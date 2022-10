Solothurner im Olymp der Wissenschaftsfotografie

«Atemberaubende Bilder» Solothurner erhält den weltweit renommiertesten Preis für Wissenschaftsfotografie Mit seinen tausendfach vergrösserten Aufnahmen macht Martin Oeggerli die Schönheit der Natur sichtbar und für seine Arbeit vergoldet er schon mal menschlichen Kot. Nun wurde er mit höchsten Ehren ausgezeichnet. Christof Ramser Jetzt kommentieren 24.10.2022, 18.00 Uhr

Martin Oeggerlis Bilder sind preisgekrönt. Zu seiner Kundschaft gehören etwa National Geographic oder Geo. In seinem Atelier hantiert er mit tonnenschwerem und millionenteurem Gerät. Pablo Wunsch Blanco

Es erinnert an eine Gurke in einem Haufen gelber, violetter und grüner Gummibonbons. In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser quietschbunten Aufnahme um menschlichen Stuhl, genauer um Bakterien der Darmflora auf Exkrementen.

«Man muss Kot mindestens 100’000-fach vergrössern, bis er schön ist.»

Dass sich über diesen Satz so manche ekeln dürften, ist Martin Oeggerli bewusst. Doch ihn fasziniert nicht einzig der ästhetische, sondern auch der wissenschaftliche Aspekt seiner Arbeit.

Keine Süssigkeiten, sondern Bakterien auf menschlichem Kot. Martin Oeggerli, HP Marti, Swiss TPH, Pathology, University Hospital Basel, and School of Life Sciences, FHNW, Muttenz.

Dafür wurde er nun mit dem Lennart-Nilsson-Award ausgezeichnet. Die Akademie des Karolinska-Instituts in Stockholm verlieh ihm jüngst anlässlich einer Gala diesen Preis, der als weltweit renommiertester im Bereich der Wissenschafts- und Medizinfotografie gilt. Mit seinem Rasterelektronenmikroskop macht Oeggerli winzig kleine Organismen und biologische Strukturen sichtbar. Diese färbt er dann sorgfältig ein, um ihre natürliche Schönheit hervorzuheben. Die «atemberaubenden Bilder» helfen, die Feinheiten des Designs der Natur zu verstehen und die Biologie für jedermann zugänglich zu machen, so die Jury in ihrer Laudatio.

Die Region Solothurn liegt ihm am Herzen

Damit geht der Lennart Nilsson Preis erstmals an einen Schweizer. Martin Oeggerli wohnt in Lörrach und arbeitet in Basel. Der promovierte Molekularbiologe war lange in der Krebsforschung tätig. Seit 2015 arbeitet er ausschliesslich als Wissenschaftsfotograf und Künstler, der sich auf die mikroskopisch kleinen Dinge des Lebens spezialisiert hat. Zu seiner Kundschaft gehören bekannte Medien wie National Geographic oder Geo. Für Fotografen ist das eine Art Ritterschlag.

Eine dreieckige Kieselalge, ein unsichtbar kleiner Meeresbewohner mit schön verzierten Mikrostrukturen aus Oamaru (Neuseeland). Sie sind für 40 Prozent der gesamten jährlichen Sauerstoffproduktion verantwortlich. Martin Oeggerli, Nigel Charles, Anne Gleich, und Kenneth N Goldie, Bio-EM Lab, Biozentrum, University Basel.

Oeggerlis Wurzeln sind in der Region Solothurn, die ihm, das wird im Gespräch rasch klar, noch immer am Herzen liegt. Mehrmals jährlich besucht er mit seiner Familie die Verenaschlucht sowie Freunde und Bekannte:

«Für mich ist Solothurn die schönste Stadt der Schweiz und natürlich meine Heimat.»

Aufgewachsen ist der heute 48-Jährige in Riedholz, wo seine Mutter Lehrerin war. An der Kanti absolvierte er das Wirtschaftsgymnasium, mehrmals pro Woche war er im Sporting Derendingen beim Tennis-Training.

Vier Wochen Arbeit für ein Bild

Bis Oeggerli ein Bild angefertigt hat, betreibt er einen immensen Aufwand. Fast einen Monat präpariert er seine Objekte, zum Beispiel einen Floh, Pollen oder Mikroben, um diese dann hundert- oder tausendfach zu vergrössern. Zuvor werden die Präparate getrocknet und mit Goldstaub bedampft, damit sie sich nicht bewegen und elektrisch leitfähig sind. Eingerichtet hat der Künstler sein «Atelier» im Mikroskopie-Zentrum der Uni Basel. Dort hantiert er mit tonnenschwerem und millionenteurem Gerät.

Zusammen mit einem anderen Solothurner fertigte Martin Oeggerli jüngst dieses Bild einer Knochenmark-Transplantation an. Martin Oeggerli, Pathology, University Hospital Basel and Bio-EM Lab, Biozentrum, University Basel.

Etwa 100 Stunden arbeitete er an einem Bild einer Knochenmark-Transplantation. Dieses fertigte er zusammen mit Andreas Buser an, Chefarzt Transfusionsmedizin und Blutspendezentrum beider Basel. Auch er mit Solothurner Wurzeln. Im Original misst der Print 180 mal 135 Zentimeter. «Handkoloriert in rot-weiss», sagt Oeggerli. «Dies verlangt das Motiv und passt für zwei Solothurner im Exil natürlich doppelt gut.»

Es sei unglaublich, was man alles übersehe, weil es so klein ist, sagt Martin Oeggerli. Und schlägt damit den Bogen zum eingangs erwähnten Bild. Natürlich musste auch der Kot vergoldet werden. Vielleicht hilft dies beim einen oder anderen Betrachter, die Abscheu zu überwinden. Nicht zuletzt könnten solche Aufnahmen ein Verständnis dafür schaffen, wie wichtig die kleinen Mitbewohner im menschlichen Körper sind – in diesem Fall die Bakterien auf dem Kot: «Ohne sie könnten wir nicht leben.»

