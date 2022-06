Barbara Colpi, neue USA-Korrespondentin von Radio SRF

Auf einen Kaffee mit ... Barbara Colpi – die gebürtige Hägendörferin wird USA-Korrespondentin von Radio SRF Die Journalistin Barbara Colpi ist in Hägendorf aufgewachsen und wird bald für Radio SRF aus den USA berichten. «Es ist ein Traum, der sich verwirklicht», sagt sie zu ihrem neuen Job. So viel ändern wird sich anderseits auch wieder nicht, zentral b leibt für sie: Man muss die Menschen gern haben. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Tasse ist ein Souvenir einer USA-Reise zum «House on the Rock» in Wisconsin. Philipp Kissling

Barbara Colpi verlegt ihren Lebensmittelpunkt von Lausanne in die US-Hauptstadt Washington, um für das Schweizer Radio SRF und News Digital aus den USA zu berichten. Ein Traumjob? «Ich freue mich extrem», sagt Colpi. «Ich bin natürlich aufgeregt und habe Respekt, aber es stimmt, es ist ein Traum, der sich verwirklicht.»

Keiner notabene, auf dessen Verwirklichung sie bewusst hingearbeitet hätte, eher eine Gelegenheit, die sie ergreift. Sie habe ihre berufliche Laufbahn nie geplant, jeder Schritt habe sich ergeben. So geschehen während des Studiums, als ihre freie Mitarbeit für Radio Fribourg in einer Festanstellung mündete. Später erfolgte der Wechsel in die SRF-Sportredaktion, der sie zehn Jahre angehörte. Nun, nach sechs Jahren als Westschweiz-Korrespondentin, ist es Zeit für eine Rochade.

Colpi hätte sich auch andere Länder vorstellen können, Frankreich zum Beispiel oder Italien, weil sie eine Zeit lang in Palermo gelebt hatte. Der Umzug in die USA ist nun ebenfalls eine Rückkehr, denn als 17-Jährige war sie Austauschschülerin in Colorado.

Man kann einfach so Leute anrufen

Das Leben in anderen Gegenden den Menschen in der Schweiz näherbringen, ist ihr Ding. «Ich bin mega gern Korrespondentin», sagt sie. Wenn sie darüber sinniert, was ihren Beruf ausmacht, scheint sie selber zu staunen über ein ebenso simples wie wirkungsvolles Instrument: «Als Journalistin kann ich einfach so Leute anrufen.»

Und persönlich treffen, wie zum Beispiel den Fischer, der sich bitterbeklagt über die Kormorane, die ihm im Neuenburgersee die Fische wegfressen.

Dass sich Colpi auch die Gegenseite, die Vogelschützer, anhört, um die neutrale Sicht auf die Dinge zu transportieren, gehört zum journalistischen Handwerk. Ebenso die technische Arbeit im Studio, die das Jobprofil der Radiomacherin abrundet. «Ich muss mich mit ganz vielen Tonaufnahmen beschäftigen und sie so verarbeiten, dass die Hörerinnen und Hörer das Gefühl haben, sie seien selber auf dem Fischerboot.»

Als Korrespondentin müsse sie gut organisiert sein, vorausschauend planen und oft «multitasken», also verschiedene Dinge gleichzeitig tun. Darüber hinaus sei in erster Linie Flexibilität gefragt, denn Korrespondentin sei man 24 Stunden lang. Die 47-Jährige erklärt:

«Man muss bereit sein, ohne Dienstplan zu arbeiten und ein Nachtessen mit Freunden kurzfristig abzusagen, wenn die Situation es erfordert.»

Zuerst der Job, dann das Privatleben. «Ich habe glücklicherweise einen verständnisvollen Mann, der mir den Rücken stärkt.»

Mögliches erstes Reiseziel ist Arizona

Colpi rechnet damit, dass in den USA neben der Tagesaktualität das Abtreibungsgesetz weiter für Gesprächsstoff sorgen und die im November stattfindenden Zwischenwahlen ihre Schatten vorauswerfen.

Zunächst aber stehen die Vorwahlen auf dem Programm. In diesem Zusammenhang könnte ihre erste Reise als USA-Korrespondentin nach Arizona führen, wo am 2. August gewählt wird. «Arizona gilt als umstrittener Staat, und die Vorwahlen geben Aufschluss darüber, wie gross die Unterstützung für Donald Trump ist», erklärt Colpi.

Dass ihre Beiträge künftig womöglich ein grösseres Publikum erreichen als bisher, beeinflusst ihre Arbeit nicht. «Ich werde in Washington ebenso demütig an die Arbeit gehen wie damals bei Radio Fribourg, da muss ich nichts verändern. Ich weiss um meinen Auftrag und meine Verantwortung.»

Kritik muss man ertragen, aber sie lässt nie ganz kalt

Als SRF-Journalistin ist es sich Colpi gewohnt, im Schaufenster zu stehen und Kritik ausgesetzt zu sein. Sie nennt zwei Beispiele: «Bei Bern-ZSC meinten die Zürcher aufgrund meines Solothurner Dialekts, ich sei für den SCB, dabei war ich für keinen der beiden. Und als ich fürs Fernsehen Velorennen kommentierte, hat es auch nicht alles gepasst.»

Die Kritikkultur habe sich verändert mit den Social-Media-Kanälen. «Kritik lässt einen nie ganz kalt, aber damit muss man umgehen. Hasstiraden nehme ich nicht ernst, aber wenn jemand fundiert argumentiert, höre ich zu», sagt Colpi. Intern werde ohnehin stets über die Qualität der Beiträge gesprochen. «Ich will wissen, woran ich bin und suche deshalb aktiv die Kommunikation und das Feedback.»

Ob Lausanne oder Washington, grundsätzlich wird sich die Arbeit Barbara Colpis nicht verändern. Eine Umstellung betrifft die Zeitverschiebung. Als USA-Korrespondentin muss sie früh aus den Federn, um Beiträge für die Abendsendungen, zum Beispiel das «Echo der Zeit», zu erarbeiten. Und wiederum spätabends muss sie parat sein für Einschaltungen, die die bereits wieder ausgeschlafene Schweiz zum Zmorge hören kann.«Da muss ich den Rhythmus wohl erst finden», schätzt sie.

Ein Rucksack voller Geschichten

Colpi verlässt die Schweiz mit einem Rucksack prall gefüllt mit Geschichten, die sie als Journalistin prägten. Geschichten wie der tödliche Unfall des kanadischen Skicrossers Nik Zoricic, über den sie 2012 aus Grindelwald berichten musste: «Das ist mir wahnsinnig eingefahren.»

Geschichten wie der Europa-Meister-Titel der Eiskunstläuferin Sarah Meier in ihrem letzten Wettkampf in Bern, die für so viele positive Emotionen sorgte: «Ich war live dran, Meier weinte und mir kamen selber die Tränen, aber ich musste trotzdem weiter reden.»

Eine Geschichte aus ihrer Zeit in der Westschweiz bleibt ihr in besonderer Erinnerung: «Während der Pandemie wurden in einem Genfer Hotel Obdachlose untergebracht, und da war diese Frau, die reden wollte. Ich hörte ihr einfach nur zu.» Ein spezieller Moment, der ihr einmal mehr gezeigt habe, dass man als Journalistin «aller Gattung Menschen» auf Augenhöhe begegnen müsse, Bundesräten ebenso wie Randständigen.

Die wichtigste Eigenschaft wird Barbara Colpi auch als USA-Korrespondentin zu speziellen Momenten verhelfen: «Als Journalistin muss ich die Menschen gern haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen