Ein Nationalrat hat die Vision eines Velotunnels ins Thal

Attiswil/Herbetswil «Die Gelegenheit kommt auf dem Silbertablett»: Nationalrat Müller-Altermatt hat die Vision eines Velotunnels ins Thal Swissgrid plant aktuell neue Höchstspannungsleitungen von Flumenthal nach Basel. Sollte zu diesem Zweck dereinst ein neuer Tunnel durch den Jura gebaut werden, hat Nationalrat Stefan Müller-Altermatt die Idee, diesen Tunnel gleich noch etwas zu erweitern. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kann man bald durch einen Velotunnel ins Thal? Rafael Elias

Aussergewöhnliche Verkehrsprojekte scheinen im Kanton Solothurn gerade Konjunktur zu haben. In Solothurn träumt man davon, mit einer Gondel über die Aare ins Attisholz zu schweben. Und im Thal möchte Stefan Müller-Altermatt mit dem Velo unter dem Jura durch. Der Mitte-Nationalrat und Gemeindepräsident von Herbetswil hat die Vision eines Velotunnels von Attiswil (BE) nach Herbetswil.

Ganz aus heiterem Himmel kommt diese Idee nicht. Im Gegenteil. «Die Gelegenheit kommt auf dem Silbertablett», sagt er.

Stefan Müller-Altermatt. Bruno Kissling

Er denkt dabei an das Projekt von Swissgrid, des Schweizer Stromnetzbetreibers, von Flumenthal nach Basel neue Höchstspannungsleitungen zu bauen. Dieses Projekt befindet sich noch in Kindsschuhen, welche Technologie verwendet wird (ob Freileitungen von Mast zu Mast oder Erdkabel im Boden) und wo sie genau durchführen sollen, ist noch offen. Das wird der Bundesrat voraussichtlich Ende 2023 entscheiden.

Und solange an dieser Front nichts definitiv ist, ist auch Müller-Altermatts Idee noch eine höchst hypothetische. Es ist aber auch eine, die durchaus einen gewissen Reiz hat.

Ein Auto- oder Bahntunnel scheint unrealistisch

Ende Juni stellte Swissgrid sein Projekt in Flumenthal vor. Der ebenfalls anwesende Müller-Altermatt fragte damals die Verantwortlichen, wie man die erste Jurakette zu queren gedenke, sollte man sich für Erdkabel entscheiden. Mit einem Tunnel, so die Antwort. Und auf sein Nachfragen, ob dieser Tunnel hybrid, also auch für etwas anderes als «nur» Kabel, genutzt werden könne, sei die Antwort, sehr zu seinem Erstaunen, wie er sagt, «Ja» gewesen.

Wenn sowieso ein Tunnel gebaut werden sollte, dann eröffnen sich natürlich Möglichkeiten. An einen Strassentunnel hat Müller-Altermatt gedacht, um die vertrackte Situation mit der Umfahrung Klus zu lösen. Oder an einen Bahntunnel, durch den etwa das Bipperlisi (welches sowieso durch Attiswil fährt) fahren könnte.

Beide Projekte würden natürlich enorme Mehrkosten bedeuten, ganz zu schweigen davon, dass das Projekt nochmals ganz andere Dimensionen mit anderen Involvierten annehmen würde. Zudem: Die Bahn quert den Jura bereits durch den nahen Weissenstein-Tunnel. Und die Autos können, wenn auch mit Stau, durch die Klus ins Thal fahren.

Ausserdem kann Herbetswil nicht gerade als Zentrum des Thals bezeichnet werden. Der Standort für einen Tunnel dieser Grössenordnung wäre also nicht wirklich ideal. Oder kurz: Die Kosten stünden wohl in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Der angedachte Tunnel soll von Attiswil nach Herbetswil führen:

Alles anzeigen

Ganz unmöglich scheint das Ganze nicht

Also dachte Müller-Altermatt kleiner: Wieso nicht ein Velotunnel? Innert Minuten könnte man so mit dem E-Bike von Herbetswil durch den Jura, in Attiswil aufs Bipperlisi umsteigen oder gleich direkt nach Solothurn fahren. Ausserdem hätte ein solcher Tunnel sicher auch einen touristischen Reiz, ist er überzeugt.

Der längste Velotunnel der Welt mit über drei Kilometern befindet sich in den USA, der längste Europas mit knapp drei Kilometern wird aktuell in Norwegen gebaut. Selbst vor diesen bräuchte sich der Tunnel durch den Jura nicht zu verstecken.

Nun solls der Kanton richten

Es müsste schon sehr viel klappen, dass ein solcher Tunnel irgendwann realisiert wird, dessen ist sich auch Müller-Altermatt bewusst. Die Höchstspannungsleitungen müssen gebaut werden (Widerstand ist bereits angekündigt), der Bund muss sich für die Variante Erdkabel entscheiden, um den Jura zu queren, und der Wille der Verantwortlichen müsste vorhanden sein, diesen Tunnel zu einem Velotunnel zu erweitern.

Auf all diese Entscheide kann Müller-Altermatt keinen Einfluss nehmen. Anders der Kanton, der bei diesem Projekt durchaus mitreden kann. Deshalb will der Nationalrat nun seine Idee beim Kanton beliebt machen. Dieser soll sich dafür einsetzen, dass es irgendwann möglich sein wird, unter der ersten Jurakette durchzuradeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen