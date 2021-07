Auf einen Kaffee mit... Dieser Oberbuchsiter war der beste Solothurner Pistolenschütze am «Eidgenössischen» Andreas Kissling hat die Begeisterung für den Schiesssport gewissermassen in den Genen. Angefangen hat es mit einem Jungschützenkurs, dann übte er mit der Pistole seiner Mutter. Und auch schon brachte die siebenköpfige Familie Kissling 13 Kränze von einem Feldschiessen heim. Denise Donatsch 17.07.2021, 05.00 Uhr

«Die Tagesform muss halt einfach stimmen.» Andreas Kissling hadert nicht mit dem verpassten Podestplatz am eidgenössischen Schützenfest. Bruno Kissling

Obwohl Andreas Kissling laut eigener Aussage in seinen Anfängen als Schütze nicht besonders ambitioniert war, hat er es weit gebracht. Schoss er sich doch auch am eidgenössischen Schützenfest 2021 in Emmen mit seiner Randfeuerpistole einmal mehr bis in den Königsfinal. Vom Ehrgeiz so richtig gepackt wurde der Mann mit dem präzisen Auge und der ruhigen Hand im Jahr 2004, als er als Aussenseiter das kantonale Schützenfest in Appenzell Innerrhoden überraschend gewann. Seither hat ihn der Wettkampfgeist nicht mehr losgelassen.

In erster Linie gewann Kissling in den letzten zwei Jahrzehnten mit seiner Pistole, aber auch mit dem Gewehr diverse Schützenwettkämpfe; im Jahr 2005 war er gar Pistolen-Schützenkönig des eidgenössischen Schützenfests in Frauenfeld. Begonnen hat die eindrucksvolle Sportkarriere des mittlerweile 41-jährigen Oberbuchsiters mit der Teilnahme an einem Jungschützenkurs im Jahr 1996.

«In den Schiesssport eingestiegen bin ich erst einmal mit Gewehr, bald darauf kam aber die Pistole dazu.» Dies, weil sich seine Mutter – ebenfalls aktive Schützin – zu dieser Zeit eine Pistole kaufte, die er mitbenutzen durfte. Überhaupt stammt Kissling aus einer schiessbegeisterten Familie – und es kam sogar einmal vor, dass die siebenköpfige Familie von einem Feldschiessen 13 Kränze mit nach Hause nahm.

In den vielen Trainings mit Gewehr und Pistole im heimischen Schützenverein stellte Kissling bald fest, dass ihm die Pistole besser liegt als das Gewehr. «Beim Schiessen mit Gewehr bin ich auf mein schwächeres rechtes Auge angewiesen, da ich Rechtshänder bin.» Diesen Nachteil gebe es bei der Pistole nicht; dort spiele es keine Rolle, mit welchem Auge man ziele, weswegen er mit Pistole schlicht besser schiesse.

Nachdem das eidgenössische Schützenfest 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, konnte es heuer stattfinden. In der Qualifikation, die wie immer im Vorfeld des «Eidgenössischen» stattfand, erreichte Kissling den hervorragenden dritten Rang und qualifizierte sich somit für das nationale Schützenfest. Dieses fand vom 11. Juni bis zum 11. Juli in Emmen unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Coronaverordnungen statt. Natürlich zur Freude von Andreas Kissling:

«Es tat gut, die vielen Bekannten wieder einmal zu sehen und mit ihnen herumzuspassen.»

Die Spässchen dienten vor allem dazu, die innere Anspannung etwas zu senken, die an so einem Anlass wohl in allen Teilnehmenden herrschen würde. Die Nervosität hinderte Kissling jedoch nicht daran, im Final eine souveräne Leistung zu zeigen und als Fünftplatzierter in den Königsfinal einzuziehen; dies ist schweizweit nur den acht besten Schützen vergönnt.

Dort lief es für den Meisterschützen jedoch alles andere als rund. «Die erste Runde schloss ich mit dem Maximum von 100 Punkten ab, aber bei der zweiten Runde hat es mir eine 46 reingeschneit.» Dieses unerwartet schlechte Ergebnis bedeutete das sofortige Aus für den ehemaligen Schützenkönig, welcher den Rest des Wettkampfs nur noch als Zuschauer mitverfolgen konnte.

«Besonders ärgerlich war für mich, dass ich normalerweise nie weniger als 71 Punkte erreiche und keine Chance mehr hatte, den Rückstand wieder aufzuholen.» Dennoch sei er glücklich darüber, sein Ziel, sich für den Königsfinal zu qualifizieren, erreicht zu haben, auch wenn sein Wunsch nach einem Podestplatz unerfüllt blieb.

Kissling schloss das «Eidgenössische» schliesslich mit dem immer noch sehr beachtlichen siebten Rang der Schützenkönigsausstiche in der Disziplin «Pistole 50 m» ab. Vom «verpatzten» Königsfinal lässt sich Andreas Kissling jedenfalls nicht entmutigen. Zu bewusst ist dem erfahrenen Schützen, dass Sieg und Niederlagen neben dem Können auch eine Frage der Tagesform sind, und die müsse halt einfach stimmen.

Guten Mutes bereitet er sich darum auch weiterhin mit viel Disziplin auf kommende Wettkämpfe vor. Und seinem sportlichen Ziel, in jedem Schweizer Kanton mindestens einmal das kantonale Schützenfest zu gewinnen, bleibt er sowieso treu.