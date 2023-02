Auf dem Prüfstand Fusionsexperte zur Abstimmung im Kanton Solothurn: «Eine Gemeinde mit weniger als 1000 Einwohnenden ist nur schwer zu rechtfertigen» Im Kanton Solothurn gibt es vergleichsweise viele Kleingemeinden. Das kann angesichts der gestiegenen Anforderungen zum Problem werden. Am 12. März entscheidet sich an der Urne, ob Fusionen künftig stärker gefördert werden. Gemeindeforscher Reto Steiner ordnet die Vorlage ein. Interview: Christof Ramser Jetzt kommentieren 20.02.2023, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Politische Gemeindegrenzen werden weniger wichtig, die Bevölkerung identifiziert sich primär mit der Schweiz: Das sagt Gemeindeforscher Reto Steiner. Peter Maurer

Haben Sie schon einmal von Kammersrohr gehört?

Reto Steiner: Ich bin in Niedergösgen aufgewachsen, insofern kenne ich mich im Solothurnischen durchaus ein wenig aus. Aber Kammersrohr würde ich wohl nicht auf Anhieb finden.

Mit zirka dreissig Einwohnenden ist Kammersrohr wahrscheinlich die kleinste Gemeinde der Schweiz. Überhaupt gibt es im Kanton Solothurn vergleichsweise viele kleine Gemeinden. Ist Solothurn das Paradies der direkten Demokratie?

Der Kanton Solothurn hat viele Randregionen, die zu unterschiedlichen städtischen Agglomerationen der Schweiz gehören. Gleichzeitig gibt es tatsächlich relativ viele Kleingemeinden. Das ist grundsätzlich weder gut noch schlecht. Es kann aber zu Herausforderungen führen, die sich in den vergangenen Jahren akzentuiert haben.

Welches ist die zentrale Herausforderung?

Die Gemeinden benötigen sehr viele Behördenmitglieder. Und diese findet man heutzutage, wo Männer wie auch Frauen in herausfordernden Berufen arbeiten und gleichzeitig mehr Wert auf eine Work-Life-Balance legen, nicht mehr so einfach. Sie finden kaum mehr Zeit für die Mandate. Gleichzeitig sind die Verwaltungen in den Kleinstgemeinden ebenfalls sehr klein. In der Wirtschaft wären dies nicht einmal KMU, sondern Kleinstbetriebe. Wenn wir davon ausgehen, dass eine durchschnittliche Schweizer Gemeinde in der Schweiz fünf Mitarbeitende beschäftigt und es im Kanton Solothurn unterdurchschnittlich kleine Gemeinden gibt, ist dieser Wert noch tiefer.

Wo liegt das Problem?

Die Behördenvertreter müssen selber operative Arbeiten übernehmen. Dafür fehlt ihnen aber oft die Zeit und das Fachwissen. Die Gemeindeverwaltungen können zudem nicht ein umfassendes Leistungsangebot gewährleisten – trotz gestiegener Ansprüche der Bevölkerung.

Kleinräumige Gemeindelandschaft Von den 107 Gemeinden im Kanton Solothurn haben 66 weniger als 2000 Einwohnende. In 32 Gemeinden leben weniger als 1000 Menschen, in 11 Gemeinden sogar weniger als 500. Damit ist die Gemeindelandschaft im Kanton vergleichsweise kleinräumig. Mit einer Gesetzesrevision will der Kanton Fusionen stärker fördern und dies rechtlich garantieren, unabhängig von der kantonalen Finanzplanung und von der Frage, ob eine Gemeinde bereits zuvor fusioniert hat. Reto Steiner, Spezialist für Gemeindefusionen, ordnet die Abstimmungsvorlage vom 12. März ein. Steiner ist Direktor der ZHAW School of Management and Law, Professor an der Universität Bern und unterrichtet an der ETH Zürich. (cra)

Gegner der Vorlage befürchten, dass die Bereitschaft zum Engagement in grösseren Gemeinde abnimmt. Geht mit einer Fusion die Dorfidentität verloren?

Ein Grossteil der Fusionsprojekte in der Schweiz, rund drei Viertel, werden angenommen. Die Bevölkerung hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren deutlich verändert. Identität spielt eine wichtige Rolle, sprich, der Freundeskreis, der Ort, wo man die Schule besucht hat und sich zu Hause fühlt. Politische Gemeindegrenzen spielen aber eine deutlich geringere Rolle als noch zur Jahrtausendwende. Das zeigt sich auch anhand des Sorgenbarometers des Forschungsinstituts GfS Bern. An Bedeutung gewonnen hat die Zugehörigkeit zur Schweiz. Die Bevölkerung identifiziert sich primär mit dem Land. Gemeindefusionen haben aber durchaus einen Einfluss auf das Engagement. Es partizipieren zwar leicht weniger Menschen, diese dafür engagierter. Man findet in funktionierenden Verwaltungsstrukturen einfacher Personen für politische Ämter.

Im Kanton Solothurn kam es in den vergangenen knapp zwanzig Jahren zu neun Fusionen mit 26 Gemeinden. Wie ist dieser Wert im schweizweiten Vergleich?

In der Schweiz ist in den vergangenen zwanzig Jahren knapp ein Drittel der Gemeinden verschwunden. Pro Jahr verlieren wir im Land zwischen zwanzig und dreissig Gemeinden. Im Vergleich dazu ist die Fusionsintensität im Kanton Solothurn also leicht unterdurchschnittlich.

Zwischen 2014 und 2020 hat der Kanton keine Fusionsbeiträge gesprochen. Ist es ein Zufall, dass es genau in dieser Zeit keine Zusammenschlüsse gab?

Zwei von drei Schweizer Kantonen sprechen Fusionsbeiträge. Unsere Untersuchungen haben aufgezeigt, dass diese einen Einfluss haben. Es kommt aber weniger auf die absolute Höhe des Betrags an als vielmehr auf die Gewissheit bei den Gemeinden, dass der Kanton die Projekte unterstützt. Und zwar mit Beratung, aber auch mit Beiträgen. Es leuchtet ein, dass der Kanton nun einen Minimalbeitrag garantieren will. Dies kann Anreize schaffen. Es gibt in der Schweiz den klaren Trend, dass Fusionsbeiträge bedingungslos gesprochen werden, basierend auf den Einwohnerzahlen. Damit verhindert man ein Taktieren und bietet Rechtssicherheit.

Neu sollen auch Gemeinden Geld erhalten können, die bereits zuvor fusioniert haben. Laut Gegnern könnten Gemeinden daraus ein Geschäft machen.

Der Kanton baut ja gleichzeitig eine Schranke ein, damit nicht im Jahresrhythmus fusioniert wird. Es kann durchaus sinnvoll sein, wenn in einem ersten Schritt mehrere kleine Gemeinden fusionieren und später weitere dazukommen. Mit solchen Projekten werden Erfahrungen gesammelt, und es wird Vertrauen geschaffen. Damit könnten neu solche mehrstufigen Entwicklungsprojekte gefördert werden. Schliesslich macht es Sinn, dass es keinen Plafond aufgrund der Einwohnerzahlen mehr geben soll. Gerade Fusionen im städtischen Umfeld tragen deutlich zur Entwicklung einer Region bei.

Fusionen werden also nicht zum Businessmodell?

Diese Befürchtung hat sich schweizweit nicht bestätigt. Es ist mir keine Fusion bekannt, die nur aufgrund des kantonalen Betrags durchgeführt worden wäre. Er kann aber durchaus einen ersten Schub verleihen und Sicherheiten bieten.

Stimmt es, dass Professionalisierung immer zu Mehrkosten führt und sich Fusionen also nicht lohnen?

Als Sparprogramm taugen Fusionen tatsächlich nicht. Es gibt schweizweit Fälle, in denen die Kosten vor einer Fusion tiefer waren. Sehr oft sind die Kosten aber vergleichbar. Wir haben ausnahmslos festgestellt, dass die Dienstleistungsangebote nach einer Fusion ausgebaut wurden, und zwar auf das Niveau der bisher bestanbietenden Gemeinde. Das hat Kosten zur Folge. Gleichzeitig lässt sich oft ein Effizienzgewinn nutzen. Die Kosten pro Einwohnerin und Einwohner sinken leicht, dies bei höherem Leistungsniveau.

Fusionen sind also keine Sparprojekte. Was dann?

Es sind primär regionale Entwicklungsprojekte. Nicht zuletzt geht es aber oft ganz einfach darum, eine funktionierende Verwaltung zu gewährleisten und genügend Behördenmitglieder zu finden.

Fusionen als Schub für strukturschwache Regionen?

Nein, Fusionen lösen die Probleme von strukturschwachen Regionen nicht, sie führen nicht ins Paradies. Sie gehören vielmehr zu den wichtigen Reforminstrumenten der Schweiz. Dies zeigt sich beim Projekt «Glarus Süd», das seit einer Fusion flächenmässig die grösste Gemeinde der Schweiz ist. Dies hat nicht dazu geführt, dass die Wirtschaftskraft deutlich gestärkt wurde. Es bleibt weiterhin eine Region im Berggebiet mit wenig Industrie. Jedoch funktioniert gemäss mehreren Studien die Verwaltung besser als vorher, was das Interesse von Zuzügerinnen und Zuzüger wecken kann. Die Erfahrungen von Glarus Süd sind durchaus positiv. Es ist wie bei einer Ehe: Wer heiratet, gibt eine gewisse Autonomie auf, kann aber hoffentlich neues Potenzial nutzen.

Wann sind Fusionen erfolgreich?

Wir unterscheiden zwischen zwei Fusionstypen. Einerseits die proaktiven Fusionen, wo sich städtische Gebiete oder ganze Täler zusammenschliessen und einen Entwicklungsschritt machen wollen. Andererseits die reaktiven Fusionen, wo es strukturelle und finanzielle Probleme gibt und Behördenmitglieder fehlen. Fusionen sind in der Regel dann erfolgreich, wenn sie ein starkes, regionales Zentrum mit Zentrumscharakter bilden. Wenn zwei Bettler heiraten, entsteht daraus keine Millionärsfamilie.

Gibt es angesichts der vielen kleinen Solothurner Gemeinden eine ideale Grösse?

Dazu gibt es weltweit unzählige Studien. In der Schweiz hiess es lange, eine ideale Gemeinde habe mindestens 3000 Einwohner. In Grossbritannien sollte diese rund 100’000 Einwohnende haben, was dort auch der Realität entspricht. Unsere Forschung zeigt, dass es keine ideale Grösse gibt. Provokativ würde ich sagen: Eine Gemeinde mit weniger als 1000 Einwohnern ist nur schwer zu rechtfertigen. Auch angesichts des technologischen Wandels und der hohen Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an eine digitalisierte Verwaltung, die sich nun mal besser rechnet, wenn sie für einen grösseren Teil der Bevölkerung angeboten werden kann. Eine Kleinstgemeinde bietet keine angemessene Verwaltung an, die Stellvertretungsregelung ist schwierig, man findet kaum kompetente Personen für politische Ämter. Es gibt kaum Entwicklungspotenzial, sondern verwaltet nur noch.