Auf einen Kaffee mit... Daniel Comiotto hat als Werkhofmitarbeiter nicht nur wegen dem Laub im Herbst besonders viel zu tun hat Daniel Comiotto arbeitet seit 15 Jahren für den Werkhof in Olten. In dieser Zeit hat er sich eine dicke Haut zugelegt und nimmt es gelassen, auch wenn sich die Leute mal daneben benehmen. Und er putzt gerne, nur nicht in den eigenen vier Wänden, dort überlässt er das seiner Frau. Christina Varveris Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Daniel Comiotto, Mitarbeiter Werkhof Olten Christina Varveris

Was er fast etwas persönlich nimmt, ist, wenn jemand zum Beispiel auf der Bank neben dem Kehricht sitzt, aber nach dem Essen seinen Müll nicht entsorgt. «Da steht manchmal provokativ Abfall neben den Kübeln», sagt Daniel Comiotto, «so a là: wirf du das weg, du wirst schliesslich bezahlt dafür». Das nervt ihn, aber nur ein bisschen. Comiotto ist die Ruhe selbst und er hat eine dicke Haut. «Schlämperlig» und herablassende Anfeindungen tut er mit einer Handbewegung ab: «Mir ist noch nie etwas Schlimmes passiert», sagt der 54-Jährige, «90 Prozent der Leute sind anständig».

Auch jener Schichtarbeiter, der durch den Lärm der Laubbläser morgens um 7 Uhr geweckt wurde und müde zu Comiotto ging, um ihm zu erklären, dass er jetzt schlafen müsse. «Aber wir müssen frühmorgens mit den Bläsern arbeiten», sagt der Werkhofarbeiter. Weil danach gingen die Läden auf, die Parkplätze füllen sich und dann könne man nicht mehr putzen.

Laub ist nicht das grösste Übel

Daniel Comiotto fährt in seinem kleinen Putzauto rassig den Berg hinauf zum Friedhof. Zur Zeit ist es vor allem das Laub, das die Werkhof-Leute auf Trab hält. Acht Mann stark ist das Team um Comiotto, vier fahren jeweils in den kleinen Wägeli umher, leeren und putzen die Abfallkübel und haben auch die berüchtigten Bläser dabei. Drei sind auf den grösseren Putzautos unterwegs und einer geht «Fötzele», das heisst mit der Zange losen Abfall zusammenlesen. Und was macht Daniel Comiotto am liebsten? «Keine Präferenz», sagt er. Das Schöne sei, dass man immer wieder rotiere im Team und so alle alles machen.

Aber nicht nur im Herbst gibt es viel zu tun, vor allem im Sommer muss quasi rund um die Uhr geputzt werden. «Je mehr Leute draussen sind, desto mehr Arbeit gibt es», sagt Comiotto. Wegwerfgeschirr der Döner-Buden und Fastfood-Ketten sind das Hautproblem. «Wir leeren am Morgen die Kübel und nach dem Mittag sind alle wieder voll», sagt Comiotto. Als er beim Werkhof anfing, hatte er Mühe damit, zu putzen und wenn er zurück kam, war alles wieder verdreckt. Aber nun, nach 15 Jahren, habe er sich daran gewöhnt.

Zuhause putzt die Frau

«Ich putze gerne», sagt er. In den eigenen vier Wänden halte er sich aber zurück, da sei die Frau am Ruder. Aber sonst mag er das Gefühl, das einen belohnt, wenn man aufgeräumt hat. «Man sieht, was man gemacht hat.»

Auch hier beim Friedhof oben, wo morgens die Wege vor lauter Laub nicht mehr zu sehen waren. Nasses Laub notabene. «Wenn es nass ist, kann man mehr in den Wagen laden», sagt Comiotto. Deshalb geht die Räumung heute schneller als auch schon. Bereits nach dem Mittag ist alles wieder sauber und in einer Ecke türmen sich die Laubhaufen. Übrigens werde nicht mehr alles Laub eingesammelt, sagt Comiotto. «An bestimmten Stellen, wie beispielsweise in Naturhecken lassen wir es liegen, da es natürlich abbaut und Insekten und Kleintieren Schutz gibt.»

«Auf das Geld passen die Leute besser auf»

Ob er schon mal etwas Besonderes gefunden habe? «Vodkaflaschen liegen manchmal im Park», sagt er. Besonders daran sei, dass sie häufig noch viel Inhalt hätten. Und Geld? Er lacht. «Ja, hin und wieder findet man eine 10er-Note, aber aufs Geld achten die Leute definitiv besser als auf ihren Abfall.» Der Friedhof ist geputzt, die Arbeit ist getan für heute. Den ganzen Tag draussen sein und putzen, mache ihn nicht müde. Nach dem Feierabend unternimmt der zweifache Vater gerne noch was, vor allem mittwochs freut er sich jeweils auf eine Runde Fussball mit den Stadthaus- und Werkhof-Kollegen.