Attisholz-Areal Feuriger Klezmer wärmte in der kalten Attisholz Arena Das Sommerkonzert mit dem Sinfonieorchester Biel und dem Sirba Octet entführte das frierende Publikum nach Osteuropa. Silvia Rietz 09.08.2021, 05.00 Uhr

Klezmer Synphonie des TOBS-Orchesters in der Attisholz-Arena. Michel Lüthi

Auf dem Fussweg zum Attisholz Areal wurden noch Regenschirme aufgespannt, doch kurz vor Konzertbeginn versiegte der Himmelsguss. Gemeinsam trotzten Musiker und Besucher den kühlen Temperaturen, lauschten feurigen Klängen: Kaspar Zehnder und das Sinfonie Orchester Biel Solothurn entführten das Publikum gemeinsam mit dem Sirba Octet und dem Balalaika-Virtuosen Alexeï Birioukov auf eine musikalische Reise durch Osteuropa, heizten mit jazzig arrangiertem Klezmer und russischen Volksweisen den bibbernden Zuhörenden ein, wurden mit stehenden Ovationen gefeiert.

Die Musik Osteuropas, aus dem Gebiet der ehemaligen Donaumonarchie, avancierte zu Kaspar Zehnders musikalischem Herzensprojekt.

«Meine Frau stammt aus Rumänien. Der Balkan mit der Zigeuner-, Klezmer-, Rumänischen und Ungarischen Musik ist mir eine zweite Heimat geworden.»

Sich selber einen lang ersehnten Wunsch erfüllt

Mit dem Engagement des Sirba Octets, in dem langjährige Freunde aus dem Orchestre de Paris mitspielen, erfüllte sich denn auch ein lang gehegter Wunsch. In der Attisholz Arena allerdings nicht ganz einfach umzusetzen. Maestro Zehnder hielt die musikalischen Fäden beisammen, obschon die Gegebenheiten der Openair-Bühne den Dirigenten zwischen seinem Orchester und dem Gastensemble platzierten. «Aufstellung und Entfernung zwischen dem Sirba Octet und dem Orchester war ein bisschen speziell. Im Gegensatz zum vorangegangenen Auftritt in Biel hatte ich keinen Blickkontakt, auch nicht mit dem Balalaika-Solisten. Dank funktionierenden akustischen Monitorings war es überhaupt möglich, zusammen zu spielen. Der ausgezeichnete Tontechniker war uns Musikern ein gleichwertiger Partner, ohne den das gemeinsame Musizieren in dieser Form nicht möglich gewesen wäre», resümiert Kaspar Zehnder, der seine «Bieler» in den vergangenen Jahren zu einem Klangkörper auf hohem Niveau formte und im Sommerkonzert zu Höchstleistungen anspornte.

Mitreissende Klänge von absoluter Weltklasse

Ohne das Zusammenspiel vom Sinfonie Orchester Biel mit dem Sirba Octet wäre den Konzertbesuchern wahrlich ein exotischer Genuss entgangen: vertraute und oft anderes tönende Rhythmen, traditionelle Melodien in raffinierten Arrangements, die Genre-Grenzen überwinden. Was die Geiger Richard Schmoucler (Sirba-Gründer) und Gilles Henry gemeinsam mit dem Klarinettisten Philippe Berrod, Zymbalisten Iurie Morar, dem Bratschisten Grégoire Vecchioni, der Cellistin Claude Giron, Kontrabassist Bernard Cazauran und dem Pianisten Christophe Henry boten, war schlicht mitreissend und Weltklasse. Von der «Suite de Moldavie» über die «Moskovakaia Polka» bis zu Bartóks «Rumänischen Tänzen» wechselten sich Orchesterpart mit solistischen Sirba-Einschüben und dem fantastischen Balalaikaspieler Alexeï Birioukov ab.

Humor und Virtuosität begeisterten das Publikum

Während die Luftsprünge von Primgeiger Richard Schmoucler und die Tanzschritte von Klarinettist Philippe Berrod zum Schmunzeln anregten, brachte das kabarettistische Minenspiel und die überragende Virtuosität des Balalaika-Stars das Publikum zum Lachen und Jubeln. Evergreens aus Russland zum Dessert Als Schlussbouqet servierten die mit dem Sirba-Octet vereinten Orchestermusiker Evergreens aus Russland: Kalinka, Katioucha und Otchi Tchornia – sehnsüchtig verhaltene Klänge, die sich in aberwitzige Tempi steigerten, kurzzeitig jedes einzelne Sirba-Mitglied zu Melodienführern erhob und Balalaika-Solist Alexeï Birioukov einmal mehr zum gefeierten Star werden liess. Standing Ovations baten um Zugaben, das Feuer der Musik hatte das Frieren längst besiegt.