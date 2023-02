Asylkrise Pflegefamilien gesucht: So reagiert der Kanton auf die steigende Anzahl Asylgesuche – gerade auch von Minderjährigen Als «angespannt» gilt auch im Kanton Solothurn die derzeitige Situation im Asylwesen. Nebst einer steigenden Anzahl erwachsener Asylsuchender gibt es auch immer mehr Minderjährige, die ohne Begleitung flüchten. Deshalb ist der Kanton auf der Suche nach zusätzlichen Pflegeeltern. Noëlle Karpf Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden dürfte 2023 weiter ansteigen. Der Kanton Solothurn ist auf der Suche nach Pflegefamilien, welche diese aufnehmen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

24'511 – die Anzahl Asylgesuche in der Schweiz 2022. Ein Jahr zuvor waren es noch knapp 15'000. Der Bund verteilt die Asylsuchenden auf die Kantone und so spürt man auch im Kanton Solothurn einen Anstieg (siehe Box). «Die Lage ist angespannt, insbesondere im Hinblick auf die zwischenzeitlich veröffentlichten Prognosen des SEM für das Jahr 2023», sagt Monica Sethi Waeber vom Amt für Gesellschaft und Soziales.

In den erwähnten Prognosen rechnet das SEM – das Staatssekretariat für Migration – nämlich mit schweizweit bis zu 40'000 neuen Asylgesuchen 2023. Eine weitere Zahl aus dem Asylbereich: Im vergangenen Jahr gab es über 2000 unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Das sind doppelt so viele wie noch ein Jahr zuvor. Auf diese Gruppe legt der Kanton nun seinen Fokus.

Betreuung und Erziehung in Pflegefamilien

«Minderjährige, die alleine in die Schweiz einreisen, zählen aufgrund ihrer Migrations- und Fluchtgeschichte zu einer sehr vulnerablen Gruppe», heisst es in einer am Donnerstag veröffentlichten Medienmitteilung des Kantons. Betroffene Kinder und Jugendliche werden in einem ersten Schritt – wie Erwachsene auch – vom Bund an den Kanton zugewiesen und im Asylzentrum in Oberbuchsiten aufgenommen. In einem zweiten Schritt werden die Asylsuchenden auf die Gemeinden verteilt.

Die unbegleiteten Minderjährigen werden von den Gemeinden dann in Pflegefamilien untergebracht, sobald eine solche gefunden ist. Von diesen Plätzen braucht es nun mehr: Der Kanton sucht nach Alleinstehenden, unverheirateten oder verheirateten Paaren, die Kinder und Jugendliche bei sich aufnehmen, betreuen und erziehen.

Aktuell gibt es laut Sethi Waeber 21 Pflegefamilien im Kanton. «Das SEM geht davon aus, dass die Zahl an Asylgesuchen von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden im Jahr 2023 weiterhin hoch sein wird. Insofern wird auch der Bedarf an Plätzen in Pflegefamilien weiterhin steigen.» Wie hoch genau er ausfällt, könne man nicht sagen. Klar ist: Es braucht mehr.

Asyl Vorwiegend Minderjährige aus Afghanistan Gemäss Amt für Gesellschaft und Soziales belief sich die Anzahl Asylgesuche im Kanton im vergangenen Jahr auf 759, 2021 waren es noch 520. Nicht inbegriffen darin sind Personen aus der Ukraine, die ein Gesuch für den Schutzstatus S stellen: 2022 taten dies schweizweit 75'000. Im Kanton betrug die Anzahl dieser Gesuche 2335. Eine genaue Zahl zu den unbegleiteten Minderjährigen gibt es noch nicht: 2022 waren es schweizweit aber über 2000, doppelt so viele wie noch im Jahr davor. In den Kanton Solothurn kommen primär Kinder oder Jugendliche aus Afghanistan, welche rund 90 Prozent der Gesuche von unbegleiteten Minderjährigen ausmachen. (nka)

Interessierte brauchen eine Bewilligung des Kantons

Interessierte Pflegeeltern brauchen eine Bewilligung, um minderjährige Asylsuchende bei sich aufzunehmen. Dafür müssen sie ein Gesuch beim Kanton stellen. Ausschlaggebend sind etwa «Persönlichkeit» und «Gesundheit» der Pflegefamilie, die «Wohnverhältnisse» und die Frage, ob «das Wohl anderer in der Familie lebender Kinder nicht gefährdet wird», so heisst es in den entsprechenden kantonalen Richtlinien. Bei einem Gesuch müssen Interessierte verschiedene Unterlagen einreichen, und der Kanton macht mindestens einen Hausbesuch bei der Familie.

«Die Betreuung und Begleitung von Minderjährigen kann anspruchsvoll sein. Nicht selten sind sie traumatisiert oder haben Mühe mit der sprachlichen Verständigung», schreibt der Kanton in seiner Mitteilung weiter. Deshalb gibt es verschiedene Kursangebote für Pflegefamilien, oder es können Coaching-Personen eingesetzt werden, die die Familie unterstützen.

Klappt es mit der Bewilligung, sind die Pflegefamilien laut Sethi Waeber in der Regel für Kinder und Jugendliche zuständig, bis diese volljährig sind – wenn nötig auch bis zum 25. Lebensjahr.

Erwachsene Asylsuchende: Aktuell genug Platz

Gefragt sind aktuell nicht nur Pflegefamilien im Kanton, sondern schweizweit auch Personen, die in den Zentren mit Asylsuchenden arbeiten – etwa Psychologinnen und Sozialarbeiter. Laut Sethi Waeber gibt es im Kanton derzeit noch genügend Personen, um die Zentren auf dem Balmberg, in Selzach, Hägendorf, Egerkingen und Oberbuchsiten zu betreiben. Aber: «Neurekrutierungen gestalten sich aufgrund des Fachkräftemangels jedoch sehr herausfordernd, insbesondere im sozialpädagogischen Bereich.»

Was die Plätze für Asylsuchende angeht, so bestünden aktuell noch Reserven im Kanton, informiert die Abteilungsleiterin soziale Einrichtungen und Opferhilfe weiter. Im Kanton gibt es aktuell über 720 Plätze, verteilt auf die sechs regionalen Asylzentren. Belegt sind derzeit rund 500.

Wer Kinder oder Jugendliche zur Pflege und Erziehung in seinen Haushalt aufnehmen will, kann sich per Mail beim Amt für Gesellschaft und Soziales melden: famkiju@ddi.so.ch, oder telefonisch unter 032 627 22 97.

