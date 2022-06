Auf der Flucht Premiere in Solothurn: Ermittler jagen einen flüchtigen Straftäter mit einer «Super-Fahndung» Um entflohene Verurteilte aufzuspüren, kann die Polizei neue Überwachungswerkzeuge nutzen. Im Kanton Solothurn hat sie diese ein erstes Mal eingesetzt – mit Erfolg? Sven Altermatt Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zielgerichtete Überwachungswerkzeuge: Zuletzt wurden die Kompetenzen der Polizei bei der Fahndung nach flüchtigen Straftätern ausgeweitet. Stefan Kaiser (Symbolfoto)

Es ist ein mächtiges Werkzeug. Eines, über das die Justizbehörden erst seit 2018 verfügen. Und auf welches sie nun im Kanton Solothurn zum ersten Mal zurückgegriffen haben: Die Rede ist von einer «Fahndung nach verurteilten Personen» gemäss Artikel 36 des Überwachungsgesetzes BÜPF.

Damit haben Ermittlerinnen und Ermittler weitreichende Kompetenzen. Auf einen Schlag steht ihnen ein ganzes Arsenal an Überwachungsmassnahmen zur Verfügung. Ein Fall aus dem Solothurnischen gibt Einblick in eine «Super-Fahndung», wie es im Ermittlerjargon gerne mal heisst.

Eine digitale Fahndung ist streng reglementiert und nur mit richterlichem Beschluss möglich. Wann kommt sie in Frage? Wenn eine verurteilte Person aus dem Gefängnis oder dem Massnahmenvollzug geflohen ist. Oder wenn jemand zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, aber seine Haft nicht antritt.

Erlaubt ist eine digitale Fahndung jedoch auch in den genannten Fällen bloss, «sofern die bisherigen Fahndungsmassnahmen erfolglos geblieben sind». Allein: Grundvoraussetzung ist immer, dass der Flüchtige ein Smartphone oder ein anderes Gerät mit Netzzugang bei sich hat.

Bemerkenswert ist der Massnahmenkatalog, der sich den Ermittlern öffnet. So kann ein Anschluss quasi rundum ausgeschnüffelt werden. Im Fall der Solothurner Fahndung wurde eine «Echtzeitüberwachung von Inhalten und Randdaten bei Netzzugangsdiensten» angeordnet.

Um eine flüchtige Person aufzuspüren, können die Fahnder die Kommunikationswege direkt mitverfolgen. Keystone/AP

Um eine entwichene Person aufzuspüren, können die Fahnder die Kommunikation direkt mitverfolgen. Das heisst: Sämtliche Inhalte, die gesendet und empfangen werden. Nachrichten können mitgelesen, Aufenthaltsstandorte eingegrenzt werden. Ebenso sehen die Fahnder dank sogenannter Randdaten etwa, wer wann mit wem wie lange kommuniziert. Wer sich wann und für welche Dauer ins Internet einloggt. Und wo sich jemand aufhält.

Nur mit richterlicher Genehmigung

Speziell ist auch, dass die Polizei bei geflohenen Personen direkt ans zuständige Haftgericht gelangen kann. Dieses muss über die entsprechende Fahndung entscheiden, weil es sich dabei um eine «geheime Zwangsmassnahme» handelt. Normalerweise darf ein solches Mittel nur bei hängigen Strafverfahren und mit begründetem Antrag der Staatsanwaltschaft eingesetzt werden.

Bevor der neue Artikel in Kraft trat, gab es eine Gesetzeslücke: Die Strafbehörden hatten keine Möglichkeit, bei der Fahndung nach verurteilten Personen den Fernmeldeverkehr umfassend zu überwachen. Handlungsbedarf sah der Gesetzgeber schliesslich allein schon deshalb, weil von geflüchteten Verurteilten «eine Gefahr für andere Personen oder gar für die Allgemeinheit» ausgehen könne.

Erstmalig eingesetzt haben die Solothurner Behörden die digitale Fahndung schon 2021, was jedoch erst jetzt publik wird – und dies auch nur, weil die Massnahme in einer Datenbank des Bundes ausgewiesen werden muss.

Warum war die gesuchte Person auf der Flucht? Und weshalb zogen die Behörden bei der Fahndung alle Register? Konkret äussert sich die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage nicht dazu. Die Massnahme sei «subsidiär ergriffen worden in Zusammenhang mit einem Haftbefehl, der durch eine Justizvollzugsbehörde ausgestellt wurde», erklärt Sprecher Andreas Mock: «Sie wurde durch das Haftgericht genehmigt.»

Eine Massnahme, die ins Geld geht

Klar ist: Eine Fahndung nach geflohenen Personen ist so aufwendig wie kostspielig. Einfach so bei Anrufen mithören, einfach so Nachrichten mitlesen? Unmöglich. Dafür sind die Ermittler in den Kantonen auf die Unterstützung aus Bundesbern angewiesen. Zur Seite springt ihnen der Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr, kurz ÜPF, im Justizdepartement von Karin Keller-Sutter.

Die ÜPF-Spezialisten koordinieren mit den Mobilfunkanbietern, welche Anschlüsse zur Überwachung freigeschaltet werden müssen. Im Solothurner Fall war ein Anschluss der Swisscom betroffen, so viel zumindest ist bekannt.

2650 Franken dürften die verantwortlichen Justizbehörden allein schon für die Anordnung der von ihnen gewünschten Massnahme bezahlt haben, wie der Tarifliste des Bundes zu entnehmen ist. So teuer ist keine andere Überwachungsmassnahme. Dazu kommen die Kosten für die Ermittlungsarbeit, die in die Tausenden gehen können.

Am Ende klickten die Handschellen

Die Behörden geben im Einzelfall ungern Auskunft darüber, wie Fahndungen in der Praxis ablaufen. Zwar können diese recht unterschiedlich ausgeprägt sein. Aber Anhaltspunkte liefert zumindest eine Dokumentation des Diensts ÜPF. Demnach erfordert es jeweils mehrere Ermittler, um mit den Überwachungswerkzeugen zu arbeiten.

Dann klickten die Handschellen: Die Solothurner Behörden setzten auf neue Werkzeuge, um einen Gesuchten aufzuspüren. Dieser stellte sich schliesslich selbst. Patrick Lüthy

Ein erster Fahnder ist in der Regel damit betraut, die Kommunikation des «Zielgeräts» mitzuverfolgen. Derweil folgt ein zweiter Fahnder dem Anschluss über den Antennenstandort; im Fachjargon spricht man von «Antennen jagen». Ein dritter Fahnder schliesslich analysiert und bewertet laufend die Ermittlungsergebnisse.

Bleibt die entscheidende Frage: Wie erfolgreich war die erste Fahndung nach einem flüchtigen Straftäter mit den neuen Werkzeugen im Solothurnischen? Am Ende klickten jedenfalls die Handschellen. Offenbar wurde der gesuchten Person der Druck, aufgespürt zu werden, schlicht zu gross. Denn Andreas Mock von der Kantonspolizei verrät: «Der Gesuchte hat sich gestellt, was sich mit der eingeleiteten Massnahme überschnitten hat.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen