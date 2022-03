Museum Altes Zeughaus Solothurn: Claudia Moritzi tritt ab

Auf einen Kaffee mit ... Claudia Moritzi übergibt die Leitung des Museums Altes Zeughaus in Solothurn in neue Hände Zu alten Rüstungen und Waffen kam Claudia Moritzi ja eigentlich quasi wie die Jungfrau zum Kind, als sie vor 12 Jahren im Alten Zeughaus anfing. Aber das Haus habe sie von Anfang an fasziniert, sagt die abtretende Museumsleiterin. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Claudia Moritzi hat einen Blick für die handwerkliche Ästhetik in den mittelalterlichen Rüstungen und Waffen. Hanspeter Bärtschi

«Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in einem Haus mit Waffen arbeite», sagt Claudia Moritzi lachend. Die 42-Jährige mit dem dunklen Lockenkopf aus der Region Greifensee erzählt, es sei ein Zufall gewesen, dass sie hier im beschaulichen Solothurn Leiterin des Museums Altes Zeughaus wurde.

Sie begann nach ihrem Geschichtsstudium und Jobs in Archiven und Museen in Zürich, vermittelt durch eine Studienkollegin, 2010 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zeughaus. Dann war sie Stellvertreterin der damaligen Museumsleiterin Carol Nater Cartier, die im Mutterschaftsurlaub war. Als diese das Museum 2013 verliess, übernahm Claudia Moritzi zusammen mit Jürg Räz die Leitung des Alten Zeughauses. Seit 2018 führte sie es alleine.

Der Krieg ist nicht Geschichte, leider

«Dieses Haus hat mich von Anfang an fasziniert, die Aura des Hauses mit dieser Sammlung an Waffen und Rüstungen.» Sie habe schon als Kind in Museen oft gedacht, wie es wohl wäre, wenn die Mauern reden könnten. Dass die Menschen schon so lange auf der Erde leben, wie stark sie die Erde prägen, habe sie schon immer beschäftigt.

«Spannend ist ja auch, wie sehr man als Mensch von seiner Zeit geprägt wird. Im Mittelalter hat man sich und die Welt ganz anders erlebt.» Auch die Eidgenossenschaft sei nicht immer friedlich gewesen. Die Diplomatie gebe es im heutigen Sinne noch nicht so lange. Allerdings hätten Waffen als Handwerk auch eine gewisse Ästhetik. «Sie erzählen zum Beispiel auch etwas vom Status des Trägers.»

Sie sei offen gewesen für Militärgeschichte, so Moritzi. Es werde alles interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Krieg sei etwas, das zur Geschichte gehört; «und leider ist er nicht Geschichte.» Das für Solothurn, die Ambassadorenstadt, wichtige Söldnerwesen werde nur von einem Teil der Bevölkerung so richtig wahrgenommen. «Aber es war entscheidend für den Reichtum dieser Stadt,» so Moritzi. Dass die Eidgenossen mit Söldnern in fremden Diensten viel Geld verdient hatten, wollte sie bekannter machen; das sei eines ihrer Ziele gewesen.

Jetzt geht plötzlich der Museumsalarm los; Moritzi steht ruhig auf und schaltet ihn ab; «Fehlalarm», sagt sie. Es sei viel passiert in diesen 12 Jahren, erzählt sie mit der ihr eigenen Offenheit und Freude weiter.

Zwischen 2014 und 2016 war das Zeughaus geschlossen, weil es renoviert werden musste. Gleichzeitig entwarf man ein neues Ausstellungskonzept. «Dazu gibt es sehr viele kleine, aber wichtige Details wie zum Beispiel die Auswahl der Objekte, die Anordnung, die Beschriftung und die Ausleuchtung zu überlegen.» Die Eröffnung 2016 war ein grosses Volksfest, es sei eine Freude gewesen.

Warum hört sie nach all den Jahren jetzt auf? «Es braucht sehr viel Energie, das Museum immer wieder voranzutreiben», sagt Claudia Moritzi nachdenklich. Es gebe eine gewisse Amtsmüdigkeit, es brauche wieder jemanden Neues mit frischem Blick. Dazu sei das aufwendige Pendeln von Greifensee her gekommen: «Ich bin total schollengebunden, werde aber Solothurn sehr vermissen.»

Sie habe auch ein tolles Team gehabt hier, man habe sich gegenseitig unterstützt und alle wollten das Museum weiterbringen. Ob sie als jüngere Frau und Chefin in einem Waffenmuseum nicht aufgefallen sei? Doch, wenn sie im Zug ein Buch über Artillerie gelesen habe, sei sie schon mal angesprochen worden darauf. «Aber wenn die Leute merken, dass man kompetent ist, wird man schnell akzeptiert.»

Einfach mal abschalten und den Kopf leeren

Auf die Frage, was sie nun vorhabe, strahlt sie: «Ich werde erst mal Urlaub machen mit meinem Partner. Ich habe den Kopf bis jetzt nicht frei gehabt, um mir etwas Neues zu suchen, aber sicher wird es im Kulturbereich sein.» Sie mache bald eine mehrwöchige Reise nach Kanada, wolle ihre Hobbys intensivieren, wie Biken und Tauchen. Es mache ihr keine Angst, dass sie vorerst keine neue Stelle habe, «einfach mal abschalten und den Kopf leeren.»

Moritzis Nachfolger wird der Historiker Adrian Baschung. Der 45-Jährige wohnt im bernischen Mittelland und war unter anderem Assistenzkurator Sammlungen und wissenschaftlicher Mitarbeiter am schweizerischen Nationalmuseum sowie Mitarbeiter in der Sammlung im Museum Burg Zug. Er tritt das Amt am 1. April an.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen