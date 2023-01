Michael Strebel: Der beste Parlamentskenner der Schweiz

Auf einen Kaffee mit ... «Da wusste ich: Das ist es» – wie der Solothurner Michael Strebel vom Bäcker-Konditor zum Mann wurde, der fast alles über Schweizer Parlamente weiss Michael Strebel ist wohl einer der besten Parlamentskenner der Schweiz. Er verliess gar einen wichtigen Job, um mehr über Politik zu forschen. Beim Kaffee erzählt er von falschen Vorstellungen über die Macht des Volkswillens und erklärt, wann ein Parlament stark ist. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Politologe Michael Strebel ist ausgebildeter Bäcker-Konditor, heute aber vorwiegend im wissenschaftlichen Umfeld tätig. Hanspeter Bärtschi

Er hatte einen sicheren und gut bezahlten Job. Doch Michael Strebel lockte es weg. Ende 2020 kündigte er seine Stelle als Ratssekretär des Solothurner Kantonsrates und verliess das Rathaus. Nicht etwa, weil er genug von der Politik hatte: Strebel hörte auf, um sich noch mehr mit Politik und Parlamenten zu beschäftigen.

Nun sitzt der 45-Jährige in einem Café in Solothurn, vor ihm liegt ein dickes Buch – sein Buch: das Schweizerische Parlamentslexikon. 550 Seiten, 600 Begriffe, 10'000 ausgewertete Dokumente: Hier wird alles erklärt, was man zu Parlamenten in der Schweiz wissen muss. Zwei Jahre lang hat Strebel – in seiner Freizeit – daran gearbeitet. Hobby und Beruf geht bei ihm fast in eins. Ein Mann mitten in der Politik, ohne Politiker zu sein.

Michael Strebel ist quasi infiziert mit dem Parlamentsvirus. Gerade eben war er in Berlin, dort hat er einen Lehrauftrag. Auch an Schweizer Fachhochschulen und Universitäten lehrt der freischaffende Politologe. Er forscht, berät Parlamente und Behörden und schreibt Zeitungsartikel. Als er in Solothurn aufhörte, da wurde er vom Grossen Rat in Bern engagiert. Er unterstützte die Kommission, die den Umweltskandal beim Blausee aufklärte. Verendete Fische, illegaler Abfall: 52 Personen wurden befragt, 6000 Akten angeschaut.

«Gelernt habe ich aber etwas Richtiges», sagt er beim Kaffee mit einem verschmitzten Lächeln. Strebel ist Bäcker-Konditor. Doch ein Onkel, der in der Politik war, und ein Berufsschullehrer weckten in ihm die Begeisterung für Politik und Staatskunde. Statt im Bäckerberuf zu bleiben, zog es ihn dann an die Uni. Noch während des Studiums absolvierte er, als erster Schweizer, ein Praktikum beim wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages.

«Da wusste ich: Das ist es», sagt Strebel beim Kaffee. Das Parlament sollte fortan seine Aufmerksamkeit erhalten. Wie kommen Entscheide zu Stande? Welche Aufgaben hat ein Parlament? Und wie nimmt es diese wahr? Das sind Fragen, die ihn interessieren.

So viel hat das Volk auch nicht zu sagen

Und warum ist das Parlament sein Hauptthema? «Es ist die Institution, die Gesetze bestimmt. Im Parlament wird die Grundlage des Zusammenlebens ausgehandelt», sagt Strebel. «In der Schweiz haben wir das Gefühl, dass wir als Volk über alles Wichtige abstimmen können», erklärt der Politologe. Dies sei aber nicht so. «Wir stimmen nur über einen kleinen Bruchteil dessen ab, was das Parlament entscheidet.»

485 Parlamente gibt es in der Schweiz. Und ja: Parlament ist nicht Parlament, weiss der Fachmann. Ein Beispiel: Mal wählt die Regierung ein Gremium, mal ist es das Parlament. Auch Solothurner Parlamente haben übrigens ihre Eigenarten: Der Kantonsrat ist das einzige Parlament in der Schweiz mit einem Verordnungsveto. Und der Oltner Gemeinderat war wohl das einzige Parlament, das während der Pandemie konsequent digital tagte.

Sonst allerdings ist der Kanton Solothurn eher ein Ort der Gemeindeversammlungen, nicht der Parlamente. «Sie gelten fast als Urform der Demokratie», sagt Strebel. Doch schon in der Westschweiz sieht es anders aus: In Neuenburg und Genf gibt es nur Parlamente. «Wird man dem Anspruch gerecht, wenn nur noch zwei Prozent der Stimmbevölkerung an die Gemeindeversammlung gehen?» Man kann Strebels Meinung erahnen. Im Gemeindeversammlungsland Solothurn aber sind Strebel und seine Partnerin auch nach dem Ende seiner Zeit im Kantonsrat geblieben. «Es gefällt uns», sagt er, der zuvor in Wetzikon gearbeitet hatte – als Parlamentssekretär.

Als er noch Ratssekretär im Solothurner Kantonsrat war: Michael Strebel 2018. Hanspeter Bärtschi

Die vergangenen drei Jahre waren für einen Beobachter wie ihn besonders spannend: Da war die Regierung, die mit Notverordnungen am Parlament vorbeiregierte. Und da war das Parlament, in dem sich plötzlich viel bewegte: Plötzlich sind elektronische Abstimmungen möglich. «Eigentlich müsste ein Parlament sich selbst regelmässig kritisch reflektieren, damit es seinen Einfluss geltend machen kann – wie von der Verfassung vorgegeben», sagt Strebel. «Die wenigsten tun dies jedoch.»

Und welche falschen Vorstellungen hat man vom Parlament? Die Debatten zwischen den Parteien, die nach aussen dringen, seien längst nicht alles, sagt Strebel. In den Kommissionen etwa werde sehr sachlich gearbeitet. Aussenstehende könnten in den Kommissionen nicht immer sagen, wer welcher Partei angehört. Und ja, diese Kommissionen, deren Arbeit kaum jemand kennt, sind aus Strebels Sicht besonders wichtig: «Ein Parlament kann der Regierung meist dann die Stirn bieten, wenn es ständige Sachkommissionen gibt.» Denn kritisch prüfen, Vorlagen verändern: Das sei Aufgabe eines Kantons- oder Grossrates. Und das gehe vor allem mit Sachwissen:

«Ein Parlament ist nicht da, um zu genehmigen, was die Regierung will.»

Es ist Arbeit, die kaum je an die Oberfläche kommt. Als zentrale Frage sieht es Strebel an, dass das Parlament dies auch gegen aussen sichtbar machen kann. Das ist auch das Ziel des dicken grossen Buches, das vor Strebel liegt: sein Parlamentarisches Lexikon. «Wenn sich jemand für Politik begeistern kann, habe ich ein Ziel erreicht.»

