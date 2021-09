Ernst Vogt von Amnesty Solothurn kämpft für Menschenrechte

Auf einen Kaffe mit «Es wäre schön, wenn es Amnesty nicht brauchen würde» Ernst Vogt ist Leiter von Amnesty Solothurn und setzt sich für Menschenrechte ein Ernst Vogt aus Langendorf ist seit 33 Jahren Mitglied der Gruppe Solothurn von Amnesty International Schweiz. Mit Briefaktionen, Kampagnen und Demonstrationen kämpft er gegen die Menschenrechtsverstösse in der Welt an. Anja Neuenschwander 11.09.2021, 05.00 Uhr

Ernst Vogt ist Kontaktperson der Gruppe Solothurn von Amnesty International. Bild: Michel Lüthi

Ernst Vogt, Leiter der Amnesty Gruppe in Solothurn stellt fest:

«Es wäre schön, wenn es Amnesty International gar nicht brauchen würde»

Doch dies werde in absehbarer Zeit wohl nicht geschehen, fügt er an. Wenn man sehe, was in Myanmar oder in Afghanistan passiere, sei noch lange kein Ende der Menschenrechtsverstösse in Sicht. Bis dahin würden Organisationen wie Amnesty International wichtige Arbeit leisten.

Seit 1988 ist Ernst Vogt nun schon Mitglied in der Solothurner Gruppe und leitet sie seit über zwanzig Jahren. Etwa acht Freiwillige bilden den Kern und organisieren Aktionen in der Region. Eine der wichtigsten Aktionsformen bei Amnesty ist das Briefeschreiben. Vor 60 Jahren hatte so alles begonnen: Ein britischer Anwalt forderte die Leser eines Magazins auf, mit Hilfe von Briefen die Freilassung politischer Gefangener zu veranlassen. Daraufhin wurde Amnesty International gegründet.

«Oft fragen die Leute, ob wir mit diesen Briefaktionen überhaupt etwas erreichen», erzählt Vogt. «Natürlich kann man nicht erwarten, dass die Briefe vom Präsidenten eines Landes gelesen werden. Wenn aber in seinem Sekretariat zahlreiche Briefe aus aller Welt eintreffen, macht das schon Druck – und es wirkt», bemerkt er. Man habe mit den Briefaktionen schon verbesserte Haftbedingungen und gar Freilassungen bewirken können. Die Gruppe Amnesty Solothurn organisiert jährlich eine Mahnwache im Dezember, bei der jeweils um die 150 Briefe zusammenkämen.

Als Ernst Vogt vor 33 Jahren dazustiess, war er gerade mit unzähligen Eindrücken von einer Weltreise zurückgekehrt. Als er sich dann in Solothurn niederliess, wollte er einer Hilfsorganisation beitreten. Menschenrechte hätten ihn zuvor schon lange interessiert. Auch von Amnesty International hatte er bereits gehört: «Ich fand, sie machen seriöse Recherchen und Aktionen, hinter denen ich stehen kann», erklärt der 66-Jährige.

«Das Engagement sehe ich als meinen Beitrag, den ich leisten kann, um in dieser Welt etwas zu bewegen.»

Es sei nicht immer einfach, mit den scheinbar endlosen Nachrichten von Menschenrechtsverstössen umzugehen. Man müsse an den kleinen Erfolgen festhalten und sich weiter engagieren. «Ich glaube, ich habe da in all den Jahren eine recht gute Balance gefunden», sagt der pensionierte Elektroingenieur. «Ich versuche, Briefe zu schreiben und auf meine Art auf die Geschehnisse zu reagieren.»

Zu besonderen Anlässen kommen die lokalen Gruppen an Versammlungen von Amnesty Schweiz zusammen. Es gebe ihm immer wieder viel Kraft und Motivation, sich mit so vielen Gleichgesinnten auszutauschen, sagt Vogt. Manchmal erzählen Einheimische aus Krisengebieten von ihren Erfahrungen und Projekten. «Erst letzten Samstag gab es ein Podium, wo jemand aus Afghanistan interviewt wurde. Es war sehr emotional, der Mann konnte teilweise nicht mehr weitersprechen», berichtet er. Solche Begegnungen würden ihm die Geschehnisse, die für uns so weit weg scheinen, viel näherbringen.

Ein persönliches Highlight für Vogt war die Begegnung mit einem kurdischen Lehrer aus dem Iran, der in Solothurn Asyl beantragt hatte: «Er wollte nicht einfach in seiner Unterkunft herumsitzen, hatte von Amnesty erfahren und uns kontaktiert», erzählt Vogt. Man habe ihm dann geholfen und Kontakte zu hiesigen Lehrern hergestellt. Der Mann fing an Deutsch zu lernen und hat sich sehr schnell integriert. «Es hat mich sehr beeindruckt zu sehen, wie er seinen Weg gefunden hat», sagt Vogt. Solche lokalen Aktionen gebe es leider nicht allzu oft, es sei aber umso schöner, wenn man sich so direkt für jemanden einsetzen könne. Ansonsten konzentriert sich die Gruppe meistens auf die Kampagnen von Amnesty Schweiz und auf zwei fixe Jahresevents.

Am Ostereiermarkt bemalen regionale Künstler Ostereier, welche dann verkauft werden. Der Markt sei erfolgreich und beliebt bei den Leuten. Jährlich kämen um die viertausend Franken zusammen, die an verschiedene Amnesty-Projekte gespendet werden. «Es ist eine sehr schöne Zusammenarbeit», sagt Vogt stolz und zeigt Bilder aus einem dicken Ordner mit Zeitungsartikeln, Flyern und Erinnerungsfotos. Zusätzlich findet am offiziellen Tag der Menschenrechte eine Mahnwache statt. Mitglieder der Gruppe harren einen ganzen Tag und eine Dezembernacht lang an einem Stand aus. Das mache oft Eindruck bei den Passanten. Ernst Vogt sagt:

«Wir wollen den Leuten hier in Solothurn zeigen können, was in der Welt schiefläuft und sie motivieren, sich selbst zu engagieren.»

Dieses Jahr gibt es einen besonderen Anlass: Amnesty Solothurn feiert das 50-jährige Bestehen. Dazu hat die Gruppe ein Festzelt und einen ausgedienten Schiffscontainer organisiert, in dem sich eine Ausstellung zu den Menschenrechten befindet. Am 18. September wird dieser auf dem Kreuzackerplatz stehen, wo sich die Amnesty Mitglieder und alle Interessierten zu Didgeridoo-Klängen, einem Chor und einigen Ansprachen versammeln können. Ernst Vogt schaut optimistisch in die Zukunft:

«Ich hoffe, dass meine Arbeit etwas bewirkt und dass die Gruppe Solothurn noch weiter besteht, solange es sie braucht.»