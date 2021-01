Armee hatte mit technischen Problemen zu kämpfen

Rund 40 Prozent der Rekrutinnen und Rekruten starteten die RS im Homeoffice – via Distance-Learning. Damit habe die Schweizer Armee «Neuland betreten», heisst es auf deren offizieller Website. So verlief nicht alles ganz reibungslos. In den ersten Tagen hatte man mit technischen Problemen zu kämpfen, teils konnten die Daheimgebliebenen sich gar nicht anmelden und mit der Plattform lernen. «Es wollten sich wohl alle auf einmal einloggen», schätzt der 20-jährige Jan Egloff. «Dann ging gar nichts mehr.» Er sei zu Beginn eine Stunde vor dem PC gesessen und es habe nur geladen. Dann erhielt man den Befehl, eine Woche später mit dem Tool zu beginnen, Reglemente beispielsweise konnte man schon zuvor herunterladen und anschauen. «Jetzt funktioniert es gut», berichtet der Rekrut. Zudem hat er für die erste Woche auch eine Lösung gefunden: «Ich habe meist am Abend gelernt, so von 21 bis 24 Uhr, weil viele andere dann nicht online waren.»