Inva mobil Solothurn: Geschäftsführerin mit vielen Berufen

Auf einen Kaffee mit ... Andreia da Costa, Geschäftsführerin Inva mobil Solothurn: «Mobilitätsbehinderte Personen sollen voll am Leben teilnehmen können»

Andreia da Costa geniesst es, neben ihrem Engagement als Geschäftsführerin bei Inva mobil Solothurn weiterhin selbst als Fahrerin tätig zu sein. Hanspeter Bärtschi

Die kürzeste Fahrt, die Andreia da Costa für Inva mobil absolviert hat, war ein Kilometer, die längste zum Inselspital in Bern. Dabei wurde sie Anfang letztes Jahr eigentlich gar nicht für den Fahrdienst eingestellt, sondern mit einem 40-Prozent-Pensum für die Disposition in der Zentrale im Solothurner Grabackerquartier.

«Es dauerte nicht lange und ich habe die erste Fahrt gemacht», erinnert sie sich. «Darauf möchte ich auch heute neben der Büroarbeit nicht verzichten. Werktags fahre ich ein Kind zur Schule.» Veränderung ist für Andreia da Costa die einzige Konstante im Berufsleben.

Gelernt hat sie Verkäuferin, dann führte sie ein Café, war, wie sie sagt, in mehreren Firmen in der Geschäftsleitung tätig und baute sich neben der Familie mit zwei Kindern am Wohnort in Utzenstorf eine Boutique für Innenausstattung auf.

Und jetzt der radikale Schnitt zum Engagement zu Gunsten von Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Warum? «Den Grundstein legte in meiner Kindheit mein Cousin. Er litt an einer Muskelkrankheit, an der er im Jugendalter starb», erzählt die Inva mobil-Geschäftsleiterin in ihrem Büro im zweiten Stock, inzwischen im Vollzeitpensum angestellt. Durch die geschlossene Verbindungstür zur Disposition dringen gedämpft die Stimmen ihres Teams, das die Fahrbestellungen entgegennimmt und koordiniert.

Kunden in den Ausgang oder zu Sportveranstaltungen bringen

Mit ein, am liebsten zwei Tagen Vorlauf, meldet die Kundschaft ihre Bedürfnisse und Wünsche an, per Telefon, E-Mail oder über die Website des Fahrdienstes. 2368 Kundinnen und Kunden vom Schulkind bis zur Rentnerin waren es letztes Jahr. Vom Stützpunkt Solothurn aus wurden mehr als eine halbe Million Kilometer gefahren, der Löwenanteil für Spital- oder Schulbesuch.

«Manche unserer Fahrgäste gehen gern in den Ausgang oder zu Fussballspielen. Letzthin durfte eine Fahrerin einen Gast ins Blumengeschäft begleiten. Solche Highlights bei der Arbeit machen im Team natürlich sofort die Runde und alle freuen sich», sagt da Costa.

Ihrer Beobachtung nach ist die gesellschaftliche Toleranz für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gut verankert. Dennoch ist sie überzeugt: «Es bleibt noch viel zu tun. Menschen mit Beeinträchtigungen müssen sich den Zugang zu Aktivitäten noch immer hart erkämpfen. Dabei können wir, die uns frei bewegen, so viel Wertvolles von diesen Leuten lernen.»

Personen im Rollstuhl, hier Matyas Sagi-Kiss, sind im Alltag mit unzähligen Hindernissen konfrontiert. Der Verein Inva mobil ermöglicht und erleichtert ihnen Tätigkeiten, die für die grosse Mehrheit der Gesellschaft selbstverständlich sind, zum Beispiel reisen und Freunde besuchen. Ann-Kathrin Amstutz

Dafür, dass Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer zum Einkaufen, ins Schwimmbad und ins Konzert kommen, vom Arztbesuch ganz zu schweigen, leisten die 41 Mitarbeitenden von Inva mobil Solothurn Unterstützung, rund um die Uhr und auch an Feiertagen, wobei Nachtfahrten gemäss der Geschäftsführerin selten seien. Die Fahrerinnen und Fahrer würden oft zu Vertrauenspersonen ihrer Kundschaft, sagt da Costa. Wann immer möglich, achte die Disposition auf stabile Paarungen.

Fahrzeuge mit speziellen Rücken- und Kopfstützen

«Unsere 26 Fahrzeuge sind mit Futuresafe, das heisst Rücken- und Kopfstützen für den Rollstuhl, ausgerüstet», sagt da Costa. Sie erlebt einen steilen Einstieg in ihr Amt. Denn heuer steht die Erneuerung der dreijährigen Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton und den Gemeinden an.

«Ich hoffe sehr, dass alle 31 Gemeinden, die bisher mit uns zusammenarbeiten, uns die Treue halten und noch viele neue dazu kommen.»

Je nach Alter, Behinderungs- oder Krankheitsbild werden die Leistungen von Inva mobil von unterschiedlichen Kostenträgern vergütet. In manchen Fällen ist das die IV, doch für Personen im Rentenalter ist der Verein auf die Unterstützung der Einwohnergemeinden angewiesen. Ein Teil der Kundschaft berappt die Fahrten aus der eigenen Tasche, besonders im Fall von Rehabilitation nach einer Operation oder einem Unfall.

Brigitta Galli (rechts) leitete die Geschäftstätigkeit des Vereins während zehn Jahren. Anfang Mai hat sie Andreia da Costa das Steuer übergeben. zvg

Daneben ist der Verein dringend auf Spenden angewiesen. «Nur dank unserer Gönnerinnen und Gönner können wir unsere Fahrzeuge warten, Geschäftskleider kaufen und die Mitarbeitenden weiterbilden», zählt da Costa auf.

Coronafahrten und ein neuer Auftrag

Ihr Telefon klingelt. Die Buchung einer Fahrt aus dem Paraplegikerzentrum nach Solothurn steht an. Andreia da Costa notiert Name und Adresse, erkundigt sich nach speziellen Bedürfnissen der Kundin und fragt, auf welcher Station die Frau abgeholt werden soll, ob eine Begleitung am Zielort gewünscht wird. Dann bringt sie ihre Notizen ins Teambüro, wo die Fahrt im Computer erfasst wird.

Zurück am Tisch blickt sie zurück auf die Zeit der Pandemie:

«Wir gehörten zu den wenigen Organisationen im Kanton, die Coronafahrten gemacht haben und übrigens aktuell noch immer machen.»

Für den Fahrdienst sei diese Aufgabe freiwillig. «Bisher haben wir immer genügend Freiwillige gefunden. Diese Dienstleistung wird von unserer Kundschaft sehr geschätzt.»

Wir haben ausgetrunken, die Arbeit ruft. Bald schon ist es wieder Zeit für Andreia da Costa, selbst ins Auto zu steigen und den «Hut» der Geschäftsführerin mit dem der Fahrerin zu vertauschen.

