Auf einen Kaffee ... Elisabeth Ritschard näht aus Leidenschaft weiter – auch wenn sie es jetzt etwas ruhiger angehen lassen will Der pensionierten Damenschneiderin aus Biberist liegt es am Herzen, dass junge Frauen ein perfekt passgenaues Brautkleid tragen können. Das sei ein Liebesdienst, sagt sie. Loriana Zeltner Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kürzer treten ja, aber das Nähen ganz aufgeben? Kommt für Elisabeth Ritschard nicht in Frage. Tom Ulrich

Wenn es nur nach dem Alter ginge, könnte Elisabeth Ritschard Nadel und Faden eigentlich schon lange beiseitelegen. Das Nähen ganz aufgeben? Daran denkt die pensionierte Damenschneiderin aus Biberist zwar noch nicht, aber gemächlicher möchte sie ihren Alltag angehen.

Das Nähen begleitet Elisabeth Ritschard schon ihr Leben lang: «Eigentlich wollte ich Handarbeitslehrerin werden. Die Lehre als Damenschneiderin war der erste Schritt auf diesem Weg. Nach dem Lehrabschluss wollte ich noch weitere Bereiche kennen lernen. Ich war im Kinderheim, arbeitete in der Kinderbetreuung eines Hotels, bis ich in der Schneiderei eines Gefängnisses landete. Dort durfte ich Gefangene bei kleineren Nähprojekten begleiten.»

Dann kamen die Heirat, ein Umzug nach Biberist und schon bald die eigene Familie. Auch als die Familie im Vordergrund stand, gab sie das Nähen nie ganz auf.

Das perfekte Hochzeitskleid: Ein Liebesdienst

«Als die Kinder ausgeflogen waren, hatte ich die Gelegenheit, ein Brautmodegeschäft zu übernehmen.» Zehn Jahre lang kleidete Elisabeth Ritschard ihre Kundinnen und Kunden für den wichtigsten Tag in deren Leben ein. Bis das Atelier Perle seine Türen wegen des boomenden Onlinehandels für Brautmode schloss. Heute – über sechs Jahre später – rattert die Nähmaschine noch für Änderungs- und Flickarbeiten. «Die Leute bringen oft Alltagskleidung vorbei, besonders gerne die abgewetzte Lieblingsjeans und Jacken mit ausgerissenen Reissverschlüssen.»

Immer wieder kämen Frauen vorbei, die ihr Brautkleid passgenau haben möchten. «Es ist für mich ein Liebesdienst, dass die Frauen ein perfektes Hochzeitskleid tragen können.» Neuanfertigungen kreiere sie nur noch für ganz gute Freundinnen.

Der Online-Handel hat viel verändert

«Früher gingen Kleiderkauf und allfällige Abänderungen Hand in Hand, denn viele Geschäfte betrieben eine hauseigene Änderungsschneiderei – das galt für Alltags- und Brautmode», erzählt Ritschard.

«Beim Onlinehandel fällt diese Dienstleistung natürlich weg und die Leute landen bei mir. Seit dem ersten Lockdown zeigen sie mir auch wesentlich mehr Wertschätzung für meine Arbeit.»

Warum, das frage sie sich eben auch. Was ihr aber auffalle: «In letzter Zeit sprechen mich häufig ältere Herren an, die zum Beispiel ein zu grosses Perret geändert haben möchten. Sie erzählen mir dann ganz aufgelöst, dass ihre Frau verstorben sei, die sonst solche Arbeiten erledigte.»

Online bestellte Kleidung hat noch einen weiteren Nachteil: Man kann sie nicht anprobieren. Landen die Fehlkäufe bei Elisabeth Ritschard? «Nein, die Leute gestehen sich selten Fehlkäufe ein, sie schicken die Kleider lieber zurück. Zu mir bringen sie ihre Lieblingsteile, die sie noch nicht wegwerfen wollen.» In dieser Hinsicht setzt Ritschard ein Zeichen gegen Verschwendung. Sie selbst findet aber nicht, sie leiste einen Beitrag dazu, dass wir einen anderen Umgang mit unserer Kleidung entwickeln.

Am Anfang unseres Gesprächs unterhielten wir uns über Stoffpreise und Qualität. Wenn Stoff hierzulande günstiger zu haben wäre, würden mehr Menschen dann lernen, wie man eigene Kleider näht? «Ich könnte es mir vorstellen. Aber nur, wenn die gekauften Kleider wieder eine gute Qualität hätten und deshalb auch teurer wären. Dann würden es sich wahrscheinlich gerade junge Mütter überlegen», sagt Ritschard.

Unsere Kleider heute seien aber trotz der schlechteren Qualität nicht schwieriger zu flicken und abzuändern als früher, vielleicht liege das aber auch an ihrer Erfahrung, lacht Ritschard. Ihr falle nur auf, dass Jeans heute mehr Elasthan beinhalten. Wenn das den Geist aufgebe, könne sie die Hose fast nicht mehr retten.

Die Menschen mit kleinen Dingen glücklich machen

Man spürt Elisabeth Ritschards Begeisterung fürs Nähen in jedem Wort. Trotzdem möchte sie ihr Leben nun ruhiger angehen und vorwiegend für langjährige Kundinnen arbeiten. Die will sie nicht im Stich lassen: «Schliesslich bin ich die letzte hier in der Umgebung, die das noch macht. Und die Leute freuen sich so sehr, wenn alles sitzt und sie sich nicht von den Lieblingsteilen trennen müssen. Durch meine Arbeit mache ich Menschen mit kleinen Dingen glücklich.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen