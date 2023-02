Sehschärfe: Rekordhalter erinnert sich

Auf einen Kaffee mit ... Daniel Albisser hat ein richtiges «Adlerauge»: Was von seinem Rekord im Scharfsehen geblieben ist und warum er Autoscheinwerfer mit Vorsicht betrachtet Der Lostorfer fährt nachts ohne Fernlicht. Und zum Isebähnle braucht er auch im Alter von 58 Jahren keine Brille. Daniela Deck Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für den Sieg beim Sehwettbewerb in Olten gab es ein Wochenende im Berghotel. Patrick Lüthy

«Winzige Materialfehler zu sehen, gehört für mich zum Alltag. Die Schreibfehler der Lernenden habe ich jeweils quer durch den Raum gesehen, sehr zu ihrer Verblüffung», sagt Daniel Albisser. Seine aussergewöhnlich scharfen Augen haben nicht dazu geführt, dass er kleinlich geworden ist. Selten sitzt man beim Kaffee neben einem Menschen, der so aufgeschlossen und fröhlich ist.

Vielmehr hat diese Fähigkeit dazu geführt, dass Albisser ein Bewusstsein für normalsichtige Zeitgenossen und ihre Wahrnehmung der Umwelt entwickelt hat. Er sagt: «Andere Leute haben andere Stärken. Ausserdem kann ich mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, der einst so scharf gesehen hat. Die meisten Leute realisieren das wahrscheinlich gar nicht.»

Im Sommer 2004 hat Daniel Albisser den Sehwettbewerb der Pallaskliniken in Olten gewonnen. Auf 730 Meter Entfernung konnte der Lostorfer die zweitunterste Zeile auf einer riesigen Sehtafel (28 mal 13 Meter) entziffern, was einer Scharfsichtfähigkeit von 250 Prozent entspricht.

Der «Adler» ist kurzsichtig

Speziell daran: Der gelernte Elektromechaniker und frühere Automatiker- und Polymechaniker-Ausbilder war zum Zeitpunkt des Wettbewerbs bereits 39-jährig – und er ist kurzsichtig. Den Wettbewerb bestritt er mit Linsen. Ob er in den Zwanzigern womöglich über eine Sehschärfe von 320 Prozent verfügte, die ihm als höchst mögliche für den Menschen angegeben wurde, weiss niemand.

Was auf einem Modelleisenbahntriebwagen abgesehen vom Logo aufgedruckt ist, können viele Leute nur mit der Lupe lesen. Daniel Albisser kann auf solche Hilfsmittel verzichten. Patrick Lüthy

Geerbt hat er die guten Augen vom Vater. Doch dieser habe den Adlerblick als junger Mann ebenso wenig realisiert wie sein Sohn. «Im Jungschützenkurs ist mir nur aufgefallen, dass ich mit Schiessen etwas Mühe hatte», erinnert sich Daniel Albisser und lacht.

Die leichte Kurzsichtigkeit, die mit Mitte 20 zum Autofahren seine erste Brille nötig machte, war schliesslich nicht aussergewöhnlich. Erst Jahre später merkte Albisser, dass nicht alle Welt so viel sieht wie er: das winzige Haar, das zwischen Fassung und Brillant im Schmuck steckte, den die Verkäuferin ihm für seine Frau verkaufen wollte, Unregelmässigkeiten bei den Anschriften der Modellbahnen im Massstab 1:87 (H0), denen er einen Grossteil seiner Freizeit widmet.

Die Knacknuss beim Zauberer

Nach dem Sehwettbewerb lud der deutsche Zauberer Franklin «Mister Adlerauge» ihn in seine Fernsehsendung «Ausgetrickst – Die unglaubliche Show» ein. «Das hat mich bis an die Grenzen meiner Sehfähigkeit gefordert», erinnert sich Albisser.

Ausgestreckt auf einem Sofa musste er von einem Spiegel an der Decke des Studios ablesen, was die Probanden mehrere Meter entfernt auf Papier sahen. «Zwischen den hellen Scheinwerfern konnte ich die Schrift knapp erahnen, lesen konnte man das kaum nennen. Aber es hat geklappt.»

ARD-Archiv: «Ausgetrickst» vom November 2005 mit dem Lostorfer Daniel Albisser. ARD-Archiv

Nun, fast 20 Jahre nach dem Wettbewerb, betrage seine Sehschärfe gemäss seinem Optiker noch immer zwischen 120 und 150 Prozent. «Es ist manchmal schon ein bisschen hart. Ich sehe gewisse Sachen ohne Brille besser als meine Frau mit Brille», sinniert Albisser.

Schreckgespenst LED-Scheinwerfer

Nachts sieht er nach wie vor so gut, dass er auf das Fernlicht verzichtet. «Das ist besser für die Tiere», erklärt er. Uneingeweihte Beifahrerinnen und Beifahrer würden allerdings gelegentlich nervös. Denn er ist bei Neumond ebenso zuversichtlich unterwegs wie andere an einem sonnigen Mittag.

Er selbst kommt am Steuer nur in Schwierigkeiten, wenn ihm die neuen LED-Scheinwerfer nachts in die Augen zünden. Dann fühlt sich Albisser ebenso hilflos wie Leute, die unter Nachtblindheit leiden. «Es gibt einen Abschnitt auf der Strecke zwischen Stüsslingen und Lostorf mit Hügelkuppen. Da ist es besonders schlimm mit dem Blenden», sagt er.

Solche Sicherheitsrisiken ärgern ihn: «Die Wissenschaft erklärt uns, dass LED-Autoscheinwerfer nicht mehr blenden als die Scheinwerfer früher. Das stimmt einfach nicht.» Und weiter: «Wenn ich nachts schon nichts mehr sehe bei Gegenverkehr auf einer Bodenwelle, wie muss es erst für Menschen sein, die weniger Sehschärfe haben?»

Die Vorteile der Schichtarbeit

Die Adleraugen braucht Daniel Albisser heute nicht mehr, um die Fehler angehender Technikfachleute zu korrigieren. Nach einem Vierteljahrhundert als Ausbilder hat er umgesattelt. Vor vier Jahren wurde er bei einer Energiefirma Dispatcher auf der Netzleitstelle.

54-jährig arbeitete Albisser dort erstmals Schicht, in einem Alter, in dem viele Schichtarbeiter aufgrund von Gesundheitsproblemen auf Tagesarbeit umstellen müssen. Albisser ist begeistert von seiner Arbeit bei Tag und Nacht. Die Arbeit mit 16 Bildschirmen sei spannend, «das Team ist gut und der Chef erstklassig. Auch einmal tagsüber daheim zu sein, bedeutet für mich eine ganz neue Lebensqualität».

«Ich bin gerade dabei, Gleitsichtlinsen zu testen. Die sind super», sagt er. Auch Daniel Albisser wird älter. Den Durchblick verliert er dabei nicht. Nicht, dass er die Linsen zur Arbeit bräuchte. Aber zum Autofahren immer die Brille putzen zu müssen, das sei lästig.

Sehschärfe – das sagen die Pallaskliniken Bei einem gesunden Auge bestimmen Anzahl und Abstand der Sehzellen auf der Netzhaut über die Sehschärfe, wobei Kurz- und Weitsichtigkeit mit Sehhilfen korrigiert werden kann. Vorstellen kann man sich die Sehzellen wie Pixel auf einem Monitor. Das erklären die Pallaskliniken auf Anfrage. Die Angabe der Sehschärfe in Prozenten (mit 100 Prozent als normaler Sehfähigkeit) diene dazu, allgemein verständliche Angaben über das Auflösungsvermögen des Auges zu machen. Die Fähigkeit, scharf zu sehen, sei nicht abhängig vom Geschlecht. Bei anderen Fähigkeiten des Auges sieht das anders aus, wie die Pallaskliniken schreiben: «Tendenziell haben Frauen einen evolutionären Vorteil beim Farbsehen und Männer beim Kontrastsehen.» Von der «Rot-Grün-Schwäche» seien fast nur Männer betroffen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen