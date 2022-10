Auf der Erfolgsspur Breitling-Chef Georges Kern peilt Übernahmen an: Was führt die Grenchner Uhrenfirma im Schilde? Zuletzt ist die Grenchner Uhrenfirma Breitling stark gewachsen – bald könnte ihr Umsatz die Milliardengrenze knacken. Jetzt plant ihr CEO Georges Kern neue Deals. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Breitling-CEO Georges Kern will anderen Marken helfen, dem «Weg der Verjüngung» zu folgen. Simon Tanner/NZZ

Die Ankündigung klingt selbstbewusst. Erst recht in einer Zeit, in der positive Nachrichten aus der Wirtschaftswelt eher rar sind: Breitling-Chef Georges Kern peilt die Übernahme weiterer Marken an. Er sei offen für Akquisitionen, um anderen Uhrenfirmen zu helfen, dem «Weg der Verjüngung» von Breitling zu folgen. Das erklärte Kern der Nachrichtenagentur Bloomberg.