichen Mitarbeiter angeheuert. Auf ihre Vermittlung hin übernimmt Wepfer die gleiche Aufgabe auch für die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog. Längerfristig sei das noch nicht gerade existenzsichernd, sagt der 53-Jährige, aber fürs Erste komme er mit diesen zwei Standbeinen über die Runden. Ein drittes könnte sich mit dem Projekt eines Time-out-Platzierungsangebots für Kinder in Krisen des Vereins Sosta abzeichnen, wo er sich im Vorstand engagiert.

Politische Arbeit mit viel «Büezergroove»

Wepfer war seit Juni 2009 geschäftsführender Sekretär der Solothurner SP. Bevor er den Job antrat, sass er sieben Jahre im Kantonsrat und war beruflich seit 17 Jahren als Lastwagenchauffeur unterwegs. Ursprünglich hatte er Landwirt gelernt, hatte auch auf dem Bau gearbeitet, musste aber aus gesundheitlichen Gründen (der Rücken) umsatteln. Er war so etwas wie der Vorzeigebüezer in der SP-Fraktion. Wie wird aus so jemandem, einem echten Büezer aus Balsthal, ein Vollzeit-Politfunktionär?

Dass er nicht hinter dem Steuerrad pensioniert würde, sei für ihn immer klar gewesen, dafür habe ihn dieser Job einfach zu wenig herausgefordert, erzählt Wepfer. Es sei damals für ihn auch privat eine schwierige Zeit gewesen. Eine Scheidung hinter sich, für vier Söhne aufzukommen, da sei die (wenn auch bescheidene) Entschädigung für das Kantonsratsmandat ein willkommener Zustupf gewesen. Als er dann abgewählt wurde, bewarb er sich eben auf die freie Stelle im SP-Sekretariat. Für sein Verständnis in gewissem Sinn durchaus eine klassische Karriere, denn: Erstens spielte Politik schon seit Jugendtagen eine wichtige Rolle in seinem Leben. Und zweitens sei es für die Politik wichtig, dass man die Leute und ihre Verhältnisse kennt, für die man sich einsetzt.

Wepfer will jetzt nicht in die Klagen über eine dem Arbeitermilieu entrückte Intellektuellenpartei einstimmen, aber ja: Ein bisschen fehle der «Büezergroove» manchmal schon. Und er nimmt bei aller Bescheidenheit für sich in Anspruch, dass man an der SP-Basis spürte, dass er etwas von diesem Groove einbringen konnte. Gerade bevor er die Tür zum Sekretariat hinter sich schloss, sei noch ein Chauffeur der Partei neu beigetreten, erzählt Wepfer: «Das macht mich stolz.»

Näher beieinander geht Freud und Leid kaum

Zu erzählen gäbe es aus zwölf Jahren Politbetrieb so vieles. Eine ganz besonders prägende Zeit erlebte Niklaus Wepfer aber gleich als er seinen Posten kaum angetreten hatte. Ende Juni 2009 erlag der damalige Ständerat Ernst Leuenberger im Amt einem Krebsleiden. Neben seiner heute 88-jährigen Mutter Elisabeth, seinem grossen Vorbild fürs Leben, war «Aschi» für Wepfer eine Figur, zu der er immer aufgeschaut hatte, die ihm in der Politik ein echtes Vorbild und auch guter Freund geworden war.

Nun waren da der Verlust, die Trauer um den hochgeschätzten Genossen und gleichzeitig der Druck, sofort den Wahlkampf für die Ersatzwahl aufgleisen zu müssen. Als es Roberto Zanetti (auch er so etwas wie ein poli- tischer Ziehsohn von Ernst «Aschi» Leuenberger) dann gelang, den Ständeratssitz im zweiten Wahlgang zu verteidigen, wuchs aus dem traurigsten Ereignis auch einer der schönsten Erfolge, den Wepfer in seiner Laufbahn in der Solothurner SP mitfeiern konnte.

Beim Kaffee kommt der abtretende Parteisekretär immer wieder auf das Persönliche zu sprechen, es ist ihm wichtig. Es war auch auf seine Initiative, dass man 2011 neben alt Regierungsrat Rudolf Bachmann († 2020) auch Gottfried Wyss († 2019) erstmals wieder an einen Parteitag holte und beide zu ihrem 90. Geburtstag speziell ehrte, nachdem die Partei 1985 mit Wyss gebrochen hatte und ihn nicht mehr als «ihren» Regierungsrat anerkannte. Wyss hatte das Zerwürfnis zwar nie verbittert, aber «es war die erste Einladung, die er seither angenommen hatte, diese Versöhnung hat ihm viel bedeutet», erzählt Wepfer.

Er gibt unumwunden zu:

«Ich hatte Mühe, mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, was ich noch Neues anpacken möchte.»

Aber in vier Jahren wäre das noch schwieriger geworden, da ist der Polit-Büezer Realist. Und der beste Zeitpunkt, das Feld für neue Kräfte zu räumen, sei unmittelbar nach den kantonalen Wahlen, so bleibe am meisten Zeit, den nächsten Wahlkampf vorzubereiten. Auch beim Abgang den Dienst an der Organisation im Auge, so wie sich das für einen Sekretär und Büezer gehört.