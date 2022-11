Der Bellacher Nils Güggi ist Chef der Stiftungsaufsicht

Auf einen Kaffee mit... Der ehemalige Bellacher Nils Güggi ist Chef der Stiftungsaufsicht – und wacht dabei über 70 Milliarden Franken Nils Güggi aus Bellach soll in Bern die eidgenössische Stiftungsaufsicht wieder auf Kurs bringen. Christina Varveris Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Nils Güggi aus Bellach ist Chef der eidgenössischen Stiftungsaufsicht. Christina Varveris

Er ist Leiter der eidgenössischen Stiftungsaufsicht, wacht über den Einsatz von rund 70 Milliarden Franken, ist direkt dem Generalsekretär des Bundesrates unterstellt und trotzdem ist man ständig versucht, Nils Güggi zu duzen.

Sei es den weissen Turnschuhen wegen, des federnden Schrittes oder der offenen Art: Nils Güggi ist kein klassischer Bundesbeamter. Er könnte auch Leiter eines innovativen Coffee Shops sein. Oder Gründer eines Künstlerportals.

Sein Büro hingegen ist tatsächlich bundesbernisch nüchtern und schlicht, um es positiv zu formulieren – einzig ein paar Bilder seines Schwiegervaters bringen etwas Farbe.

Seit eineinhalb Jahren arbeitet Nils Güggi nun an der Monbijoustrasse in Bern. Er übernahm einen Laden mit vielen Problemen, «vüu z vüu Boustelle» sagt er in breitem Solothurner Deutsch. Obwohl Güggi seit 1999 weg ist von Bellach, in Bern studierte und arbeitet und nun im Emmental lebt, pflegt er seinen Akzent mit Stolz.

«Solothurnerdeutsch ist der schönste Dialekt», sagt er lachend. Dass seine Kinder nun Emmentaler-Dialekt sprechen, geht ihm gegen den Strich, aber man kann ja nicht alles haben. «Dafür leben wir auf dem Land, wo die Kinder jederzeit raus gehen und ihre Freiheit geniessen können.»

Von Fröschen bis zu afghanischen Geldern

Während Papa in Bern aufräumt. Die Stiftungsaufsicht musste digitalisiert, das Image aufpoliert, die Finanzierung sichergestellt, die Organisation neu aufgestellt und die Abläufe vereinheitlicht werden. 5032 Stiftungen beaufsichtigt die Bundesbehörde: Von jener, die die Fröschliweiher schützen will, bis hin zu jener, neuen Stiftung, welche die eingefrorenen 3,5 Milliarden der Afghanischen Zentralbank verwalten wird, um sie nach der Krise dem Land wieder zurück zu geben.

Güggi und sein Team prüfen Jahresrechnungen, Protokolle und Tätigkeitsberichte. Das Ziel ist, dass sich niemand an den Stiftungsgeldern bereichert. «Das kommt in der Schweiz zum Glück selten vor», sagt Güggi. Trotzdem ist das Arbeitspensum hoch, die 90 Prozent, die er offiziell angestellt ist, reichen nicht aus. Einiges über 100 Prozent arbeite er im Moment, sagt er.

Aber jeweils montags bleibt er Zuhause und bekocht die Kinder, wenn die von der Schule nach Hause kommen. Und hat dann auch Zeit für eine Runde Mountainbiken oder Joggen.

Er bloggt – twittert aber nur noch selten

Stichwort Homeoffice. Ein Thema, das den Solothurner beschäftigt. Bereits vor, aber vor allem während der Pandemie schrieb er über die Probleme und Vorteile des Arbeitens von Zuhause aus. «Ich wollte aufzeigen, dass man sehr wohl arbeitet, auch im Homeoffice – und für gewisse Arbeiten sogar noch viel besser».

Erst wollte er ein Buch herausgeben, mit über 20 Texten zum Thema. Doch die Prioritäten haben sich verschoben, es wird wohl bei einem Blog bleiben. Auch twittern tut er – der sich als Social Media Addict bezeichnet – nun seltener. Gerade zu politischen Themen, will er sich aufgrund seiner Position beim Bund nicht mehr äussern.

Politik macht ihm aber Spass und in seiner neuen Heimat Emmental ist er auch aktiv. Ab Januar wird er als SP-Gemeinderat von Hasle bei Burgdorf das Ressort Bildung betreuen. Da freut sich der Sohn zweier ehemaliger Primarlehrer drauf: «Dieses Ressort ist mir wichtig».

