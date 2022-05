Verena Diener tritt als Präsidentin der Solothurner Spitäler ab

Auf einen Kaffee mit ... 15 Jahre lang Präsidentin der Solothurner Spitäler: Nur beim Neubau des Bürgerspitals würde Verena Diener heute etwas anders machen Kürzlich hat Verena Diener ihr Amt als Verwaltungsratspräsidentin der Solothurner Spitäler AG abgegeben – nach 15 Jahren. Wieso Dornach nie geschlossen wurde, was sie beim Neubau heute anders machen würde und wieso es selbstverständlich sein sollte, dass die soH die Coronamillionen bekommt. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Verena Diener beim Generationenhaus in Bern. Raphael Karpf

«Ein Spital zu verselbstständigen, das ist ein wenig wie in einer Familie, wenn die Kinder eigenständig werden. Man muss ihnen Vertrauen geben, aber hier und dort noch flankierend zur Seite stehen.»

Als Verena Diener diesen Vergleich macht, sitzt die vierfache Mutter – passenderweise – im Garten hinter dem Generationenhaus in Bern.

Wäre die Solothurner Spitäler AG in ihrer Anfangszeit tatsächlich ein Kind gewesen, wäre Diener so etwas wie die Adoptivmutter gewesen. Sie sprang ein, als ein Elternteil verstarb. Prägte die soH, fast immer aus Hintergrund heraus. Und nun, 15 Jahre später, kann sie es ruhiger angehen lassen. Ihr Amt als Verwaltungsratspräsidentin hat sie kürzlich abgegeben.

Eigentlich war Rolf Ritschard für das Amt vorgesehen

Dabei wäre sie für dieses Amt gar nie vorgesehen gewesen. Rolf Ritschard, der 2006 als Gesundheitsdirektor zurückgetreten war, hätte die Solothurner Spitäler zu einer eigenständigen AG umformen sollen. Bis dahin waren sie noch Teil der Verwaltung. Doch im Januar 2007 verstarb Ritschard völlig überraschend auf einem Spaziergang.

«Das war ein grosser Schreck», erinnert sich Diener. Auf der Suche nach einem Nachfolger fragte der damalige Gesundheitsdirektor Peter Gomm Verena Diener an. Sie war zu diesem Zeitpunkt noch Gesundheitsdirektorin im Kanton Zürich, hatte ihren Rücktritt aber schon angekündigt. Und so kam es, dass eine Zürcherin Präsidentin der noch jungen soH wurde.

Das sei nicht unbedingt ein Nachteil gewesen, sagt sie.

«Ich hatte als Aussenstehende keinen Druck, ein zweiter Rolf Ritschard zu werden.»

Jemand aus dem Kanton hätte diesen Druck wohl gehabt, glaubt sie.

Was unterscheidet Solothurn und Zürich?

Gänzlich fremd war ihr der Kanton Solothurn sowieso nicht. Ihre Grossmutter, zu der sie eine innige Beziehung pflegte, stammte aus Grenchen.

«Eigentlich kannte ich Solothurn bereits – aus ihren Erzählungen. Ich kannte den Jura, den Weissenstein, die Sprache.»

Auch vieles an der Mentalität, die so ganz anders sei als in Zürich, sei ihr vertraut gewesen.

Gewisse Entscheide würde man sich hier lieber zwei oder drei Mal überlegen. Und nie so forsch auftreten wie in Zürich. Allerdings habe sich die soH in den ersten Jahren darum auch nur langsam entwickelt, sagt Diener.

Doch vielleicht sei auch das gar nicht so schlecht gewesen. Waren die Herausforderungen doch auch so gross genug. Zum Tod Ritschards und der Verselbstständigung der soH kamen grosse Veränderungen im Gesundheitssystem dazu: Die neue Spitalfinanzierung mit Leistungsaufträgen und Fallpauschalen wurde eingeführt.

«Für die Unternehmen war das wie ein anderer Planet», erinnert sich Diener. Ein anderer Planet, auf dem Kosten und Transparenz plötzlich eine ganz andere Rolle spielten.

Schliessung Dornachs gab oftmals Diskussionen

Ein Sonderfall in der soH war schon immer Dornach, das kleinste Spital im Kanton. An so mancher Verwaltungsratssitzung habe man über eine mögliche Schliessung diskutiert, sagt Diener. Schliesslich entschied man sich dafür, den Standort beizubehalten. Zum Glück, wie sie heute sagt. Dass der Entscheid richtig war, habe sich aber erst im Nachhinein herausgestellt. «Als Verwaltungsrat muss man immer wieder den Mut haben, etwas zu entscheiden, und sich beim Schicksal bedanken, wenn es gelingt.» Und dazu stehen, wenn etwas misslingt.

Darf man Eltern fragen, ob sie an der Erziehung ihres Kindes etwas bereuen? Scheint heikel. Eine Verwaltungsratspräsidentin darf man das zum Glück.

«Im Nachhinein ist man immer schlauer», sagt Diener. Was sie heute wohl anders machen würde, ist die Planung des Neubaus. Das Gebäude wurde vom Kanton in einem Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Auch die äussere Ästhetik war für ihn ein Kriterium. Nur: Wie das Gebäude von aussen aussieht, kann der soH grundsätzlich egal sein. Wichtig ist einem Spital, dass die Operationssäle auf dem modernsten Stand sind, es auf dem Notfall genügend Platz hat und die Spitalatmosphäre patientenfreundlich ist.

Trotzdem muss die soH nun die Mehrkosten des Baus, die einzig aus ästhetischen Überlegungen entstanden, via Fallpauschalen berappen. «Im Grunde hätte der Kanton dafür aufkommen müssen», sagt Diener. Doch damals habe das Bewusstsein dafür gefehlt.

Nie das Rampenlicht gesucht

Als Verwaltungsratspräsidentin suchte Diener nie das Rampenlicht. Viele dürften sie überhaupt nur als Politikerin kennen – bis 2015 war sie für die GLP im Ständerat. Für sie ist das ein Kompliment: «Ich brauche auf meinem Kopf keine Lorbeeren. Die braucht die soH.» Wichtig sei einzig, wie die soH dastehe.

Und? Wie steht die soH heute da? Richtig gut, freut sich Diener, die in 15 Jahren keine einzige Verwaltungsratssitzung verpasste. Sie sagt:

«Heute kann sich die soH gut messen mit den übrigen Schweizer Spitälern»

Wobei Geld heute noch genauso für Diskussionen sorgt wie 2007. 20 Millionen Franken möchte die soH für die Corona-Ausfälle, die 2021 entstanden sind. Es gibt auch Stimmen, die verlangen, dass die soH dieses Defizit selbst berappt.

Diener schüttelt den Kopf. «Was die soH während der Pandemie geleistet hat, war wie ein Leistungsauftrag für die Bevölkerung, bei dem nie darüber geredet wurde, was die soH dafür erhält.» Aber jede Leistung habe ihren Preis, und diese sei nun mal nicht vollständig von den Krankenkassen gedeckt. Niemand würde einem Schreiner einen Auftrag geben und danach sagen: «Das möchte ich gar nicht bezahlen.»

Eigentlich wollte sie schon früher zurücktreten

Wäre alles nach Plan verlaufen, hätte Diener ihr Mandat wohl schon vor zwei Jahren abgegeben. Doch der Bezug des Neubaus in Solothurn verzögerte sich. Und plötzlich war da noch eine Pandemie. Definitiv der falsche Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze.

«Die vergangenen zwei Jahre waren sehr intensiv», sagt Diener. Aber sie relativiert. Nicht nur im Gesundheitswesen: Für so viele Menschen seien die vergangenen zwei Jahre schwierig gewesen. Und trotz allem:

Wenn sie sich die Weltbevölkerung anschaue, welche Fragestellungen es dort gebe – Wasserknappheit, Hunger, Krankheiten, Krieg – «dann sitzen viele von uns in der Schweiz im Schlagrahm». Und selbst während der Pandemie, in dieser schwierigen Zeit, da habe es wirtschaftliche Hilfen gegeben,

«da reiben sich andere Menschen auf dem Planeten die Augen».

Vielleicht habe die Pandemie das Bewusstsein dafür geschärft, wie privilegiert die Schweiz war, sagt sie. Und vielleicht gebe es auch wieder Zeiten, in denen man nicht für alles ein Care-Team zur Verfügung habe. «Vielleicht haben der Wohlstand und die rasche Befriedigung von Bedürfnissen, wie wir es in den letzten 20 Jahren gefördert haben, die Menschen blind dafür gemacht, was es heisst, Eigenverantwortung für sich und sein Umfeld zu übernehmen.»

Egal wie intensiv die letzten Jahre auch waren – immer habe sie ihren Job mit Herzblut gemacht. «Eltern fragt man nicht: Wie viel Zeit brauchen sie, um Eltern zu sein.» Sie sind es einfach. Wenn es gut läuft und die Kinder flügge sind, könne man sich zurücklehnen. Dann gebe es aber wieder holprige Zeiten, da müsse man wieder stärker präsent sein. Zumindest für die soH muss Diener das nun nicht mehr.

